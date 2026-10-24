Ðạp xe đến châu Âu vì yêu Manchester United

Từng làm hướng dẫn viên du lịch và nhiều việc khác để mưu sinh, anh Phạm Công Luật (35 tuổi, ở Thành phố Hồ Chí Minh) nhiều lần đạp xe xuyên Việt từ Nam chí Bắc để chống lại bệnh trầm cảm và theo đuổi hành trình trải nghiệm sống tự do.

Chàng trai Việt Nam dự kiến đi qua 31 quốc gia với tổng quãng đường khoảng 31 ngàn km để đến sân vận động Old Trafford (Anh).

“Ban đầu, đạp xe đơn giản là cách để tôi khám phá Việt Nam và bản thân mình, cũng như mong muốn làm những điều có ích cho cộng đồng và thiên nhiên. Trên hành trình, tôi thực hiện nhiều công việc cộng đồng như: kêu gọi trồng rừng, tham gia hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp bão lũ, các chiến dịch bảo vệ môi trường, thu gom rác thải dọc bờ biển Việt Nam, gây quỹ trồng rừng ngập mặt ở miền Tây…” - anh Công Luật nói.

Cùng “ngựa sắt” đi ra thế giới

Với “chú ngựa sắt” là xe đạp touring (dòng xe đạp phục vụ chuyến đi đường dài với độ bền cao và sự thoải mái) cùng các dụng cụ sửa chữa, đồ dùng thiết yếu, anh Công Luật khởi hành chuyến đạp xe từ Việt Nam từ ngày 15-9-2025. Vượt qua một số nước Đông Nam Á, anh Công Luật ghé Ấn Độ, Trung Á, hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ, sang châu Âu để tới điểm cuối là nước Anh.

Anh Phạm Công Luật gặp gỡ các bạn người Việt tại Bishkek (Kyrgyzstan) tháng 10-2026.

Anh Công Luật tiết lộ “bí quyết” hiện thực hóa hành trình đạp xe xuyên quốc gia, xuyên lục địa của anh là chuẩn bị kỹ về trang thiết bị, tuyến đường đi, các thông tin liên quan xuất nhập cảnh, xây dựng những kết nối với những cá nhân, tổ chức thể thao, cộng đồng kiều bào… ở các nước đạp xe ngang qua.

Thế nhưng, anh Công Luật cũng thú nhận: “Trước khi đi, tôi lường trước những khó khăn, thử thách như: thể lực, vấn đề tài chính hay sự cô đơn trong thời gian dài. Nhưng bước vào hành trình, mọi thứ vượt xa những gì tôi mường tượng, nhất là xử lý những tình huống, sự cố trên đường. Mọi thứ bào mòn sức chịu đựng của tôi”.

Một trong những thử thách nhớ đời là bị ngộ độc thực phẩm ở Lào, đối mặt với những đường đèo cao trên 5.000m, chứng say độ cao, những cơn mưa đá… khi đạp xe ở Ladakh (Ấn Độ). Anh Công Luật kể: “Có những lúc tôi thở không ra hơi và phải dùng đến bình oxy. Nó đòi hỏi tôi phải sử dụng hết 100% khả năng chịu đựng và thích nghi của mình để vượt qua chặng đường”.

Cách vượt qua thử thách là anh luôn tự động viên mình: “Điều quan trọng là sự thấu hiểu cảm xúc bản thân và tính chất của hành trình. Tôi thường nhủ rằng mọi thứ cảm xúc, khó khăn chỉ là nhất thời, hãy ngủ một giấc ngon, ngày mai là một ngày mới!”.

Hành trình của ước mơ và hoài bão

Hành trình đạp xe đến Old Trafford của anh Công Luật được truyền thông quốc tế đưa tin từ kênh Canal+ (Pháp), Diario AS (Tây Ban Nha), Oksijen (Thổ Nhĩ Kỳ), La Gazzetta dello Sport (Italy)… Chàng trai Việt Nam chia sẻ chuyện hậu trường như giải quyết bài toán thể lực vận động cường độ cao, sinh hoạt, làm thủ tục nhập cảnh, duy trì cảm xúc… trên đường đạp xe ra sao.

“Tôi giảm nhu cầu cá nhân ở mức tối thiểu. Có những ngày ở vùng xa, vùng núi… chỉ ăn mì gói, chuối, bánh mì, xúc xích… qua bữa. Tôi theo dõi kỹ thời tiết ở những nơi đến để đảm bảo an toàn. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém. Tinh thần không đủ kiên định, sự lì lợm thì bạn có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào” - anh Công Luật tiết lộ.

Anh Phạm Công Luật bày tỏ với Đồng Nai cuối tuần: “Đạp xe thay đổi cuộc đời tôi! Cảm hứng đạp xe xuất phát từ chính mong muốn và khao khát được khám phá thế giới, thử thách bản thân và trui rèn ý chí. Đạp xe giúp tôi khỏe hơn, có sức bền tốt hơn và quan trọng là sức khỏe tinh thần được cải thiện rất nhiều. Khi đi xe đạp, tôi di chuyển đủ chậm để có thời gian nhìn nhận về bản thân. Những hành trình đạp xe đường dài giúp tôi có trải nghiệm, góc nhìn mới về cuộc sống và thế giới một cách sâu rộng hơn. Tôi có những kết nối tích cực, tử tế với nhiều bạn bè trong và ngoài nước gặp gỡ trên đường. Có những người xa lạ cho tôi đồ ăn, nước uống, chỗ ngủ hoặc đơn giản là dừng lại hỏi xem tôi có cần giúp đỡ gì không. Họ khiến tôi thấu hiểu hành trình này đi một mình nhưng không cô đơn”.

Là người hâm mộ đội bóng “Quỷ Đỏ” từ thuở bé cũng là điểm neo tinh thần giúp anh Công Luật nhấn pedal xe đạp mỗi ngày. Anh kể: “Manchester United là ký ức tuổi thơ của tôi. Tôi từng gặp danh thủ Hà Lan từng khoác áo “Quỷ Đỏ” là Ruud van Nistelrooy tại Việt Nam. Đạp xe đến Singapore, tôi có dịp trò chuyện với Dimitar Berbatov, cựu tiền đạo Bulgaria và Manchester United. Ông ấy động viên tôi: “Cừ lắm, cố lên nhé!”.

Hành trình đạp xe của anh Công Luật dự kiến đến sân vận động Old Trafford của Câu lạc bộ Manchester United vào tháng 4-2027. Anh nói điều đầu tiên làm khi đến có lẽ là gọi điện cho ba mẹ để nói rằng: “Con đã làm được rồi!”.

Anh chia sẻ ngoài việc thực hiện ước mơ đến “Nhà hát của những giấc mơ”, thông qua hành trình đạp xe, anh còn mong muốn giúp nâng cao nhận thức cảnh báo trong giới trẻ về tình trạng lừa đảo, buôn bán người: “Tôi muốn góp phần gây quỹ cộng đồng hỗ trợ trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn hay từng là nạn nhân của nạn buôn bán người xuyên quốc gia”.