Apatit Việt Nam (PAT) lãi gần 216 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 77% kế hoạch năm

Lợi nhuận quý III giảm gần một nửa

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã ck: PAT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý III, PAT ghi nhận doanh thu 440,03 tỷ đồng, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm từ 130,4 tỷ về mức 63,6 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 63,6 tỷ đồng, giảm 51,3%, tương ứng mức giảm 66,87 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm 17,7%, xuống 11,37 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm mạnh 55,9%, còn 1,47 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm 60,5%, xuống 9,76 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tiết giảm chi phí không đủ bù đắp sự suy giảm của lợi nhuận gộp, khiến lợi nhuận sau thuế quý III giảm mạnh so với cùng kỳ. Kết quả là, lợi nhuận sau thuế đạt 59,3 tỷ đồng, giảm 46,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PAT đạt doanh thu 1.379,3 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 215,7 tỷ đồng, giảm 20,8%. Năm 2026, PAT đặt mục tiêu doanh thu 2.111 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng và cổ tức dự kiến ở mức 90%. Với 215,7 tỷ đồng lợi nhuận đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PAT đạt 942,2 tỷ đồng, giảm khoảng 502,1 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 559,3 tỷ đồng, chiếm 59,36% tổng tài sản.

Tài sản cố định đạt 216,8 tỷ đồng, chiếm 23,02%; hàng tồn kho ở mức 120,19 tỷ đồng, tương đương 12,76% tổng tài sản. Đáng chú ý, khoản tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 34,3% so với đầu năm, xuống mức 559,32 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 231,11 tỷ đồng, còn 18,23 tỷ đồng.

Liên tiếp biến động nhân sự cấp cao

Bên cạnh diễn biến kinh doanh, PAT cũng trải qua nhiều thay đổi ở cấp lãnh đạo trong 9 tháng đầu năm 2026.

Ngày 12/5/2026, doanh nghiệp miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Đào Hữu Huyền. Đến ngày 28/7/2026, PAT tiếp tục miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Lưu Bách Đạt và bổ nhiệm ông Đỗ Thành Công giữ chức Chủ tịch HĐQT mới. Trong cùng thời điểm, doanh nghiệp cũng thực hiện thay đổi một số thành viên HĐQT và Ban giám đốc.