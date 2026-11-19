Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí duy trì hợp tác song phương trong những lĩnh vực có thể, đồng thời phối hợp ngăn chặn tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục xấu đi.

Vụ phóng tên lửa chiến lược tầm trung của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết cuộc gặp kéo dài khoảng 10 phút, diễn ra tối 18/11 sau tiệc chiêu đãi do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc).

Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp kể từ khi ông Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6/2025.

Theo một quan chức Hàn Quốc, hai bên đạt nhận thức chung về việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực không có trở ngại, dù tình hình hiện nay khiến nỗ lực này gặp nhiều khó khăn. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần ngăn chặn nguy cơ an ninh trên Bán đảo Triều Tiên xấu đi và tìm kiếm các biện pháp giảm căng thẳng.

Cuộc gặp diễn ra trước cuộc tiếp xúc ba bên dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/11.

Seoul đang duy trì liên lạc với Washington, Bắc Kinh và Moskva trước khả năng các vấn đề liên quan đến Bán đảo Triều Tiên được đưa ra thảo luận. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh quan điểm và lợi ích của Seoul cần được phản ánh đầy đủ trong các cuộc thảo luận liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia, đặc biệt là vấn đề Bán đảo Triều Tiên.

Liên quan khả năng Tổng thống Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên lề Hội nghị cấp cao APEC, quan chức Hàn Quốc cho biết hiện chưa có thông tin xác nhận và khả năng này vẫn chưa rõ ràng.