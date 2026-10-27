Áp lực tăng tốc giải ngân tại 372 dự án ở Thanh Hóa

Tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu

Ngày 27/10, ghi nhận trên công trường dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ), nhiều đoạn tuyến vẫn đang trong quá trình đắp nền, thi công từng phần. Có vị trí đã hình thành nền đường nhưng chưa thể kết nối liên tục, khiến toàn tuyến dài 6,5km chưa thể triển khai đồng bộ.

Dự án có điểm đầu giao với Tỉnh lộ 527C, điểm cuối kết nối tuyến đường từ đường Trần Phú đến Nam Bỉm Sơn 6 (thị xã Bỉm Sơn cũ). Công trình có tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng, do liên danh Tổng công ty CP Đầu tư xây dựng Minh Tuấn, Công ty TNHH Hoàng Tuấn và Tổng công ty Công trình giao thông I Thanh Hóa - Công ty CP thực hiện.

Dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ) mới đạt 40%.

Khởi công từ năm 2022, dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 nhưng không đáp ứng tiến độ. Thời gian thực hiện sau đó được gia hạn đến hết năm 2027.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Công Khanh, Phó phòng phụ trách Phòng Điều hành dự án khu vực Hà Trung (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa), cho biết, đến gần cuối tháng 10/2026, công trình mới đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng. Nhiều vị trí mới hoàn thành đắp nền hoặc đang thi công một số hạng mục, chưa đủ điều kiện triển khai đồng loạt.

Theo ông Khanh, phòng hiện được giao quản lý 5 dự án giao thông trên địa bàn các xã thuộc huyện Hà Trung cũ. Trong đó, tuyến đường kết nối khu đô thị Hà Lĩnh đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2027; tuyến kết nối Quốc lộ 217 với đường Tỉnh 508 đạt khoảng 75%, kế hoạch hoàn thành vào tháng 6/2027.

Tỉ lệ giải ngân vốn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa quản lý mới đạt 52,8%.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa cùng 19 xã, phường trong khu vực, đơn vị đang quản lý 372 dự án, với tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 2.710 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công 2.204 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt 52,8%, thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh là 62,7%.

Kết quả này cho thấy nhiều dự án vẫn gặp khó trong quá trình triển khai, từ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư đến bố trí và sử dụng nguồn vốn.

Rà soát từng dự án, xác định rõ trách nhiệm

Trong công tác thu ngân sách, một số địa phương ghi nhận kết quả tích cực. Xã Nga Sơn đạt 93,36% dự toán, tương ứng hơn 39,6 tỷ đồng trên tổng số 42,48 tỷ đồng. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, các xã, phường Quang Trung, Vạn Lộc, Ngọc Trạo và Thành Vinh đã đưa trên 80% nguồn thu vào các công trình.

Tuy nhiên, kết quả thu giữa các địa phương còn chênh lệch. 6 xã gồm: Triệu Lộc, Vân Du, Tân Tiến, Nga Thắng, Hoa Lộc và Đông Thành mới đạt dưới 50% dự toán. Đáng chú ý, một số nơi đã có nguồn thu tiền sử dụng đất nhưng chậm đưa vào đầu tư công trình như: Nga Sơn, Đông Thành, Hồ Vương, Thạch Bình, Kim Tân và Thạch Quảng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường kiểm tra thực địa một số dự án đầu tư công thuộc Tổ công tác số 4 ngày 24/10. (Ảnh: UBND tỉnh Thanh Hóa).

Việc chậm bố trí nguồn thu vào các dự án khiến quá trình triển khai công trình gặp khó, đồng thời tạo thêm áp lực cho mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong năm.

Về giải phóng mặt bằng, phần diện tích chưa bàn giao hiện tập trung chủ yếu tại các xã Thạch Bình, Vạn Lộc và Tân Tiến, chiếm khoảng 94% tổng diện tích còn lại. Đây là những địa bàn cần ưu tiên tháo gỡ để không làm gián đoạn kế hoạch thi công của các nhà thầu.

Sau khi kiểm tra thực địa một số dự án đầu tư công thuộc Tổ công tác số 4 ngày 24/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường yêu cầu Ban Quản lý dự án và các địa phương tập trung xử lý những điểm nghẽn đang cản trở tiến độ công trình.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát từng dự án, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan liên quan. Những nhà thầu không bảo đảm tiến độ phải bị xử lý, thay thế theo quy định; đồng thời thu hồi vốn tạm ứng đối với các trường hợp không có khối lượng hoàn ứng.

Đối với các địa phương còn chậm giải phóng mặt bằng, cần tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, nhất là tại: Thạch Bình, Vạn Lộc và Tân Tiến. Những nơi đã có nguồn thu tiền sử dụng đất nhưng chưa bố trí kịp thời cho công trình phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đưa nguồn vốn vào đầu tư theo quy định.

Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để giải ngân các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương phải phấn đấu giải ngân tối thiểu 80% kế hoạch trước ngày 31/10, đạt 90% trước ngày 30/11 và hoàn thành 100% trước ngày 30/12/2026.

Người đứng đầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Những đơn vị không đạt tiến độ giải ngân trong hai kỳ giao ban liên tiếp sẽ bị xem xét điều chuyển vốn.