Áp lực trích lập cao, lợi nhuận công ty tài chính tiêu dùng phân hóa

Áp lực tăng trích lập dự phòng ở mức cao đang góp phần tác động đến đà tăng trưởng lợi nhuận của một số công ty tài chính tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2026.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 mà VietCredit đã công bố, công ty ghi nhận thu nhập lãi thuần trong quý đạt hơn 1.900 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái khi quy mô cho vay tăng 41% kể từ đầu năm, vượt 20.000 tỷ.

Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 504 tỷ đồng, tăng 9%, chậm hơn mức tăng thu nhập lãi, một phần do áp lực trích lập dự phòng.

Trong quý III, công ty tài chính này dành 846 tỷ đồng cho chi phí trích lập dự phòng, tăng 319% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương 63% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Nói cách khác, 63% lợi nhuận vận hành của VietCredit quý vừa qua được dùng để hấp thụ rủi ro.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, VietCredit đã dành hơn 2.100 tỷ đồng để dự phòng rủi ro nợ xấu, tức tăng 307% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh dư nợ xấu tại cuối quý III tăng 68% so với đầu năm lên hơn 1.700 tỷ đồng và nợ nhóm 2 tăng 96%, vượt 1.900 tỷ đồng.

Dù vậy, nhờ động lực từ nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của VietCredit đạt 1.559 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ.

Tại FE Credit, trích lập dự phòng 9 tháng đầu năm 2026 được duy trì ở mức cao xấp xỉ cùng kỳ 2025.

Cụ thể, trong 9 tháng, lợi nhuận HĐKD trước dự phòng rủi ro của FE Credit đạt 8.783 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, công ty tiếp tục trích lập ở mức 8.472 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 8.465 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2026 đạt 311 tỷ đồng, giảm gần 36% so với mức lãi 483 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý III/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 158 tỷ đồng, vượt tổng mức lợi nhuận trong cả hai quý đầu năm, nhưng vẫn giảm 27% so với quý III/2025.

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng thận trọng do chiến lược ưu tiên ổn định chất lượng danh mục, áp lực trích lập lớn là một phần nguyên nhân khiến lợi nhuận 9 tháng của FE Credit giảm so với cùng kỳ.

Mặt khác, nhờ nỗ lực xử lý nợ, tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý III/2026 của FE Credit đã giảm về 15%, tức giảm 0,3 điểm % so với đầu năm và giảm 3,6 điểm % so với cuối quý II.

Tại HD Saison, trong khi tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp (khoảng 5,5% tại cuối quý III/2026), công ty tiếp tục củng cố bộ đệm dự phòng rủi ro.

Quy mô cho vay của HD Saison tại ngày 30/9/2026 là khoảng 37.421 tỷ đồng, tăng gần 20% so với quý II và tăng gần 70% so với đầu năm, một mức tăng trưởng ấn tượng so với các công ty trong ngành. Dư nợ xấu tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 2.000 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 5,5% nhờ tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt tốc độ tăng nợ xấu.

Ước tính lũy kế 9 tháng năm 2026, HD Saison đã trích lập dự phòng rủi ro hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Chi phí trích lập dự phòng của riêng quý III ước tăng 68% so với cùng kỳ, vượt 1.200 tỷ đồng.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế ước đạt 380 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ 2025 và giảm 18% so với quý liền trước, một phần do trích lập dự phòng tăng.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Mcredit không công bố báo cáo tài chính kỳ 9 tháng năm 2026. Tuy nhiên, tại cuối quý II/2026, công ty tài chính tiêu dùng này ghi nhận chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 2.182 tỷ đồng, tương ứng gần 96% lợi nhuận hoạt động trước dự phòng rủi ro. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng tăng 67% so với cùng kỳ, đạt 100 tỷ đồng nhờ động lực từ thu nhập lãi thuần bứt tốc.

Trong một báo cáo gần đây, FiinRatings nhận định rằng nhiều công ty tài chính đang chuyển từ tư duy tăng trưởng bằng mọi giá sang tư duy tăng trưởng đi kèm kiểm soát rủi ro - điều có thể mở ra một giai đoạn phục hồi có chất lượng hơn cho ngành tài chính tiêu dùng nói chung so với các chu kỳ trước.