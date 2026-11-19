Ngày 18/11, Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tăng cường hợp tác nhằm khai thác các cơ hội từ trí tuệ nhân tạo (AI) và thúc đẩy thịnh vượng chung trong khu vực.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC diễn ra ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ông Albanese nhận định khu vực châu Á-Thái Bình Dương có nhiều nền kinh tế tăng trưởng nhanh, doanh nghiệp năng động và các doanh nhân giàu tiềm năng.

Theo ông, hợp tác sâu rộng hơn giữa các nền kinh tế trong khu vực sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, giảm rào cản thương mại và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp cũng như người dân.

Ông Albanese nhận định trong nhiều thập kỷ qua, APEC đã góp phần thúc đẩy các nền kinh tế hợp tác nhằm tạo động lực tăng trưởng, giảm rào cản thương mại và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng trong khu vực.

Ông nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác khu vực mang lại những lợi ích thiết thực. Australia sẽ tiếp tục đầu tư, đổi mới sáng tạo và xây dựng quan hệ đối tác trên khắp khu vực. Đồng thời, nước này hoan nghênh nguồn vốn đầu tư, chuyên môn và khát vọng phát triển của các doanh nghiệp trong khu vực, trong bối cảnh Chính phủ Australia luôn nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác.

Thủ tướng Albanese cũng cho rằng tinh thần hợp tác ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các nền kinh tế cùng đối mặt với những chuyển đổi sâu rộng về công nghệ.

Ông nhấn mạnh lợi ích từ AI và các công nghệ mới nổi không thể được khai thác đầy đủ nếu chỉ dựa vào nỗ lực riêng lẻ của từng nền kinh tế. Đồng thời, những rủi ro và thách thức đi kèm cũng đòi hỏi các bên phải phối hợp giải quyết.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Australia đánh giá những thành tựu của Trung Quốc trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, tạo cơ hội và nâng cao năng suất không chỉ mang lại lợi ích cho nước này mà còn đóng góp tích cực cho toàn khu vực.

Ông nhắc lại chuyến thăm đầu tiên tới Thâm Quyến năm 1998, đồng thời xem sự chuyển mình của thành phố là minh chứng cho tốc độ phát triển ấn tượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.