Chuyên gia trình bày tham luận về thu gom rác thải điện tử tại Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2026. (Ảnh: GIA KHÁNH)

Điện thoại thông minh, máy tính, tivi, tủ lạnh, tai nghe không dây và hàng loạt thiết bị công nghệ đang trở thành những vật dụng không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Tốc độ phát triển công nghệ và xu hướng thay mới thiết bị càng nhanh kéo theo lượng rác thải điện tử gia tăng, đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Khi thiết bị công nghệ trở thành gánh nặng môi trường

Trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, các thiết bị điện, điện tử ngày càng phổ biến, liên tục được cải tiến về tính năng, mẫu mã và công nghệ. Người tiêu dùng thường xuyên thay điện thoại, máy tính, thiết bị điện tử để tiếp cận những phiên bản mới, vòng đời sử dụng của nhiều sản phẩm có xu hướng rút ngắn. Hệ lụy là lượng chất thải điện tử phát sinh tăng mạnh. Theo Báo cáo The Global E-waste Monitor 2024, năm 2022, toàn cầu phát sinh khoảng 62 triệu tấn chất thải điện tử, nhưng chỉ 22,3% được ghi nhận là thu gom và tái chế chính thức theo phương thức bảo đảm môi trường.

Tại Việt Nam, tình hình cũng đáng quan tâm. Năm 2022, lượng chất thải điện tử phát sinh khoảng 516 nghìn tấn, tăng hơn bốn lần so với năm 2014. Trong đó, thiết bị điện tử nhỏ chiếm khoảng 209 nghìn tấn; thiết bị trao đổi nhiệt như tủ lạnh, điều hòa khoảng 105 nghìn tấn; thiết bị điện, điện tử cỡ lớn khoảng 85 nghìn tấn. Những con số này cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải trong nước.

Đáng chú ý, rác thải điện tử không giống các loại rác sinh hoạt thông thường. Bên cạnh những vật liệu có khả năng thu hồi như đồng, nhôm, vàng, bạc và nhiều linh kiện, dòng chất thải này còn có thể chứa chì, thủy ngân, cadimi, các hợp chất brom chống cháy và nhiều thành phần nguy hại khác. Bên trong vi mạch, bóng bán dẫn và các linh kiện điện tử tích tụ một mật độ dày đặc các hóa chất độc hại và kim loại nặng nguy hiểm.

Một nghiên cứu tổng quan công bố năm 2023, tổng hợp 21 công trình nghiên cứu tại Việt Nam, đã ghi nhận nguy cơ phát tán kim loại nặng, chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và hydrocacbon thơm đa vòng từ hoạt động tháo dỡ, tái chế chất thải điện tử không chính thức. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ chất ô nhiễm trong mẫu môi trường và mẫu sinh học tại các khu vực tái chế cao hơn khu vực đối chứng.

Nếu được thu gom, phân loại và xử lý bằng công nghệ phù hợp, những thiết bị tưởng chừng đã hết giá trị sử dụng có thể trở thành nguồn tài nguyên thứ cấp, góp phần tiết kiệm nguyên liệu và giảm áp lực khai thác tài nguyên thiên nhiên. Ngược lại, nếu bị tháo dỡ, đốt bỏ hoặc chôn lấp không đúng quy trình, chúng có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm đất, nước, không khí và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Không chỉ ô nhiễm, rác thải điện tử còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong quá trình thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý bởi thường chứa nhiều vật liệu nhựa, dây dẫn, bao bì và chất cách điện dễ cháy. Nhiều thiết bị điện tử khi bị thải bỏ vẫn còn pin, tụ điện hoặc bộ phận tích trữ năng lượng. Tiến sĩ Lê Danh Quang, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội phân tích, pin lithium-ion được sử dụng rộng rãi trong điện thoại, máy tính xách tay, tai nghe không dây, xe điện, dụng cụ điện cầm tay và nhiều thiết bị khác, tuy nhiên, khi bị đâm thủng, biến dạng, đoản mạch, quá nhiệt hoặc hư hỏng cấu trúc bên trong, có thể xảy ra hiện tượng thoát nhiệt mất kiểm soát, dẫn đến tăng nhiệt nhanh, sinh khí, phát lửa và có khả năng gây cháy lan sang các thiết bị chung quanh.

