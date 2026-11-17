Năm 2023, lần đầu tiên, Trường Đại học Hà Nội (HANU) phối hợp với Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Australia (ALAA) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ học ứng dụng - Xu hướng chuyển đổi trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương - APCAL HANU”.

Hội thảo đã tạo lập không gian trao đổi học thuật chuyên sâu, đề xuất các định hướng và giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy đổi mới trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung và giảng dạy ngôn ngữ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng. Qua đó, khẳng định uy tín và vai trò của Trường Đại học Hà Nội trong việc thúc đẩy nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Ngôn ngữ học ứng dụng.

Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế APCAL HANU 2026 với chủ đề “Cách tiếp cận mới trong giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học ứng dụng”

Đại biểu quốc tế tham dự hội thảo

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2026, HANU và ALAA tiếp tục phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ hai với chủ đề “Cách tiếp cận mới trong giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học ứng dụng - Innovative approaches to teaching and research in Applied Linguistics - APCAL HANU 2026”.

Đổi mới Ngôn ngữ học ứng dụng trước làn sóng chuyển đổi số

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết, hội thảo quốc tế lần thứ hai do Trường Đại học Hà Nội và Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Australia đồng tổ chức, với chủ đề về những cách tiếp cận đổi mới trong giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học ứng dụng.

Theo ông Dũng, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên chuyển đổi số với sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo. Các công nghệ mới đang thúc đẩy sự chuyển đổi lớn về kinh tế, xã hội và giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, dù vẫn duy trì sứ mệnh cốt lõi là giáo dục thế hệ mai sau và vun đắp những tri thức mới, đang thực hiện các bước đi nhằm áp dụng những phương pháp tiếp cận đổi mới với sự hỗ trợ của công nghệ. Trường Đại học Hà Nội đã rất tích cực nắm bắt tư duy toàn cầu và tự định vị để trở thành một cộng đồng nghiên cứu vững mạnh nhằm chuyển giao các kỹ năng mới và tạo ra tri thức mới.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội

Đối với hội thảo lần này, ông Dũng cho biết nhà trường rất vui mừng nhận được hơn 160 bài viết từ các học giả quốc tế và Việt Nam, làm nổi bật sự đổi mới trong Ngôn ngữ học ứng dụng, trải dài qua năm chủ đề trọng tâm: phương pháp giảng dạy ngôn ngữ; bản sắc văn hóa và chính sách ngôn ngữ; diễn ngôn, dịch thuật và thông dịch; khảo thí ngôn ngữ; trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong nghiên cứu giáo dục ngôn ngữ.

Ông tin tưởng hội thảo sẽ cung cấp một diễn đàn và cơ hội độc đáo để các đại biểu học hỏi, chia sẻ và trình bày các góc nhìn, tập trung vào việc làm thế nào để sự đổi mới trong Ngôn ngữ học ứng dụng có thể vượt ra ngoài các công cụ và kỹ thuật, nhằm đề xuất những giải pháp thiết thực cho giáo dục ngôn ngữ và định hướng phát triển bền vững trong lĩnh vực này.

Các vấn đề được thảo luận tại hội thảo sẽ gắn kết những vấn đề sư phạm quan trọng và những đổi mới trong nghiên cứu Ngôn ngữ học ứng dụng. Hơn thế nữa, hội thảo hướng tới một tầm nhìn chung về cách thức thúc đẩy các phương pháp tiếp cận đổi mới trong giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học ứng dụng.

Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế APCAL HANU 2026 với chủ đề “Cách tiếp cận mới trong giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học ứng dụng”

Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế APCAL HANU 2026 với chủ đề “Cách tiếp cận mới trong giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học ứng dụng”

Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế APCAL HANU 2026 với chủ đề “Cách tiếp cận mới trong giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học ứng dụng”

Công nghệ phát triển nhưng không thể đánh mất yếu tố con người

Phát biểu trực tuyến tại hội thảo, PGS.TS Noriko Iwashita, Chủ tịch Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Australia, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc tới Ban tổ chức, đặc biệt là các đồng nghiệp tại Trường Đại học Hà Nội và APRICOT vì đã kết nối các đại biểu trong sự kiện quốc tế quan trọng này.

