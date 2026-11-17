Biểu tượng về Năm APEC Trung Quốc được đặt trên các đường phố tại Thâm Quyến. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 18-19/11 được kỳ vọng sẽ mở rộng tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trên khắp khu vực này.

Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC Eduardo Pedrosa cho biết một trong những lý do APEC tổ chức hội nghị lần này tại Thâm Quyến là bởi thành phố này không chỉ là trung tâm đổi mới sáng tạo của Trung Quốc, mà trên phạm vi toàn cầu, các hoạt động nghiên cứu và đổi mới tại đây còn có thể mang lại lợi ích thiết thực cho toàn khu vực cũng như phần còn lại của thế giới.

Thâm Quyến hiện sở hữu một nền tảng công nghiệp vững chắc để phát huy thế mạnh. Ngành công nghiệp AI cốt lõi của thành phố này đã tạo ra doanh thu khoảng 220 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 33 tỷ USD) trong năm 2025, với hơn 2.600 doanh nghiệp AI có quy mô lớn.

Kim ngạch thương mại giữa Thâm Quyến và các nền kinh tế thành viên APEC khác đạt 1.980 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2026, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 70% tổng kim ngạch ngoại thương của thành phố.

Ông Hu Zhenyu, Phó Giám đốc chi nhánh Tiền Hải thuộc Viện Phát triển Trung Quốc, nhận định ngành công nghiệp AI của Thâm Quyến đang chuyển dịch từ việc xuất khẩu các sản phẩm đơn lẻ sang đưa năng lực của toàn bộ chuỗi công nghiệp ra thị trường nước ngoài. Ông cho rằng nhu cầu ngày càng tăng về chuyển đổi số và hạ tầng điện toán tại Đông Nam Á và Mỹ Latinh đang tạo ra những cơ hội tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp AI của Thâm Quyến.

Tại các nhà máy, hợp tác về AI lại diễn ra dưới một hình thức khác. Tập đoàn SmartMore, đơn vị có trung tâm nghiên cứu và phát triển đặt tại Thâm Quyến, chuyên phát triển các hệ thống kiểm tra công nghiệp có khả năng phát hiện những lỗi sản xuất quá nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Theo thông tin từ doanh nghiệp này, SmartMore đã phục vụ hơn 730 doanh nghiệp trên toàn cầu và tăng cường hợp tác sâu rộng với các đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á trong các lĩnh vực như điện tử tiêu dùng, năng lượng mới và sản xuất chính xác.

Ông Shi Xiaoliang, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của SmartMore, bày tỏ kỳ vọng APEC sẽ mang lại cơ hội để công ty thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương về đổi mới công nghệ, liên kết công nghiệp và trao đổi nhân tài, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Trung Quốc trong lĩnh vực AI công nghiệp với các đối tác quốc tế.

Các doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn cũng là một phần quan trọng của bức tranh này. Theo số liệu của APEC, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp trong toàn khu vực, tạo ra phần lớn việc làm trong khu vực tư nhân và đóng góp khoảng một nửa sản lượng của khu vực này.

Bà Yang Qian, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Vận hành của công ty khởi nghiệp về AI hiện thân X Square Robot có trụ sở tại Thâm Quyến, cho biết các loại robot tích hợp AI đang mở ra những hướng đi mới cho quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi các công nghệ mã nguồn mở giúp hạ thấp rào cản trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ.

Tiềm năng hợp tác không chỉ giới hạn ở phạm vi một thành phố. Theo thống kê chính thức của APEC, trong năm 2025, 21 nền kinh tế thành viên của diễn đàn này là nơi sinh sống của khoảng 3 tỷ người và đóng góp 61,6% GDP thực tế toàn cầu. Năng lực của các nền kinh tế thành viên bao phủ nhiều khâu trong chuỗi giá trị AI, từ phát triển mô hình, sản xuất chất bán dẫn cho đến chế tạo.

Sáng kiến Trí tuệ Nhân tạo APEC (giai đoạn 2026-2030), được thông qua vào năm 2025, hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tự cường trên toàn khu vực và trong từng nền kinh tế thành viên thông qua việc đẩy mạnh đổi mới AI và xây dựng các hệ sinh thái AI an toàn, dễ tiếp cận và đáng tin cậy cho tất cả mọi người.

Vào ngày 23/7, các bộ trưởng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số và AI của APEC tại thành phố Thành Đô, phía Tây Nam Trung Quốc, đã thông qua Tuyên bố Bộ trưởng Kỹ thuật số và AI APEC năm 2026, còn được gọi là Tuyên bố Thành Đô. Văn kiện này khuyến khích các nền kinh tế thành viên thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI trong các lĩnh vực như sản xuất, nông nghiệp và dịch vụ, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các sản phẩm và giải pháp kỹ thuật số có chi phí phải chăng và dễ triển khai.

Hồi tháng 7, Trung Quốc tuyên bố sẽ cung cấp cho các quốc gia đang phát triển 5.000 suất đào tạo và hội thảo về AI trong vòng 5 năm tới. Trung Quốc cũng công bố kế hoạch thành lập một trung tâm tại khu vực Tiền Hải, Thâm Quyến nhằm thúc đẩy hợp tác APEC về luồng dữ liệu xuyên biên giới. Trung tâm dự kiến sẽ đóng vai trò là một nền tảng mở phục vụ nghiên cứu chính sách, hài hòa hóa quy định và cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp./.