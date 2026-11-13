Áp lực nguồn cung cà phê kéo giá nội địa lùi nhẹ về mốc 83.700 đồng/kg

Theo ghi nhận tại các vùng nguyên liệu trọng điểm sáng nay, giá thu mua cà phê nhân xô trung bình đạt 83.700 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, tại hai địa phương là Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng ghi nhận mức điều chỉnh giảm sâu nhất là 600 đồng/kg, lần lượt giao dịch ở mức 83.700 đồng/kg và 83.200 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giảm nhẹ 300 đồng/kg, xuống còn 83.700 đồng/kg. Đắk Nông (cũ) hiện vẫn giữ vị thế là địa bàn có mức thu mua cao nhất khu vực với 83.800 đồng/kg sau khi giảm nhẹ 200 đồng/kg.

Giá cà phê Tây Nguyên điều chỉnh giảm so với phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York biến động trái chiều.

Tại sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 bất ngờ bật tăng mạnh 77 USD/tấn (tương đương mức tăng 2,38%), chốt phiên ở mức 3.271 USD/tấn, với biên độ dao động trong phiên từ 3.172 đến 3.279 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn ghi nhận mức biến động hẹp và tăng nhẹ; cụ thể kỳ hạn tháng 1/2027 đi ngang ở mức 3.201 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3/2027 tăng nhẹ 3 USD/tấn lên 3.201 USD/tấn và kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 22 USD/tấn lên 3.199 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York đồng loạt suy yếu ở tất cả các kỳ hạn. Kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm 5,75 cent/lb (tương đương 1,91%), lùi về mốc 295,20 cent/lb, biên độ dao động ghi nhận từ 289,05 đến 304,90 cent/lb. Các kỳ hạn tiếp theo cũng chịu áp lực bán ra khi kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 3,45 cent/lb xuống 281,85 cent/lb, kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 2,50 cent/lb còn 278,15 cent/lb và kỳ hạn tháng 7/2027 giảm 3,05 cent/lb về mức 274,45 cent/lb.

Đánh giá về diễn biến thị trường, giới phân tích cho rằng giá cà phê nội địa đang chịu áp lực điều chỉnh kỹ thuật và tâm lý thận trọng từ phía các doanh nghiệp thu mua khi nguồn cung vụ mới tại Việt Nam bắt đầu ra thị trường.

Dù Robusta kỳ hạn giao ngay trên sàn London có nhịp hồi phục ấn tượng nhờ lực mua bù thiếu trước thời điểm đáo hạn hợp đồng tháng 11/2026, nhưng các kỳ hạn chủ chốt như tháng 1/2027 và 3/2027 gần như đi ngang, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang dè dặt. Bên cạnh đó, đà giảm sâu của Arabica trên sàn New York do áp lực nguồn cung dồi dào từ khu vực Nam Mỹ và biến động tỷ giá cũng phần nào kìm hãm đà phục hồi của thị trường nội địa.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co và dao động quanh vùng 83.000 – 84.000 đồng/kg. Khi hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên bước vào giai đoạn rộ, áp lực nguồn cung thực tế sẽ gia tăng, tạo sức ép nhất định lên giá thu mua. Tuy nhiên, đà giảm sâu khó xảy ra nhờ nhu cầu giao hàng cuối năm của các nhà xuất khẩu vẫn duy trì ở mức ổn định và lực đỡ từ nguồn cung Robusta toàn cầu chưa thực sự dư thừa.