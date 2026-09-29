'Áp trần' một bác sĩ chỉ được khám 65 bệnh nhân trong 8 giờ liệu có cứng nhắc?

Sau khi VietNamNet đăng tải bài viết Bệnh nhân BHYT ngơ ngác vì còn thời gian nhưng đã hết số khám, phản ánh bất cập trong quy định giới hạn 65 lượt khám BHYT/bác sĩ/8 giờ mỗi ngày, nhiều bệnh viện, bác sĩ đã lên tiếng.

Quy định này được áp dụng trong thanh toán chi phí khám bệnh BHYT. Theo đó, mỗi bác sĩ khám tối đa 65 bệnh nhân trong 8 giờ mỗi ngày, BHYT sẽ thanh toán 100% mức giá khám bệnh. Với trường hợp trên 65 lượt, cơ quan BHXH chỉ thanh toán bằng 50% mức giá từ lượt khám thứ 66 trở lên. Nếu tình trạng này kéo dài tối đa 3 tháng, cơ quan BHXH sẽ không thanh toán tiền khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên.

Bác sĩ: Có thể khám hơn 65 bệnh nhân/8 giờ vẫn đảm bảo hiệu quả

Một bác sĩ chuyên ngành Da liễu công tác tại bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội cho biết, số lượng tối đa ông có thể tiếp nhận lên tới 90-100 ca/ngày mà vẫn đảm bảo chất lượng khám.

“Khám ít hay nhiều bệnh nhân trong một thời gian là tùy thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ và loại bệnh. Đối với những bệnh lý đơn giản, như viêm da dị ứng, thậm chí như ung thư da, một bác sĩ tuyến Trung ương có thể khám 80-100 lượt/ngày là bình thường. Tuy nhiên, khi gặp bệnh phức tạp như bệnh hệ thống, tự miễn… thì thời gian khám kéo dài hơn do phải khai thác bệnh sử lâu hơn, tư vấn kỹ hơn về các loại thuốc hay hướng điều trị, một ngày có thể chỉ khám 30-40 lượt”, vị bác sĩ này cho biết.

Theo ông, lo sợ bác sĩ khám qua loa nên quy định số lượt bệnh nhân khám là chưa hợp lý. Nhận định khám nhiều quá dẫn đến khám ẩu cũng chưa hợp lý bởi không bác sĩ nào muốn khám ẩu, mà phải tùy từng loại bệnh.

Vị bác sĩ trên đề xuất, với bệnh viện tuyến Trung ương, nơi lượng bệnh nhân đông, cần nới thêm 20-30% số lượng bệnh nhân cho mỗi bác sĩ/ngày để phát huy năng suất lao động của từng thầy thuốc.

Bệnh nhân và người nhà chờ khám tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, sáng 29/9. Ảnh: Võ Thu

Đồng tình với nhận định quy định BHXH chỉ thanh toán 100% mức giá khám bệnh cho tối đa 65 bệnh nhân/bác sĩ là thiếu linh hoạt, BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho rằng sự hỗ trợ của số hóa, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bác sĩ tiết kiệm thời gian ghi chép, tra cứu thủ công, tăng năng suất lao động của bác sĩ khám bệnh trong khi vẫn đảm bảo chất lượng khám, tư vấn.

Trách nhiệm linh hoạt thuộc về khoa lâm sàng, bệnh viện

Ở góc nhìn khác, Tiến sĩ Nguyễn Khuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Hà Nội), cho hay quy định giới hạn 65 bệnh nhân/bàn khám là mức “vừa đủ” để đảm bảo chất lượng khám, tư vấn.

Bệnh viện này mỗi ngày tiếp nhận khoảng 800-1.200 bệnh nhân khám ngoại trú. Đơn vị bố trí 36 bàn khám, đảm bảo không vượt quá 65 bệnh nhân/bàn khám/8 giờ, tránh nguy cơ xuất toán của BHXH.

Tuy nhiên, vào những đợt dịch như tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết, tổng lượng bệnh nhân tới khám có thể tăng đột biến lên 1.400-1.500 lượt. Các bàn khám bệnh truyền nhiễm có thể tăng lên 100-120 bệnh nhân/bàn.

Do đó, bệnh viện phải bố trí khám thêm ngoài giờ, mở thêm bàn khám, điều phối bác sĩ từ khu nội trú ra khám ngoại trú.

Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức khám cho bệnh nhân. Ảnh: T.Thắng

Đây cũng là cách được Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai khi mỗi ngày tiếp nhận 4.000-5.000 bệnh nhân khám ngoại trú. TS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết những ngày cao điểm, nhất là các đợt dịch, bệnh viện vận hành tối đa hơn 100 phòng khám.

“Nếu ghi nhận phòng khám nào tới 10h còn 80 bệnh nhân chờ, khoa, bệnh viện phải điều phối ngay, thêm bác sĩ, bàn khám”, TS Tùng cho biết. Bệnh viện vừa tránh tình trạng bị BHYT xuất toán vừa đảm bảo bệnh nhân được khám.

Trong 8 giờ làm việc, một bác sĩ khám tối đa 65 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân sẽ có hơn 7 phút. Trong khoảng thời gian ấy, bác sĩ đọc hồ sơ, hỏi bệnh, thăm khám, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng (như xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu…), xem kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, kê đơn, nhập dữ liệu và giải thích cho người bệnh.

“Việc khám, chỉ định xét nghiệm theo chuyên môn với một số bệnh có thể chỉ mất 2 phút nhưng quan trọng hơn là bác sĩ dành thời gian tiếp xúc, hỏi bệnh, giải thích, tư vấn cho người bệnh kỹ càng, 6-8 phút/bệnh nhân là khoảng thời gian hợp lý. Buổi sáng, mỗi bác sĩ có thể khám khoảng 35 bệnh nhân, số còn lại để buổi chiều”, TS Tùng phân tích.

Hiện nay, nhiều bệnh viện áp dụng việc đăng ký khám trực tuyến, qua ứng dụng (app) để bệnh nhân chủ động lấy số thứ tự khám và biết thời gian phù hợp đến viện, tránh tới viện phải quay về vì hết lượt khám.