Trong rác sinh hoạt vẫn còn nhiều điện thoại hỏng, máy tính hỏng, pin cũ và các thiết bị điện tử không còn nhu cầu sử dụng. (Ảnh: GIA KHÁNH)

Khoảng trống trong thu gom và tái chế

Đề cập về nghịch lý tam giác trong dòng chất thải điện tử tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Tổ chức môi trường Tagom cho biết rác thải điện tử chỉ chiếm xấp xỉ 2% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hằng ngày tại các đô thị nhưng đóng góp tới 70% tổng lượng kim loại nặng và độc tố nguy hại phát thải tại các bãi chôn lấp và khoảng 90% dòng thải được thu gom, tháo dỡ tự phát bởi mạng lưới đồng nát, ve chai tự do.

Theo Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (Đại học Bách khoa Hà Nội), các khảo sát thực địa chuỗi giá trị dòng thải điện tử tại Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ ra hơn 90% đồ điện tử thải bỏ luân chuyển qua mạng lưới ve chai, thợ sửa chữa và chuyển tiếp về các cụm làng nghề (như Tề Lỗ, Bùi Đậu, Đông Mai...).

Thực tiễn cho thấy, nhiều người dân chưa có thói quen phân loại riêng điện thoại hỏng, pin cũ, máy tính, bộ sạc và các thiết bị điện tử không còn nhu cầu sử dụng, thường bỏ chung với rác sinh hoạt, hoặc bán đồng nát. Người thu mua ve chai, cửa hàng sửa chữa, các điểm thu mua phế liệu và cơ sở tháo dỡ thủ công tạo thành một mạng lưới thu mua thiết bị cũ bởi dễ tiếp cận, linh hoạt, thuận tiện. Tuy nhiên, bất cập phát sinh là hoạt động tháo dỡ, phân loại và thu hồi vật liệu tại một số cơ sở còn mang tính thủ công, công nghệ lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Những bộ phận có giá trị như lõi đồng, nhôm tản nhiệt, linh kiện chứa kim loại quý được tách ra để bán, các thành phần khó tái chế hoặc có nguy cơ độc hại có thể bị thải bỏ không đúng quy định. Việc đốt dây điện để thu hồi đồng, tháo dỡ bảng mạch không có thiết bị bảo hộ hay xử lý linh kiện chứa hóa chất bằng phương pháp thủ công đều tiềm ẩn nguy cơ phát tán chất ô nhiễm.

Doanh nghiệp tái chế chính quy phải đầu tư nhà xưởng, công nghệ, hệ thống xử lý khí thải, nước thải và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về môi trường nên khó cạnh tranh với các cơ sở thu gom tự phát vốn có thể đưa ra mức giá thu mua cao hơn do chỉ tập trung khai thác những bộ phận có giá trị kinh tế, phần chất thải khó xử lý không được tính đầy đủ chi phí môi trường.

Mặt khác, hệ thống thu gom chất thải điện tử chính thức chưa thật sự đồng bộ và thuận tiện. Việc thiếu các điểm tiếp nhận cố định tại khu dân cư, trường học, cơ quan, siêu thị điện máy và cửa hàng kinh doanh thiết bị công nghệ cũng khiến người dân chưa chủ động chuyển giao thiết bị hết hạn sử dụng.

Ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh, một yêu cầu quan trọng của kinh tế tuần hoàn là kiểm soát được dòng vật liệu và chất thải trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Tuy nhiên, thông tin về số lượng thiết bị đưa ra thị trường, lượng chất thải phát sinh, quá trình thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý còn thiếu tính kết nối, liên thông. Việc truy xuất nguồn gốc, theo dõi quá trình chuyển giao và đánh giá hiệu quả thu hồi tài nguyên còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến giám sát trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và kiểm soát hoạt động xử lý không đúng quy định.

Cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, tích cực phân loại rác. (Ảnh: GIA KHÁNH)

Cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Để khắc phục bất cập, giải quyết hiệu quả hơn tồn tại trong xử lý, quản lý chất thải điện tử đòi hỏi triển khai nhiều giải pháp thiết thực, sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà sản xuất, doanh nghiệp tái chế, tổ chức công đoàn, người lao động và cộng đồng dân cư.