Bà cho rằng, việc tổ chức một hội thảo mang tầm vóc như vậy đòi hỏi sự tâm huyết, tinh thần hợp tác và nỗ lực to lớn. Bà bày tỏ sự biết ơn đối với những nỗ lực của Ban tổ chức trong việc tạo ra cơ hội quý báu cho cộng đồng học thuật.

Theo PGS.TS Noriko Iwashita, chủ đề hội thảo năm nay về Ngôn ngữ học ứng dụng và những xu hướng chuyển đổi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương vừa mang tính thời sự, vừa có ý nghĩa quan trọng. Những bước tiến của trí tuệ nhân tạo, truyền thông kỹ thuật số, sự dịch chuyển toàn cầu và giáo dục đa ngôn ngữ đang định hình lại cách thức ngôn ngữ được học tập, giảng dạy, đánh giá và sử dụng trong một xã hội ngày càng gắn kết chặt chẽ.

Những chuyển biến này mang lại nhiều cơ hội đầy hứng khởi, nhưng đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi lớn: Làm thế nào chúng ta có thể tận dụng sự phát triển của công nghệ mà vẫn duy trì được yếu tố con người và khía cạnh xã hội của ngôn ngữ cũng như giao tiếp? Làm thế nào để bảo đảm những đổi mới trong giáo dục và đánh giá ngôn ngữ sẽ thúc đẩy tính hòa nhập, sự công bằng và mở ra cơ hội cho người học đến từ các nền tảng ngôn ngữ và văn hóa đa dạng? Nghiên cứu trong lĩnh vực Ngôn ngữ học ứng dụng có thể đóng góp như thế nào vào việc giải quyết những thách thức phức tạp về giáo dục và xã hội mà khu vực đang phải đối mặt?

Chủ tịch Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Australia tin rằng những hội thảo như thế này mang đến một không gian vô giá để các học giả cùng khám phá những câu hỏi đó. Quan trọng hơn, diễn đàn cho phép các đại biểu vượt ra khỏi khuôn khổ trao đổi kết quả nghiên cứu đơn thuần, tiến tới những cuộc đối thoại có ý nghĩa giữa các chuyên ngành, cơ sở giáo dục và bối cảnh quốc gia khác nhau.

Bà cũng nhấn mạnh, đối với Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Australia, sự hợp tác khu vực và quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng, dù đây là một hiệp hội đặt trụ sở tại Australia. Những thách thức và cơ hội đối với Ngôn ngữ học ứng dụng không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có sự đa dạng đặc biệt về ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục. Bằng cách kết nối các nhà nghiên cứu và những người làm công tác thực tiễn trên khắp khu vực, các bên có thể học hỏi từ nhiều góc nhìn khác nhau, phát triển những mối quan hệ đối tác nghiên cứu mới và đóng góp thiết thực hơn cho cộng đồng mỗi nước.

TS. Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phát biểu tại hội thảo, TS. Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh giá cao tầm nhìn và sáng kiến của Trường Đại học Hà Nội trong việc đăng cai tổ chức Hội thảo APCAL 2026. Bà cho rằng, với vị thế là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu và tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, quốc tế học và các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội một lần nữa khẳng định vai trò là cầu nối học thuật uy tín, quy tụ các học giả danh tiếng từ nhiều châu lục.

Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế nhấn mạnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn kiên định với cam kết kiến tạo môi trường pháp lý và chính sách thuận lợi nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật xuyên quốc gia, các chương trình liên kết đào tạo và hợp tác nghiên cứu.

Bà đặt nhiều kỳ vọng vào chương trình với hai kết quả trọng tâm. Thứ nhất, về phương diện học thuật, các học giả và những người làm công tác thực tiễn sẽ chia sẻ những kết quả nghiên cứu tiên tiến nhất, đồng thời đề xuất các khuyến nghị thiết thực về sư phạm và chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ngôn ngữ trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, về phương diện hợp tác, vượt lên trên những cuộc thảo luận chuyên sâu, hội thảo sẽ đóng vai trò chất xúc tác cho các dự án nghiên cứu chung bền vững, các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên, cũng như các công bố quốc tế có tầm ảnh hưởng cao giữa các trường đại học Việt Nam và các đối tác trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như toàn thế giới.

