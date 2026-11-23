Dễ tạo rủi ro tâm lý không cần thiết

Ngày 22-11, truyền thông Mỹ trích dẫn số liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết, tính đến ngày 17-11, tổng nợ công của nền kinh tế lớn nhất thế giới là 40,7 ngàn tỷ USD, trong khi mức trần nợ công theo luật định hiện hành là 41,1 ngàn tỷ USD.

Theo dõi giao dịch tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX

Tốc độ gia tăng nợ công trong năm tài khóa 2026 phản ánh áp lực từ nhiều yếu tố khách quan lẫn chính sách, bao gồm chi phí trả lãi trái phiếu duy trì ở mức cao, các gói điều chỉnh thuế, chi phí thực thi các khoản hoàn thuế quan cũng như ngân sách phục vụ các hoạt động đối ngoại và an ninh tại Trung Đông.

Trước đó, ngày 21-11, trả lời phỏng vấn các kênh truyền hình Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng lưu ý về thời hạn xử lý trần nợ công đang đến gần. Ông cho rằng cơ chế trần nợ công hiện nay dễ tạo ra những rủi ro tâm lý không cần thiết cho thị trường tài chính, đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ việc xóa bỏ hoàn toàn giới hạn này.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, giải pháp căn cơ để thu hẹp thâm hụt ngân sách trong dài hạn là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thực chất, mở rộng sản xuất công nghiệp trong nước và khai thác tối đa nguồn lực năng lượng quốc gia.

Cùng thời điểm, trang web chính thức của Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Brendan Boyle đưa ra sáng kiến trao quyền cho Bộ Tài chính được chủ động đình chỉ trần nợ công nhằm tránh những biến động lặp đi lặp lại trên thị trường toàn cầu.

Tính toán phát hành thêm trái phiếu huy động vốn

Kênh truyền hình CNBC và trang tin tài chính Barron’s (Mỹ) nhận định rằng, vấn đề trần nợ công lần này có ý nghĩa quan trọng do đang trong giai đoạn chuẩn bị chuyển giao khóa mới của Quốc hội Mỹ, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1-2027.

Sau khi nợ công chạm trần, Bộ Tài chính Mỹ có thể sử dụng các biện pháp kế toán đặc biệt và nguồn tiền dự trữ để tiếp tục duy trì hoạt động của các cơ quan trọng yếu của chính phủ. Giới đầu tư tài chính đang theo dõi sát sao từng tín hiệu từ Washington.

Theo trang tin Barron’s, nguy cơ nợ công Mỹ vượt trần trong năm 2027 có thể làm gia tăng biến động trên thị trường trái phiếu, trong bối cảnh giới lập pháp nước này vẫn chưa thống nhất phương án xử lý.

Nếu chưa thể đạt được sự đồng thuận ngay trong tháng 12, hồ sơ trần nợ công sẽ được chuyển sang đầu năm 2027, thời điểm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà Trắng và Quốc hội với “tương quan lực lượng” mới.

Theo trang tin Barron’s, những thảo luận xoay quanh quy mô nợ công và nhu cầu phát hành trái phiếu kho bạc mới tại Mỹ đã góp phần đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm của Mỹ nhích lên trong các phiên giao dịch gần đây.

Trong bối cảnh nợ công tiếp tục gia tăng, Chính phủ Mỹ sẽ tính toán phải phát hành thêm trái phiếu để huy động vốn. Nếu nguồn cung trái phiếu tăng mà nhu cầu mua không theo kịp, Washington có thể phải chấp nhận mức lợi suất cao hơn để thu hút nhà đầu tư.

Điều này không chỉ làm tăng chi phí vay nợ của chính phủ mà còn có thể đẩy lãi suất vay của doanh nghiệp và người dân lên cao, gây thêm biến động trên thị trường tài chính.