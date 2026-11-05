Ấp Tri Tôn không còn hộ nghèo, 98,48% hộ đạt gia đình văn hóa

Ban Nhân dân ấp trao quà cho hộ cận nghèo.

Chiều 5/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòn Đất chọn khu dân cư ấp Tri Tôn làm điểm tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2026, Ban Công tác Mặt trận ấp Tri Tôn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo xã tổ chức họp dân, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa.

Kết quả, toàn ấp có 779/791 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 98,48% số hộ đăng ký. Tỷ lệ người dân cập nhật, sử dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2 đạt trên 90%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Qua rà soát, bình xét cuối năm 2026, ấp Tri Tôn không còn hộ nghèo.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao giấy khen cho tập thể và các gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Trong năm, ấp vận động xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết, 1 căn nhà Tình nghĩa dành cho thân nhân người có công bị nhiễm chất độc hóa học; trao tặng hơn 400 suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội hơn 450 triệu đồng.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòn Đất biểu dương, khen thưởng 1 tập thể và 9 gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư.