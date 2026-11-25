Tại một sự kiện được tổ chức vào tháng 10 ở khu vực Hannam-dong, trung tâm thủ đô Seoul, khoảng 3.000 chiếc gối phủ kín sàn nhà trong khi nhạc nền du dương vang lên dưới ánh đèn mờ. Khách tham dự được tự do nằm trên gối, thư giãn theo ý thích. Một số người đọc sách hoặc nghe nhạc, trong khi những người khác nhìn lên trần nhà hoặc chìm vào giấc ngủ.

Sự kiện này có tên là Ceiling Service, lấy cảm hứng từ khoảng thời gian một người nằm thao thức trên giường mà không thể ngủ được. Được tổ chức bởi nhóm nghệ sĩ Permit phối hợp với công ty bảo hiểm Hanwha General Insurance, sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến 25/10 tại văn phòng Hannam của công ty bảo hiểm.

“Tôi có thể thư giãn ở nhà, nhưng tôi nghĩ việc nghỉ ngơi trong một không gian khác thường, được bao quanh bởi những người khác sẽ khiến trải nghiệm trở nên đặc biệt hơn” - Park Se-hee, 34 tuổi, người tham dự cùng bạn trai chia sẻ với tờ báo. Một công ty đã đưa ý tưởng này tiến thêm một bước nữa, bằng cách tổ chức một buổi tối ngủ trọn vẹn, với đầy đủ các hoạt động trước khi ngủ như nghe nhạc nhẹ nhàng, tập Pilates và cai nghiện thiết bị điện tử.

Trong khi đó, buổi hòa nhạc có tên Giấc ngủ trước đó đã diễn ra vào ngày 21/5, do nhà sản xuất nệm Bestsleep của Hàn Quốc tổ chức, đã thu hút gần 100 người tham gia tại Floating Island, một địa điểm tổ chức sự kiện trên sông Hán, toạ lạc ở phía nam thủ đô Seoul.

Thương hiệu nội thất Hàn Quốc Iloom đã tổ chức một sự kiện từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5, cho phép khách tham quan trải nghiệm nhiều hoạt động thư giãn trên những chiếc giường điều chỉnh độ cao của hãng. ẢNH: ILOOM

Buổi tối bắt đầu với các màn trình diễn trực tiếp của các ca sĩ nhạc ballad Lee Seok-hoon và Song Ha-ye trước khi mọi người bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Nệm, đèn ngủ dịu nhẹ và những “nhà tù điện thoại” có khóa được cung cấp để giúp mọi người ngắt kết nối với thiết bị điện tử và có một giấc ngủ ngon.

Một huấn luyện viên Pilates đã hướng dẫn một buổi tập giãn cơ nhẹ nhàng để giúp người tham gia thư giãn trước khi ngủ, tiếp theo là một màn trình diễn piano du dương.

Kim Woo-jin, một nhân viên văn phòng 34 tuổi ở Seoul, chia sẻ: "Tôi từng cảm thấy áp lực phải làm điều gì đó hiệu quả, ngay cả khi lẽ ra tôi phải nghỉ ngơi. Dù cảm thấy dễ chịu khi ngủ, nằm hay lướt điện thoại nhưng tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi vì đã lãng phí thời gian. Nhưng khi mọi người nằm cùng nhau, tôi cảm thấy bớt tội lỗi hơn khi không làm gì cả. Thật tuyệt khi có thể thư giãn mà không cảm thấy mình nên làm việc khác".

Đằng sau sự phổ biến ngày càng tăng của việc ngủ theo nhóm và nghỉ ngơi tập thể là sự thay đổi lớn hơn trong cách nhìn nhận về giấc ngủ của người Hàn Quốc.

Trong nhiều năm, xu hướng “buổi sáng thần kỳ” đã phổ biến trên mạng xã hội Hàn Quốc, khuyến khích mọi người thức dậy sớm, giảm thời gian ngủ và dành thêm thời gian để hoàn thiện bản thân. Nhưng trọng tâm đang dần chuyển từ việc thức dậy sớm hơn sang ngủ ngon hơn.

Dữ liệu từ Naver DataLab cho thấy số lượt tìm kiếm về “thói quen ban đêm” đã vượt qua tìm kiếm về “thói quen buổi sáng” lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2025 và duy trì ở mức cao hơn cho đến tháng 12.

Buổi hòa nhạc có tên Giấc ngủ (Sleep) vào ngày 21/5 do hãng sản xuất nệm Bestsleep của Hàn Quốc tổ chức đã quy tụ gần 100 người - Ảnh: BESTSLEEP

Thói quen ban đêm thường bao gồm các hoạt động như đi dạo sau bữa tối, giãn cơ và thiền định để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon hơn. Trên TikTok, các bài đăng được gắn thẻ “thói quen ban đêm” đã đạt hơn hai triệu tính đến thời điểm báo cáo được phát hành.

Sự gia tăng thời gian nghỉ ngơi chung phản ánh mong muốn thư giãn ngày càng tăng trong một xã hội mà việc ngủ đủ giấc vẫn là một thách thức.

Theo Báo cáo về giấc ngủ Hàn Quốc năm 2026 của công ty công nghệ giấc ngủ Asleep, một phân tích dữ liệu về giấc ngủ được thu thập từ hơn 370.000 người dùng trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 12 năm 2025 cho thấy họ chỉ ngủ trung bình 5 giờ 25 phút mỗi đêm, mặc dù đã dành 6 giờ 39 phút trên giường.