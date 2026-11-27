Chính sách thuế quan mới của Mỹ khiến rủi ro lạm phát gia tăng và biên lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ sụt giảm. Ảnh: Reuters/Andrew Kelly.

Theo Yahoo Finance, kết thúc cuộc điều tra kéo dài 8 tháng về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, hôm thứ Tư chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề xuất gói thuế quan mới lên tới 20% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) và một số đối tác thương mại.

Làn sóng thuế quan mới và hiệu ứng "thuế chồng thuế"

Đáng chú ý, mức thuế đề xuất 20% đối với hàng hóa từ Trung Quốc được định vị như một "mức thuế thỏa thuận", cho phép điều chỉnh tăng thêm và áp dụng cơ chế cộng dồn lên các biểu thuế hiện hành. Qua đó đẩy tổng mức thuế thực tế của nhiều nhóm hàng vượt mức 40%.

Song song với đó, chính quyền Mỹ cũng công bố kết quả các cuộc điều tra theo Điều 301 nhắm vào 16 đối tác thương mại lớn, bao gồm cả những đồng minh chủ chốt như Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản.

Động thái này làm dấy lên nguy cơ chi phí nhập khẩu bị đẩy lên cao, đúng vào thời điểm kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ đang chịu nhiều sức ép.

Trên thực tế, hàng hóa của EU và Nhật Bản hiện đã chịu mức thuế quan theo Điều 301 lần lượt là 10% và 12,5%, con số này đã bao gồm các loại thuế tiêu chuẩn hiện hành.

Trong khi đó, hàng hóa Trung Quốc phải gánh thêm mức thuế suất 12,5%, và đó mới chỉ là một phần bởi các mức thuế trên đều chưa tính đến các loại thuế quan bổ sung khác đang cùng lúc có hiệu lực.

Trong khi đó, chỉ số lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong tháng 10 cho thấy áp lực giá cả tiếp tục vượt kỳ vọng.

Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi, loại trừ hai nhóm hàng có biên độ dao động lớn là thực phẩm và năng lượng đã tăng 3,3%, cao hơn mức dự báo 3,2% của giới phân tích và tăng so với mức 3,1% hồi tháng 9.

Trong bối cảnh lạm phát neo ở đỉnh 3 năm, giới chuyên gia cảnh báo thuế quan mới sẽ tạo ra cú sốc với thị trường Mỹ.

Đánh giá về tác động vĩ mô, chuyên gia kinh tế trưởng Greg Daco của EY cảnh báo rằng những đề xuất áp thuế mới sẽ làm gia tăng nguy cơ Fed phải “duy trì lập trường cứng rắn” và phản ứng quyết liệt hơn trong bối cảnh lạm phát đang mức cao nhất trong 3 năm

Ông Daco chỉ rõ: “Mối lo ngại lớn nhất là thuế quan tạo ra cú sốc chi phí nguồn cung, trong khi sức mua vẫn đủ mạnh để doanh nghiệp đẩy phần lớn chi phí đó sang người tiêu dùng".

Ông cho rằng giới hoạch định chính sách có thể ưu tiên tăng lãi suất sớm để chặn đứng đà lạm phát neo cao dai dẳng, tránh để lạm phát leo thang trầm trọng rồi mới ứng phó bằng một chu kỳ tăng lãi suất kéo dài.

Nhà kinh tế trưởng tại RSM, ông Joe Brusuelas, đưa ra cảnh báo rằng đề xuất thuế quan này có thể đẩy giá hàng hóa tăng cao, vượt xa mọi dự báo ngay trong quý I.

Ông cho rằng nếu được triển khai đúng như đề xuất, chính sách này sẽ khiến kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Mỹ lao dốc mạnh từ nay đến cuối thập kỷ này, kéo theo lạm phát gia tăng thông qua kênh hàng hóa.

Ông cũng lưu ý nguy cơ với các doanh nghiệp, vốn thường chỉ điều chỉnh bảng giá mỗi năm một lần vào tháng 1, có thể sẽ thực hiện nhiều đợt tăng giá lớn, liên tiếp trong suốt quý I/2027.

Trước đó, nội bộ Fed cũng bắt đầu phát tín hiệu thận trọng. Chủ tịch Fed Liên bang New York. John Williams đã đưa ra lưu ý thận trọng rằng triển vọng lạm phát có thể thay đổi nếu các mức thuế quan mới được áp dụng

Theo dự đoán của thị trường, kịch bản Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong cuộc họp tháng tới đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Giới đầu tư cũng kỳ vọng cơ quan này sẽ có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong quý I/2027 trước diễn biến lạm phát hiện tại.

Áp lực lên doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ

Những biến động vĩ mô này đã gây nên sóng gió lớn trên thị trường tài chính Mỹ. Trong phiên giao dịch ngày 20/11 (giờ Mỹ), hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 chính thức bước vào xu hướng điều chỉnh sau đợt bán tháo diện rộng tại nhóm cổ phiếu công nghệ.

Bên cạnh đó, rủi ro đang bủa vây cả 2 trụ cột là khả năng sinh lời và hệ số định giá. Doanh nghiệp có thể bảo toàn lợi nhuận trong ngắn hạn nhờ cơ chế chuyển chi phí sang khách hàng.

Song dư địa này sẽ dần bị thu hẹp khi sức mua của người tiêu dùng suy yếu, làm giảm doanh số.

Đồng thời, chu kỳ tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí lãi vay, và nâng tỷ lệ chiết khấu được sử dụng để định giá lợi nhuận trong tương lai.

Ngoài ra, áp lực lạm phát nhập khẩu có thể phần nào được xoa dịu bởi đà tăng giá của đồng USD, nhưng đồng thời lại làm suy giảm giá trị quy đổi sang USD của nguồn thu nhập từ nước ngoài của các doanh nghiệp Mỹ.

Xét về cấu trúc định giá, cổ phiếu công nghệ và các công ty khác sẽ dễ bị ảnh hưởng với lãi suất neo cao vì phần lớn vốn hóa được cấu thành từ kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dài hạn.

Khi lãi suất đẩy tỷ lệ chiết khấu đi lên, giá trị hiện tại của các dòng thu nhập tương lai sẽ bị sụt giảm, khiến thị giá cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh ngay cả trong khi lợi nhuận thực tế của công ty chưa suy yếu.

Xét trên mô hình định giá, lợi nhuận kỳ vọng giảm 10% cùng mức giảm 10% của hệ số P/E sẽ kéo giá cổ phiếu giảm khoảng 19%.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc cao đang tạo ra áp lực cạnh tranh dòng vốn với thị trường cổ phiếu, khi kênh này mang lại lợi nhuận hấp dẫn hơn so với rủi ro nắm giữ cổ phiếu.

Với chi phí đầu vào leo thang và mặt bằng lãi suất neo cao, bài toán sống còn của doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư trong giai đoạn tới không còn là tăng trưởng bằng mọi giá, mà là khả năng bảo toàn biên lợi nhuận.