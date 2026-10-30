Áp lực thuế thúc đẩy người giàu Trung Quốc tìm quốc tịch mới

Nhiều người giàu Trung Quốc đang tìm cách sở hữu hộ chiếu nước ngoài và phải chấp nhận từ bỏ quốc tịch Trung Quốc

Theo tiết lộ của giới chuyên gia tư vấn tài sản, những lo ngại về thuế, bất ổn địa chính trị và nhu cầu đi lại quốc tế thuận tiện hơn đang thúc đẩy một bộ phận người giàu Trung Quốc tìm kiếm các lựa chọn hộ chiếu khác. Nhưng để có được hộ chiếu nước ngoài, họ phải chấp nhận một sự đánh đổi lớn nhất, đó là từ bỏ quốc tịch Trung Quốc.

“Chúng tôi có một số khách hàng sẵn sàng từ bỏ quốc tịch Trung Quốc để sở hữu nhiều hộ chiếu”, ông Armand Arton, Giám đốc điều hành công ty tư vấn di trú Arton Capital, nói trên CNBC. Ông cho biết thêm rằng việc lựa chọn hộ chiếu nào phụ thuộc vào lối sống và nhu cầu kinh doanh của mỗi người.

Trong khi đó, ông Ryan Lin, Giám đốc công ty luật Bayfront Law có trụ sở tại Singapore, chia sẻ rằng kể từ tháng 7, ông nhận thấy số người Trung Quốc giàu có cân nhắc từ bỏ quốc tịch ngày càng nhiều.

NHIỀU NGƯỜI GIÀU TRUNG QUỐC TÌM KIẾM CÁC LỰA CHỌN QUỐC TỊCH MỚI

Trong tháng này, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định mới nhằm vào những quỹ tín thác ở nước ngoài. Theo đó, một số khoản thu nhập và giao dịch có thể phải chịu mức thuế 20%. Những thay đổi này khiến một số cá nhân và gia đình phải đánh giá lại cách họ nắm giữ và chuyển tài sản ra nước ngoài.

Ông Manish Tibrewal, nhà đồng sáng lập công ty quản lý tài sản Farro Capital, cũng ghi nhận sự quan tâm lớn của khách hàng Trung Quốc đối với hộ chiếu nước ngoài. Công ty đang hỗ trợ một số gia đình xin quốc tịch các nước vùng Caribe, đồng thời tìm kiếm cơ hội có được quyền thường trú tại Singapore. Về lâu dài, những gia đình Trung Quốc này có thể hướng tới việc nhập quốc tịch Singapore, tùy thuộc vào sự chấp thuận của chính phủ Singapore.

Công ty tư vấn di trú đầu tư Savory & Partners lưu ý, số yêu cầu tư vấn từ khách hàng Trung Quốc đã tăng 33% kể từ tháng 7. Trong khi đó, Global Citizen Solutions báo cáo mức tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai công ty đều chuyên về lĩnh vực di trú đầu tư, hỗ trợ những cá nhân giàu có xin quyền cư trú hoặc quốc tịch nước ngoài, thường thông qua các khoản đầu tư đáp ứng điều kiện tại quốc gia mà họ muốn chuyển đến.

Tuy nhiên, từ bỏ quốc tịch Trung Quốc không đồng nghĩa với việc các nghĩa vụ thuế hiện có tự động được xóa bỏ.

Theo các chuyên gia, ngay cả sau khi từ bỏ quốc tịch, một cá nhân vẫn có thể phải chịu trách nhiệm nộp thuế đối với những khoản lợi nhuận phát sinh trong quá khứ, tùy thuộc vào cách thức tổ chức và nắm giữ tài sản. Dù vậy, việc thực sự thay đổi quốc tịch và nơi cư trú có thể ảnh hưởng đến các nghĩa vụ thuế trong tương lai.

Và với nhiều người Trung Quốc, từ bỏ quốc tịch vẫn là một sự hy sinh quá lớn, đặc biệt đối với những người có doanh nghiệp và khối tài sản gắn liền với thị trường đại lục.

Ông Ryan Lin của Bayfront Law nhấn mạnh, những người sẵn sàng thực hiện bước đi này thường là những người không còn nhiều mối liên hệ kinh doanh ở Trung Quốc. Phần lớn tài sản và hoạt động kinh doanh của họ đã được chuyển ra nước ngoài.

NHỮNG ĐIỂM ĐẾN THU HÚT GIỚI SIÊU GIÀU

Đối với những người Trung Quốc giàu có muốn sở hữu hộ chiếu thay thế thay vì chỉ có quyền cư trú ở nước ngoài, khu vực Caribe đang trở thành lựa chọn phổ biến.

