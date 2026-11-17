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APEC trước những chuyển động mới của kinh tế khu vực

Được thành lập năm 1989, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) hiện có 21 nền kinh tế thành viên, chiếm khoảng 60% GDP và gần một nửa thương mại toàn cầu. Với cơ chế hợp tác tự nguyện, đồng thuận và không ràng buộc, Diễn đàn giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế - kỹ thuật ở châu Á - Thái Bình Dương.

21 nền kinh tế thành viên APEC

Năm nay, Trung Quốc đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” (Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together). Chủ đề này hướng tới mục tiêu tăng cường liên kết, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và củng cố hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên trong bối cảnh môi trường kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp.

Theo Ban Thư ký APEC, tại các cuộc họp trong năm 2026, các nền kinh tế thành viên đã thúc đẩy trao đổi về thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và hệ thống lương thực.

Tuần lễ Cấp cao tại Thâm Quyến diễn ra từ ngày 17 - 20/11, với Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC ngày 17 - 18/11 và Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 trong hai ngày 18 - 19/11. Đây là dịp để lãnh đạo các nền kinh tế trao đổi về những định hướng hợp tác dài hạn, đồng thời đánh giá tiến triển trong việc thực hiện Tầm nhìn Putrajaya 2040 - xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình.

Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 13 tại Ma Cao, Trung Quốc, tháng 6/2026

Hội nghị Bộ trưởng Phát triển nguồn nhân lực APEC lần thứ 8 tại Nam Kinh, Trung Quốc, tháng 9/2026

Việt Nam: Từ thành viên tích cực đến chủ động định hình chương trình nghị sự

Đối với Việt Nam, APEC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ bởi quy mô kinh tế mà còn bởi mức độ gắn kết sâu rộng với các đối tác trong Diễn đàn. 15 trong số 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và đối tác kinh tế, thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam là thành viên APEC. Các nền kinh tế này chiếm hơn 77% tổng kim ngạch thương mại, gần 81% vốn đầu tư trực tiếp và hơn 85% lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Việt Nam là một trong số ít các thành viên ba lần đăng cai APEC, và đang có sự chuẩn bị hết sức tích cực, chủ động cho Năm APEC 2027. Ban Thư ký APEC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, triển khai Năm APEC 2027, hướng tới một chương trình nghị sự hiệu quả, thực chất, tạo dấu ấn và đóng góp thiết thực vào tiến trình hợp tác của khu vực. Ông Eduardo Pedrosa

Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế

Gia nhập APEC ngày 15/11/1998, Việt Nam đã trải qua gần 30 năm tham gia và đóng góp cho Diễn đàn. Theo các chuyên gia, từ vị thế một thành viên mới gia nhập, Việt Nam đã từng bước chuyển sang chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia điều hành và đóng góp vào định hướng hợp tác chung.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc Việt Nam đã hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC vào các năm 2006 và 2017, đồng thời chuẩn bị đăng cai lần thứ ba vào năm 2027. Trong quá trình tham gia, Việt Nam đã triển khai gần 200 sáng kiến, dự án với tổng trị giá gần 20 triệu USD trên nhiều lĩnh vực hợp tác. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng ngày càng tham gia sâu hơn vào các cơ chế hợp tác như Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC và Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC.

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC tại Tô Châu, Trung Quốc, tháng 5/2026

Trong năm APEC 2026, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò chủ động thông qua việc phối hợp với các thành viên cụ thể hóa những ưu tiên của nước chủ nhà, đồng thời lồng ghép các quan tâm và lợi ích thiết thực của mình vào chương trình nghị sự chung. Các lĩnh vực được Việt Nam chú trọng gồm tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp.

Việt Nam được các nền kinh tế thành viên ghi nhận đã tích cực góp phần xây dựng các sáng kiến, thúc đẩy đồng thuận và đưa hợp tác khu vực đi vào những vấn đề cụ thể. Trong bối cảnh các nền kinh tế phải đồng thời xử lý những thách thức truyền thống và vấn đề mới nổi, cách tiếp cận đề cao đối thoại, hợp tác thực chất, tăng cường năng lực và bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các thành viên có ý nghĩa quan trọng.

Đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027: Từ Thâm Quyến đến Phú Quốc

Một nội dung có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam tại Hội nghị lần này là việc chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 từ Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chính thức đón nhận vai trò này tại Thâm Quyến. Đây là bước chuyển tiếp quan trọng, mở đầu cho quá trình Việt Nam đảm nhiệm trách nhiệm điều phối và tổ chức các hoạt động của Diễn đàn trong năm tới.

Toàn cảnh tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC đang thành hình tại Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Hà

Việt Nam tham dự Hội nghị với tâm thế vừa là một thành viên tích cực, vừa là nền kinh tế chuẩn bị đăng cai một sự kiện đa phương có quy mô lớn. Vì vậy, các cuộc trao đổi tại Thâm Quyến không chỉ giúp Việt Nam nắm bắt những ưu tiên của các thành viên mà còn là dịp tham vấn, tranh thủ sự ủng hộ và đóng góp ý kiến cho chương trình nghị sự APEC 2027.

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Hoa Kỳ tại khu vực. Hai lần đăng cai thành công Năm APEC vào 2006 và 2017 đã khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và dẫn dắt của Việt Nam. Hoa Kỳ tin tưởng Năm APEC Việt Nam 2027 là cơ hội để Việt Nam thể hiện tầm nhìn và vai trò chủ động, thúc đẩy các kết nối thiết thực cho khu vực. Bà Courtney Beale

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Việt Nam kỳ vọng Hội nghị tại Thâm Quyến sẽ tạo xung lực mới cho liên kết kinh tế khu vực, củng cố niềm tin vào thương mại và đầu tư mở, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Việt Nam mong muốn kế thừa và phát huy những thành quả của Năm APEC 2026, cùng các thành viên thúc đẩy những định hướng hợp tác mang tính chiến lược, đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của khu vực; đồng thời tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực và có giá trị lâu dài.

Trong bối cảnh này, sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại APEC Thâm Quyến không chỉ thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với APEC mà còn mở đầu cho một giai đoạn đóng góp mới của Việt Nam trên cương vị nước chủ nhà năm 2027. Từ việc tiếp tục thúc đẩy đối thoại, củng cố đồng thuận đến xây dựng chương trình nghị sự có tính thực tiễn và tầm nhìn dài hạn, Việt Nam hướng tới đóng góp vào một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và thịnh vượng, trong đó hợp tác và liên kết kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng cho phát triển.