Hội thảo cũng nhận được sự quan tâm tham gia của nhiều diễn giả quốc tế là những chuyên gia trong lĩnh vực Ngôn ngữ học ứng dụng, gồm: GS.TS Elke Stracke - Giáo sư Ngôn ngữ học ứng dụng và TESOL, Đại học Canberra (Australia); TS. Kayoko Hashimoto - Giảng viên cao cấp tại Trường Ngôn ngữ và Văn hóa, Đại học Queensland (Australia); PGS.TS Noriko Iwashita - Đại học Queensland (Australia), Chủ tịch đắc cử ALAA; GS. Paola Spinozzi - Phó Hiệu trưởng phụ trách Quốc tế hóa đào tạo và nghiên cứu, Đại học Ferrara (Italy); TS. Paul J. Moore - Giảng viên cao cấp trong chương trình Ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học Queensland (Australia), chuyên về Ngôn ngữ và Công nghệ, Lý thuyết xã hội - văn hóa...

Đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo khoa học quốc tế APCAL HANU 2026 với chủ đề “Cách tiếp cận mới trong giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học ứng dụng”

AI trở thành mạch nghiên cứu xuyên suốt 162 báo cáo khoa học

Lãnh đạo Trường Đại học Hà Nội cho biết, APCAL HANU 2026 được tổ chức nhằm phát huy các giá trị học thuật đã đạt được, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối học giả trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực Ngôn ngữ học ứng dụng. Hội thảo quy tụ các chuyên gia, học giả đến từ 75 cơ sở giáo dục đại học uy tín của 12 quốc gia: Việt Nam, Australia, Nhật Bản, Indonesia, Nga, Ba Lan, Thái Lan, New Zealand, Bulgaria, Argentina, Ấn Độ và Italy. Qua đó, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ học ứng dụng trong bối cảnh chuyển đổi số và quốc tế hóa giáo dục.

Hội thảo tập trung vào các chủ đề trọng tâm, gồm: Đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; Ngôn ngữ, nhân thể, văn hóa và chính sách ngôn ngữ; Diễn ngôn, dịch thuật và phiên dịch; Đổi mới trong đánh giá năng lực ngôn ngữ; Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong giáo dục và nghiên cứu ngôn ngữ.

Thông qua các phiên trao đổi học thuật và thảo luận chuyên sâu, hội thảo kỳ vọng đề xuất những giải pháp thiết thực, đồng thời thúc đẩy đổi mới trong giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, hội thảo hướng tới tăng cường kết nối học thuật, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu, giảng viên trong khu vực và trên thế giới, qua đó hình thành những định hướng hợp tác nghiên cứu và phát triển bền vững trong lĩnh vực Ngôn ngữ học ứng dụng.

Lãnh đạo Trường Đại học Hà Nội tặng hoa các diễn giả tại hội thảo

Trước đó, ngày 16/11/2026, hội thảo diễn ra 4 phiên làm việc song song với các chủ đề: “Mô hình tiếp cận sinh thái trong giảng dạy tiếng Anh và đào tạo giáo viên tiếng Anh”; “Đánh giá năng lực tương tác trong lớp học ngôn ngữ”; “Học tiếng Anh như một ngoại ngữ (EFL) và năng lực sinh thái: Đồng kiến tạo các tương tác chuyển hóa”; “Tổng quan tài liệu có hệ thống và phân tích gộp”... Các phiên làm việc do chuyên gia nước ngoài đảm nhận.

Ngày 17/11/2026, sau phiên khai mạc hội thảo là phiên toàn thể với 4 báo cáo của các diễn giả quốc tế: GS.TS Elke Stracke, TS. Kayoko Hashimoto, PGS.TS Noriko Iwashita và GS. Paola Spinozzi.

Trong hai ngày diễn ra hội thảo, 162 báo cáo được trình bày tại 5 tiểu ban, trong hai phiên song song. Đáng chú ý, AI là mạch chủ đề xuyên suốt, với 57/162 báo cáo có AI trong tên bài. Nội dung về AI không chỉ tập trung tại Tiểu ban 5 mà còn xuất hiện trong các lĩnh vực biên dịch và đánh giá. Khoảng 22 báo cáo có tác giả công tác tại nước ngoài, đến từ Australia, Nhật Bản, Indonesia, Ba Lan, Thái Lan, Nga, New Zealand, Italy, Argentina và Bỉ...