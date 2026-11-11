Áp lực thông xe Quốc lộ 6 khi giá trị xây lắp mới đạt hơn 26%

Trong khi Hà Nội đặt mục tiêu thông xe trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, những vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, chi phí vật liệu và tiến độ thi công cầu Mai Lĩnh đang đặt ra yêu cầu phải tăng tốc trên toàn tuyến.

Nhà thầu tập trung thi công hạng mục cầu vượt trên tuyến, khu vực Quốc lộ 6 giao với tuyến đường Vành đai 4. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

*Tiến độ xây lắp thấp hơn kế hoạch 279,6 tỷ đồng

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai dài khoảng 21,7 km, được triển khai nhằm cải thiện năng lực giao thông trên tuyến đường hướng tâm quan trọng ở phía Tây Nam Hà Nội. Công trình có quy mô mặt cắt ngang từ 50 đến 60 m, tổng mức đầu tư khoảng 9.590,8 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Sau thời gian triển khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành nhưng tiến độ xây lắp vẫn chưa theo kịp kế hoạch. Tính đến đầu tháng 11/2026, giá trị xây lắp thực hiện đạt 595,1 tỷ đồng, tương đương 26,2% giá trị hợp đồng. So với kỳ báo cáo tuần 43, sản lượng thi công tăng 34,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 điểm phần trăm. Tuy nhiên, theo kế hoạch điều chỉnh, đến thời điểm này dự án phải đạt 874,7 tỷ đồng, tương đương 38,6% giá trị hợp đồng.

Như vậy, khối lượng xây lắp thực tế thấp hơn kế hoạch điều chỉnh khoảng 279,6 tỷ đồng, tương ứng 12,4 điểm phần trăm. Khoảng cách này cho thấy các nhà thầu còn phải thực hiện khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn nếu muốn đáp ứng những mốc tiến độ đã được thành phố xác định. Theo yêu cầu điều hành, dự án phải hoàn thành việc trải thảm mặt đường trước ngày 31/1/2027, thông xe trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi và hoàn thành toàn bộ trong quý I/2027.

Một trong những chuyển biến đáng chú ý của dự án là việc bàn giao mặt bằng. Đến đầu tháng 11/2026, tổng diện tích đã bàn giao đạt 105,87 ha, tương đương 100% diện tích theo kế hoạch. Tuy nhiên, trên thực địa vẫn còn những vị trí vướng hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự án đang gặp khó khăn do chi phí nhân công, máy móc, thiết bị và vật liệu tăng cao. Việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu cũng chưa được giải quyết đồng bộ tại một số vị trí. Trước đó, chủ đầu tư từng phản ánh tình trạng khan hiếm cấp phối đá dăm phục vụ thi công nền, mặt đường. Một số công trình cấp nước nằm trong phạm vi dự án chưa được di chuyển hoặc hoàn trả kết cấu mặt đường đúng yêu cầu kỹ thuật, làm ảnh hưởng đến tiến độ của các nhà thầu.

Những vướng mắc này đã xuất hiện qua nhiều kỳ báo cáo trong năm 2026. Vì vậy, bên cạnh việc huy động thêm nhân lực, thiết bị, yêu cầu đặt ra là xử lý dứt điểm các vị trí còn chồng chéo hạ tầng, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai liên tục, tránh phải thi công ngắt quãng. Tiến độ xây lắp thấp hơn kế hoạch cũng đòi hỏi chủ đầu tư phải rà soát lại khả năng thực hiện của từng gói thầu. Những hạng mục có thể triển khai ngay cần được tập trung nguồn lực, trong khi các vị trí còn vướng mắc phải xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý.

*Tập trung tháo gỡ vướng mắc tại cầu Mai Lĩnh

Trước đó vào ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trực tiếp kiểm tra hiện trường Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai và Dự án cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp. Tại công trường Quốc lộ 6, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục, đặc biệt tại khu vực cầu Mai Lĩnh. Đồng thời, phải thường xuyên rà soát tiến độ từng phần việc, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh, không để ảnh hưởng đến kế hoạch chung.

