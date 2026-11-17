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Khi bà Weiwei Luo nhìn thấy phiếu nhận xét học tập của con trai, trong đó giáo viên ghi em cần cải thiện khả năng “hợp tác với người khác”, bà đã yêu cầu nhà trường sửa lại nhận xét này. Không được đáp ứng, bà thuê luật sư và đưa vụ việc ra tòa.

Vụ việc vốn bắt đầu từ một cuộc tranh cãi giữa các học sinh lớp 3 tại sân chơi vào mùa thu năm ngoái, giờ đã leo thang thành một cuộc chiến pháp lý. Trong đơn kiện nộp hồi tháng 10, bà Luo cho rằng những nhận xét của giáo viên là “không chính xác và không có căn cứ”, đồng thời đề nghị thẩm phán yêu cầu học khu xem xét lại vụ việc. Tuy nhiên, hội đồng nhà trường bác bỏ khiếu nại, khẳng định nhận xét phản ánh quan sát thực tế và thuộc phạm vi chuyên môn của giáo viên.

Đây không phải trường hợp cá biệt ở Mỹ. Trước đây, khi con cái bị điểm kém, cha mẹ sẽ là người khiển trách con. Thế nhưng theo các nhà giáo dục Mỹ, ngày nay nhiều phụ huynh có cách tiếp cận “đối đầu” hơn, gây sức ép với giáo viên và Ban Giám hiệu để yêu cầu thay đổi điểm số. Một số tranh chấp thậm chí còn được đưa ra tòa án.

Theo khảo sát gần đây của EdWeek với 1.500 nhà giáo dục Mỹ, 40% giáo viên cho biết từng chịu sức ép từ phụ huynh yêu cầu thay đổi điểm số. Các giáo viên cũng nhận xét phụ huynh có điều kiện kinh tế khá giả thường có xu hướng phàn nàn nhiều hơn.

Ông Takashi Kato kiện trường học của con trai vì trường đánh giá bài luận của con trai ông là “76% nội dung do AI tạo ra”. Ảnh: Bloomberg

Một vụ việc khác gây chú ý liên quan đến ông Takashi Kato, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành một công ty khởi nghiệp AI tại Thung lũng Silicon. Ông đã kiện Học khu Thống nhất Palo Alto sau khi phần mềm phát hiện AI đánh dấu bài luận của con trai ông, học sinh lớp 10, là “76% nội dung do AI tạo ra”.

Kato phản đối kết quả, gửi cho học khu bộ hồ sơ dày 1.162 trang ghi lại quá trình soạn thảo và chỉnh sửa bài luận nhằm chứng minh con trai không gian lận. Ông cho rằng việc học sinh bị ghi nhận hành vi không trung thực trong học tập có thể ảnh hưởng đến cơ hội tuyển sinh đại học và tương lai của em, trong khi các giáo viên vẫn giữ nguyên kết luận của mình. Sau nhiều tháng tranh tụng, ông Kato đã rút đơn kiện vào tháng 9. Ông từ chối bình luận về vụ việc.

Áp lực từ phụ huynh cũng khiến một số giáo viên quyết định rời bỏ nghề. Tại Nashville, bang Tennessee, Samira Hardcastle, người từng được vinh danh là giáo viên xuất sắc của năm, đã gây chú ý khi quyết định nghỉ việc. Trong thư nghỉ việc, bà cáo buộc các quan chức học khu tự ý tạo ra một mức điểm nhằm “xoa dịu một phụ huynh đang vô cùng tức giận”, sau khi học sinh nhiều lần không nộp bài tập mỹ thuật.

“Nếu nhà trường làm như vậy, học sinh sẽ nghĩ rằng thái độ và tinh thần làm việc của mình chẳng quan trọng. Các em chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi bước vào thế giới thực và nhận ra mọi thứ không vận hành theo cách đó”, bà Hardcastle phát biểu.

Bà Samira Hardcastle, giáo viên xuất sắc của năm, đã quyết định nghỉ việc khi không tìm được tiếng nói chung với phụ huynh. Ảnh: USA Today

Theo nhiều cuộc khảo sát, kể từ khi đại dịch Covid-19 khiến việc học trực tuyến trở nên phổ biến, phụ huynh Mỹ ngày càng tham gia sâu hơn vào hoạt động giáo dục, nhưng đồng thời cũng trở nên “ít hài lòng hơn” với nhà trường. Điều này thể hiện cả ở việc họ giám sát chặt chẽ hơn cách giáo viên đánh giá kết quả học tập của con mình.

Áp lực cạnh tranh để vào các trường đại học hàng đầu của Mỹ cũng góp phần khiến cha mẹ lo lắng trước từng điểm số của con. Theo The Wall Street Journal, những vụ việc trên cho thấy mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường tại Mỹ đang đối mặt với những thách thức mới. Phụ huynh có quyền bảo vệ con trước những đánh giá mà họ cho là thiếu công bằng, nhưng việc gây sức ép để thay đổi điểm số cũng đặt ra vấn đề về tính độc lập trong đánh giá chuyên môn của giáo viên, đồng thời làm gia tăng căng thẳng giữa gia đình và nhà trường.