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi hành vi. Rác thải điện tử có trở thành gánh nặng môi trường hay nguồn tài nguyên có giá trị phụ thuộc không nhỏ vào cách ứng xử của con người. Những thay đổi trong hành vi hằng ngày của mỗi người dân có ý nghĩa thiết thực: không vứt pin vào rác sinh hoạt; không đốt dây điện, bảng mạch để thu hồi kim loại; chuyển giao thiết bị hết sử dụng đến các điểm tiếp nhận phù hợp, khi thiết bị xuất hiện những lỗi nhỏ ưu tiên sửa chữa, bảo dưỡng và tái sử dụng thay vì thay mới... Chú trọng phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, các cơ sở giáo dục và tổ chức xã hội trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện chính sách và nâng cao trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu. Để Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) phát huy hiệu quả thực chất, cần bảo đảm cơ chế thực hiện minh bạch, có thể kiểm tra và giám sát. Việc thực hiện nghĩa vụ tái chế cần gắn với năng lực thực tế của hệ thống thu gom, cơ sở xử lý và khả năng truy xuất dòng vật liệu.

Thứ ba, phát triển hệ thống thu gom, tái sử dụng và tái chế chính thức, hiện đại, an toàn. Các siêu thị điện máy, cửa hàng viễn thông, trung tâm bảo hành có thể trở thành điểm tiếp nhận thiết bị cũ, để người dân bàn giao sản phẩm hết hạn sử dụng thuận tiện. Cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp tái chế chính quy có khả năng cạnh tranh thu mua với khu vực thu gom tự phát. Các cơ sở thu mua phế liệu nhỏ lẻ cũng có thể được hướng dẫn đăng ký hoạt động, đào tạo an toàn và kết nối thành những điểm thu gom vệ tinh. Cách làm này vừa tận dụng được mạng lưới thu gom sẵn có vừa từng bước đưa dòng chất thải điện tử vào hệ thống quản lý chính thức.

Thứ tư, kéo dài vòng đời sản phẩm và phát triển công nghệ, hạ tầng tái chế. Khuyến khích doanh nghiệp thiết kế sản phẩm có độ bền cao, dễ tháo lắp, sửa chữa, nâng cấp và tái chế; hạn chế sử dụng thành phần nguy hại, tăng tỷ lệ vật liệu tái chế trong sản xuất. Việc đầu tư các nhà máy xử lý hiện đại, ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và công nghệ phân loại sẽ giúp nâng cao khả năng thu hồi kim loại, linh kiện và vật liệu có giá trị, đồng thời hạn chế phát sinh chất thải thứ cấp.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý toàn bộ vòng đời chất thải điện tử. Mã định danh, mã QR và cơ sở dữ liệu và các nền tảng số có thể hỗ trợ theo dõi thiết bị từ khi đưa ra thị trường đến khi được thu hồi, tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý. Khi hình thành hệ thống dữ liệu kết nối, chia sẻ giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà sản xuất, đơn vị thu gom và cơ sở tái chế có thể giúp kiểm soát tốt hơn dòng chất thải, đánh giá hiệu quả thu hồi tài nguyên và giám sát việc thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp. Cùng với đó, cần khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu trong nhận diện, phân loại chất thải, tối ưu hóa quy trình tái chế.

Thu gom đúng cách, phân loại đúng quy trình, xử lý bằng công nghệ phù hợp và kiểm soát chặt chẽ nguy cơ không chỉ là yêu cầu trước mắt đối với công tác quản lý chất thải điện tử, mà còn là điều kiện quan trọng để Việt Nam thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu được quy định tại các Nghị định: số 08/2022/NĐ-CP, số 05/2025/NĐ-CP, số 110/2026/NĐ-CP. Với sản phẩm điện, điện tử, các nhà sản xuất, nhập khẩu bắt đầu có trách nhiệm tái chế đối với các sản phẩm sản xuất, nhập khẩu đưa ra thị trường Việt Nam từ ngày 1/1/2025. Theo Nghị định số 110/2026/NĐ-CP, tỷ lệ tái chế bắt buộc đối với một số nhóm sản phẩm điện, điện tử gồm: điện thoại di động 15%; máy tính bảng, máy tính xách tay 9%; máy tính để bàn, máy in, máy photocopy 9%; tivi và màn hình máy tính 7%; tủ lạnh, điều hòa và lò vi sóng 5%.