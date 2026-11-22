Theo dữ liệu của FiinGroup, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 10 chững lại sau 4 tháng tăng nhẹ, do phát hành mới giảm mạnh ở Ngân hàng và Bất động sản. Dư nợ cuối tháng đạt 1,48 triệu tỷ đồng, giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước.

Tổng giá trị phát hành tháng 10 đạt 46,7 nghìn tỷ đồng, giảm 38,3% so với tháng trước và giảm 31,6% so với tháng 10 năm ngoái.

Xét theo ngành, Ngân hàng đạt 35,1 nghìn tỷ đồng, giảm 22,5% so với tháng trước; Bất động sản đạt 7,6 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh 68,7%.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng chậm lại trong những tháng gần đây

Lãi suất phát hành bình quân của Ngân hàng giảm xuống 8,1%/năm nhờ hai lô lãi suất thấp của SHB; trong khi Bất động sản tăng lên 12,5%/năm theo lô TPDN trong nước của Vinhomes (VHM) và Becamex (BCM). Vì vậy, biến động lãi suất tháng này chưa thực sự phản ánh xu hướng chi phí huy động trên diện rộng.

Tổng giá trị phát hành trong tháng thấp hơn tổng giá trị đáo hạn và mua lại trước hạn, lần lượt ở mức 23,6 nghìn tỷ đồng (+20,4%) và 24,0 nghìn tỷ đồng (-15,9%).

Theo FiinGroup, phát hành mới giảm mạnh trong khi nghĩa vụ đáo hạn gia tăng cho thấy áp lực tái cấp vốn vẫn hiện hữu, đặc biệt ở nhóm Bất động sản, trong bối cảnh tín dụng được kiểm soát chặt và chi phí huy động vốn tăng.

Dù vậy, lũy kế 10 tháng, phát hành mới toàn thị trường vẫn tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, với Ngân hàng giảm 20,3%, ngược lại Bất động sản tăng mạnh 73,7%.

Mua lại TPDN trước hạn tiếp tục giảm trong tháng 10/2026, chủ yếu ở Ngân hàng. Tổng giá trị mua lại đạt 24 nghìn tỷ đồng (giảm 15,9% so với tháng trước), trong đó Ngân hàng chiếm gần 94%. Lũy kế 10 tháng năm 2026, mua lại toàn thị trường đạt 265,7 nghìn tỷ đồng (giảm 5,5% so với cùng kỳ), với Ngân hàng tăng 19,6%, trong khi Bất động sản giảm mạnh 58,9%.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 10/11/2026 trên hệ thống FiinPro-X cho thấy các tổ chức phát hành đã thanh toán tổng cộng 219,2 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi TPDN từ đầu năm, tương đương 74,2% dòng tiền phải trả từ trái phiếu trong cả năm 2026.

Trong tháng 11/2026, dòng tiền phải trả dự kiến khoảng 24,7 nghìn tỷ đồng, giảm đáng kể so với tháng trước (-24,6%), nhưng tăng mạnh 80,7% so với tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, áp lực thanh toán TPDN dự kiến gia tăng vào cuối năm 2026 và tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2027. Nghĩa vụ gốc và lãi dự kiến đạt 55,8 nghìn tỷ đồng trong tháng 12/2026, tăng 125,6% so với tháng 11 và tăng 30% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong năm 2026.

Bước sang năm 2027, theo tính toán của FiinGroup, dòng tiền phải trả dự kiến khoảng 394,1 nghìn tỷ đồng (tăng 28,9% so với năm nay), bao gồm 121,3 nghìn tỷ đồng ở ngành Ngân hàng (+80,9%) và 182,7 nghìn tỷ đồng ở Bất động sản (+23,8%).

Về thị trường thứ cấp, thanh khoản tiếp tục phục hồi, nhưng giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở Bất động sản và Ngân hàng. Giá trị giao dịch bình quân tháng 10 đạt 8,8 nghìn tỷ đồng/ngày (tăng 9,9% so với tháng trước), là mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó Bất động sản dẫn dắt đà tăng. Hai ngành chiếm gần 80% tổng giá trị giao dịch, cho thấy thanh khoản chưa lan tỏa đồng đều trên thị trường.