Đối với những vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ông Trương Việt Dũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ để báo cáo thành phố xem xét, chỉ đạo tháo gỡ. Chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu phải tăng cường phối hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay trong quá trình triển khai.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai mới đạt 26,2% giá trị hợp đồng xây lắp. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu quan tâm đến phương án tổ chức giao thông trong thời gian thi công, hạn chế ùn tắc và bảo đảm việc đi lại của người dân. Đối với phương án tổ chức không gian tuyến đường, thành phố thống nhất điều chỉnh mặt cắt vỉa hè nhằm hạn chế việc cắt đê sông Đáy.

Phường Yên Nghĩa được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan lập đồ án thiết kế đô thị đối với các công trình dọc tuyến sau khi Quốc lộ 6 được cải tạo, mở rộng. Đây là nhiệm vụ gắn với việc tổ chức không gian đô thị hai bên đường, bên cạnh yêu cầu hoàn thành công trình giao thông. Trong các hạng mục đang thi công, cầu Mai Lĩnh là vị trí được lãnh đạo thành phố đặc biệt lưu ý. Khu vực này thường xuyên chịu áp lực giao thông lớn, trong khi quá trình xây dựng cầu mới phải bảo đảm duy trì lưu thông trên tuyến đường hiện hữu.

Trước đó, ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cho biết chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực thi công cầu Mai Lĩnh, phấn đấu thông tuyến bên phải cầu vào đầu tháng 12/2026. Theo phương án được đại diện chủ đầu tư thông tin, sau khi hoàn thành phần tuyến bên phải, cầu Mai Lĩnh cũ sẽ được phá dỡ để tiếp tục thi công phần bên trái. Việc triển khai theo từng giai đoạn nhằm duy trì giao thông trong quá trình xây dựng, đồng thời từng bước hoàn thiện công trình theo tiến độ.

Mốc thông tuyến bên phải cầu Mai Lĩnh vào đầu tháng 12 là kế hoạch đã được công bố trước đó, chưa phải kết quả hoàn thành được xác nhận tại thời điểm đầu tháng 11. Vì vậy, tiến độ thi công các hạng mục cầu, đường dẫn và phương án tổ chức giao thông tại khu vực này cần được tiếp tục kiểm tra, cập nhật.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Quốc lộ 6 cũng đã được lãnh đạo thành phố đặt ra trong các đợt kiểm tra trước. Ngày 28/6/2026, khi kiểm tra dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công nhưng phải bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Mục tiêu được đặt ra là thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I/2027. Tuy nhiên, số liệu xây lắp đến đầu tháng 11/2026 cho thấy tiến độ thực tế vẫn còn khoảng cách đáng kể so với kế hoạch điều chỉnh. Với tuyến đường dài hơn 21 km, việc hoàn thành một số đoạn mặt đường chưa đủ để bảo đảm điều kiện thông xe. Các hạng mục cầu, hệ thống thoát nước, nút giao, biển báo, chiếu sáng và tổ chức giao thông cần được hoàn thiện phù hợp với phạm vi dự kiến đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, thi công trên tuyến Quốc lộ 6 hiện hữu phải đồng thời duy trì hoạt động giao thông. Việc bố trí rào chắn, phân luồng, bảo đảm an toàn tại các vị trí đang xây dựng vì thế cần được thực hiện xuyên suốt, nhất là khi các nhà thầu tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ. Từ nay đến cuối tháng 1/2027, nhiệm vụ trọng tâm của chủ đầu tư là tập trung hoàn thành những hạng mục quyết định khả năng thông xe, đồng thời xử lý các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật và vật liệu. Riêng khu vực cầu Mai Lĩnh, tiến độ hoàn thiện phần tuyến bên phải sẽ là một trong những mốc cần theo dõi sát trong tháng 12/2026.

Quốc lộ 6 được cải tạo, mở rộng sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giảm áp lực giao thông trên trục kết nối phía Tây Nam Thủ đô. Tuy nhiên, với giá trị xây lắp mới đạt 26,2% vào đầu tháng 11, khả năng đáp ứng mục tiêu trước Tết phụ thuộc vào chuyển biến thực tế trên công trường trong những tuần tới, đặc biệt là tiến độ xử lý các điểm nghẽn và hoàn thiện các hạng mục phục vụ thông xe./.