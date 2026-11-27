Tại thị trường nội địa, đà giảm đồng đều 300 đồng/kg diễn ra ở hầu hết các vùng trọng điểm. Khu vực Đắk Nông (cũ) duy trì mức thu mua cao nhất toàn vùng ở ngưỡng 70.000 đồng/kg. Hai địa phương là Đắk Lắk và Gia Lai cùng neo ở mức 69.700 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực, giao dịch tại mốc 69.200 đồng/kg.

Cà phê trong nước có phiên giảm 300 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, bảng giá ghi nhận trạng thái đóng cửa, chưa phát sinh giao dịch mới do rơi vào kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giữ nguyên mức chốt phiên trước đó với kỳ hạn giao tháng 1/2027 đạt 2.863 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3/2027 đứng ở mức 2.839 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận sự phân hóa giữa các kỳ hạn trong phiên đóng cửa gần nhất. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm 1,95 cent/lb (tương đương 0,73%), lùi về 265,65 cent/lb, trong khi kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 8,15 cent/lb (tăng 3,13%) lên mức 268,55 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2027 tăng 6,4 cent/lb (tăng 2,51%) đạt 261,75 cent/lb.

Nhận định về diễn biến thị trường, việc giá cà phê trong nước giảm nhẹ trong bối cảnh sàn London đi ngang cho thấy áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch mới tại Việt Nam đang bắt đầu tác động rõ nét hơn đến tâm lý thu mua của các đại lý và doanh nghiệp xuất khẩu. Mức giá trung bình dưới ngưỡng 70.000 đồng/kg phản ánh sự thận trọng của bên mua khi lượng hàng vụ mới ra thị trường tăng dần, trong khi các sàn kỳ hạn quốc tế tạm thiếu vắng lực đẩy thanh khoản do kỳ nghỉ lễ.

Dự báo trong những ngày tới, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng 69.000 – 70.500 đồng/kg. Khi thị trường quốc tế mở cửa giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ, xu hướng giá nội địa sẽ phụ thuộc lớn vào lực cầu mua bù từ các quỹ đầu cơ trên sàn London cũng như tiến độ thu hái và tâm lý găm hàng giữ giá của nông dân tại khu vực Tây Nguyên.