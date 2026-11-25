Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp thu hẹp trong tháng 10/2026 sau bốn tháng tăng nhẹ (từ 1,1% đến 2,9% so với tháng trước), do phát hành mới giảm mạnh trong khi giá trị đáo hạn gia tăng. Dư nợ cuối tháng 10 đạt 1,48 triệu tỷ đồng, giảm 0,1% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 7% so với cuối năm 2025, theo số liệu từ FiinTrade.

Trong tháng 10/2026, phát hành mới đạt 46,7 nghìn tỷ đồng (giảm 38,3% so với tháng trước), thấp hơn tổng giá trị đáo hạn và mua lại trước hạn, lần lượt ở mức 23,6 nghìn tỷ đồng (tăng 20,4% so với tháng trước) và 24,0 nghìn tỷ đồng (giảm 15,9% so với tháng trước). Phát hành mới giảm mạnh trong khi nghĩa vụ đáo hạn gia tăng cho thấy áp lực tái cấp vốn vẫn hiện hữu, đặc biệt ở nhóm Bất động sản, trong bối cảnh tín dụng được kiểm soát chặt và chi phí huy động vốn tăng.

Xét theo ngành, Ngân hàng đạt 35,1 nghìn tỷ đồng (giảm 22,5% so với tháng trước), Bất động sản đạt 7,6 nghìn tỷ đồng (giảm 68,7% so với tháng trước), đến từ Vingroup (6,4 nghìn tỷ đồng) và BCM (1,2 nghìn tỷ đồng).

Lãi suất phát hành bình quân của Ngân hàng giảm xuống 8,1%/năm nhờ hai lô trái phiếu có lãi suất thấp của SHB; trong khi lãi suất của nhóm Bất động sản tăng lên 12,5%/năm theo các lô trái phiếu doanh nghiệp trong nước của VHM và BCM. Vì vậy, biến động lãi suất trong tháng này chưa thực sự phản ánh xu hướng chi phí huy động trên diện rộng.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, phát hành trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường đạt 509,1 nghìn tỷ đồng (tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước), với cơ cấu huy động phân hóa. Ngân hàng giảm 20,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống 274,7 nghìn tỷ đồng, trong khi nhóm Phi ngân hàng tăng 48,9%, lên 234,4 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ Bất động sản (tăng 73,7%).

Sau hai tháng tăng liên tiếp, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các ngành ngoài Ngân hàng và Bất động sản giảm 35% trong tháng 10, còn khoảng 4,0 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,6% tổng giá trị phát hành toàn thị trường.

Dịch vụ tài chính là ngành duy nhất ghi nhận tăng trưởng phát hành, đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (tăng 20,5% so với tháng trước), chủ yếu từ các công ty chứng khoán như Rồng Việt, SG-HN và KAFI, nhưng chỉ đóng góp 3,4% tổng giá trị phát hành. Ngược lại, Du lịch và Giải trí giảm 40% so với tháng trước, xuống 1,5 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động phát hành xuất hiện trở lại ở một số ngành sau ba tháng vắng bóng, song quy mô còn nhỏ, bao gồm Tiện ích (320 tỷ đồng) và Xây dựng và Vật liệu (200 tỷ đồng). Nhìn chung, huy động vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp vẫn tập trung cao ở Ngân hàng và Bất động sản, chiếm hơn 91% tổng giá trị phát hành trong tháng 10.

Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn tiếp tục giảm trong tháng 10/2026, chủ yếu do Ngân hàng thu hẹp quy mô mua lại. Tổng giá trị mua lại toàn thị trường đạt 24,0 nghìn tỷ đồng (giảm 15,9% so với tháng trước), đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp. Ngân hàng tiếp tục chi phối hoạt động mua lại, chiếm gần 94% tổng giá trị, với quy mô 22,4 nghìn tỷ đồng, giảm 16,5% so với tháng trước.

Mua lại trước hạn ở Bất động sản tăng từ nền thấp của tháng 9, nhưng quy mô vẫn hạn chế so với dư nợ lưu hành. Giá trị mua lại đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (tháng 9 chỉ đạt 227 tỷ đồng), trong khi dư nợ ngành ở mức 481,3 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng giá trị mua lại đạt 265,7 nghìn tỷ đồng (giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó Ngân hàng chiếm gần 88%, đạt 233,5 nghìn tỷ đồng (tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước). Ngược lại, Bất động sản giảm mạnh 58,9% so với cùng kỳ năm trước, xuống 20,9 nghìn tỷ đồng, cho thấy hoạt động tất toán nợ trước hạn của ngành tiếp tục thu hẹp đáng kể so với cùng kỳ.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 10/11/2026 trên hệ thống FiinPro-X cho thấy các tổ chức phát hành đã thanh toán tổng cộng 219,2 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm 2026 đến nay, tương đương 74,2% dòng tiền phải trả từ trái phiếu trong cả năm 2026.

Trong tháng 11/2026, dòng tiền phải trả dự kiến khoảng 24,7 nghìn tỷ đồng, giảm đáng kể so với tháng trước (giảm 24,6%), nhưng tăng mạnh 80,7% so với cùng kỳ năm trước. Sang tháng 12/2026, giá trị thanh toán dự kiến tăng lên 55,8 nghìn tỷ đồng (tăng 125,6% so với tháng trước và 30% so với cùng kỳ năm trước), đồng thời là mức cao nhất trong năm 2026.

Trong năm 2027, dòng tiền phải trả dự kiến khoảng 394,1 nghìn tỷ đồng (tăng 28,9% so với năm 2026), bao gồm 121,3 nghìn tỷ đồng ở ngành Ngân hàng (tăng 80,9%) và 182,7 nghìn tỷ đồng ở ngành Bất động sản (tăng 23,8%).