Những quốc gia như Antigua và Barbuda có các chương trình cấp quốc tịch thông qua đầu tư, cho phép những người đáp ứng đủ điều kiện nhập quốc tịch bằng cách thực hiện các khoản đầu tư hoặc đóng góp theo quy định.

Ông Manish Tibrewal của Farro Capital cho biết quốc tịch các nước Caribe có thể được cấp trong vòng 6 tháng. Đây là khoảng thời gian nhanh hơn đáng kể so với các lộ trình tại châu Âu hoặc Mỹ, nơi người xin quốc tịch thường phải đáp ứng yêu cầu về thời gian cư trú trước khi được nhập tịch.

Còn như ông Armand Arton của Arton Capital chỉ ra, sức hấp dẫn của những chương trình này không nằm ở việc chuyển hẳn đến sinh sống lâu dài, mà chủ yếu ở khả năng đi lại linh hoạt hơn và có thêm một điểm tựa ở nước ngoài. Công ty tư vấn Global Citizen Solutions lưu ý ở một nghiên cứu rằng trong số các điểm đến mà công ty theo dõi trong năm nay, khu vực Caribe có mức tăng trưởng mạnh nhất về số yêu cầu tư vấn từ khách hàng Trung Quốc.

Trong khi đó, Singapore vẫn là điểm đến hấp dẫn nhất đối với nhiều người giàu Trung Quốc nhờ sự ổn định chính trị, ngành quản lý tài sản phát triển, hệ thống trường học quốc tế và vị trí gần Trung Quốc đại lục.

Một số gia đình đang tìm cách có được quyền thường trú tại Singapore như một phần trong kế hoạch nhập quốc tịch dài hạn. Nhưng việc nhập quốc tịch không phải sẽ tự động diễn ra và cũng không được bảo đảm 100% dù cho họ có đầu tư lớn vào đảo quốc sư tử.

Ông Manish Tibrewal của Farro Capital cho biết, công ty của ông đang hỗ trợ một số khách hàng triển khai kế hoạch kết hợp quốc tịch các nước Caribe với quyền cư trú tại Singapore, trong đó việc nhập quốc tịch Singapore có thể là mục tiêu dài hạn.

Quốc gia láng giềng Malaysia cũng bắt đầu được để ý nhiều hơn, đặc biệt là thủ đô Kuala Lumpur và thành phố Penang. Theo các công ty tư vấn di trú, chi phí sinh hoạt thấp, cộng đồng nói tiếng Trung và hệ thống trường học quốc tế tại đây là những yếu tố thu hút các gia đình Trung Quốc.

Các quốc gia châu Âu cũng thu hút giới giàu có Trung Quốc, dù nhiều nước cung cấp lộ trình xin quyền cư trú thay vì cấp quốc tịch ngay lập tức. Ông Armand Arton giải thích: “Đối với những cá nhân có tài sản ròng lớn không muốn từ bỏ quốc tịch của mình, việc sở hữu nhiều quyền cư trú hoặc thị thực dài hạn sẽ hợp lý hơn”.

Bồ Đào Nha nổi bật nhất với chương trình thị thực vàng, cho phép nhà đầu tư có quyền cư trú thông qua các khoản đầu tư đáp ứng điều kiện và có thể tiến tới nhập quốc tịch trong dài hạn.

Chương trình thị thực vàng của Bồ Đào Nha rất hấp dẫn đối với nhiều gia đình giàu có Trung Quốc

Ông Arton cũng cho biết thêm, Italy đang thu hút các gia đình giàu có nhờ chính sách thuế ưu đãi dành cho những người mới chuyển đến đáp ứng đủ điều kiện, cùng hệ thống trường học quốc tế và cơ sở hạ tầng dịch vụ tài chính.

Hungary là một điểm đến mới nổi khác, cung cấp quyền cư trú dài hạn thông qua các khoản đầu tư đáp ứng điều kiện, với mức đầu tư khởi điểm 250.000 euro (tương đương 290.000 USD). Đại diện Global Citizen Solutions nhận định: “Hungary là quốc gia khiến nhiều người bất ngờ. Khi các chương trình thị thực vàng lớn tại châu Âu đã đóng cửa hoặc trở nên quá đắt đỏ, Hungary vẫn cung cấp quyền cư trú trong khu vực Schengen thông qua hình thức đầu tư vào quỹ được quản lý”.

Bên cạnh đó, Argentina và một số quốc gia Đông Âu đang nổi lên như những lựa chọn thay thế đối với những người muốn đa dạng hóa các phương án cư trú quốc tế. Arton Capital xác định Argentina là thị trường đáng chú ý, trong khi Savory & Partners cho biết mức độ quan tâm đến Serbia, Bắc Macedonia và Bulgaria đang gia tăng.

Còn đối với những gia đình ưu tiên giáo dục và chất lượng cuộc sống, thì Australia là lựa chọn hàng đầu.