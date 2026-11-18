Quang cảnh Hội nghị cấp cao doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 17/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC 2026 ngày 17/11, ông Ernesto Torres Cantú, Giám đốc phụ trách hoạt động quốc tế của Tập đoàn tài chính Citigroup, nhấn mạnh việc loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết và số hóa quy trình thương mại sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.

Theo ông, thương mại giữa các nền kinh tế APEC đã tăng trưởng mạnh trong 10 năm qua, hiện chiếm khoảng một nửa tổng kim ngạch thương mại toàn cầu. Dù có những nhận định về xu hướng phân mảnh kinh tế, thương mại thế giới vẫn duy trì quy mô tương đương khoảng 60% GDP toàn cầu. Dữ liệu của Citigroup cho thấy số giao dịch thanh toán toàn cầu do tập đoàn xử lý tăng 40% trong nửa đầu năm 2026, phản ánh hoạt động thương mại và đầu tư vẫn sôi động.

Ông Ernesto Torres Cantú cũng lưu ý các nền kinh tế cần đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm phụ thuộc vào một nguồn cung hoặc mắt xích duy nhất. Khả năng chống chịu không đồng nghĩa với tự cung tự cấp, mà đòi hỏi có nhiều phương án thay thế đối với các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu.

Những yêu cầu trên cũng gắn với mục tiêu dài hạn của APEC về xây dựng Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). Tiến trình hội nhập khu vực đang được thúc đẩy thông qua các khuôn khổ như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong khi thương mại nội khối và các chuỗi cung ứng châu Á tiếp tục được củng cố. Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần đầu vượt 1.000 tỷ USD.

Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC 2026 diễn ra trong hai ngày 17-18/11 tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), thu hút hơn 2.000 đại diện từ 21 nền kinh tế thành viên và 13 nền kinh tế ngoài APEC, trong đó có đại diện của 115 doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500. Các phiên thảo luận tập trung vào kết nối khu vực, thương mại tự do, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững.