Áp lực lớn nhất của Phương Mỹ Chi ở tuổi 23

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cùng nhóm DTAP và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh vừa ra mắt MV Gạo của ta. Lấy cảm hứng từ hạt gạo Việt Nam, sản phẩm kết nối hình ảnh thân thuộc trong đời sống với hành trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của nữ ca sĩ.

Phương Mỹ Chi gặt hái nhiều thành công ở tuổi 23.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Từ danh hiệu Á quân Giọng hát Việt nhí 2013, cô từng bước mở rộng màu sắc âm nhạc và tìm kiếm hướng đi riêng. Năm 2025, nữ ca sĩ giành hạng 3 tại Sing! Asia trước khi đăng quang Em xinh “say hi”.

Cô cũng tổ chức các show riêng như showcase Vũ trụ cò bay, fan meeting Lò cò và gần nhất là nhạc hội Dân chơi dân ca diễn ra đầu tháng 10 tại TPHCM.

Trước câu hỏi của VietNamNet: Điều gì khiến Phương Mỹ Chi áp lực nhất lúc này: Sợ khán giả thất vọng, sợ lựa chọn của mình không đúng hay sợ bản thân không đạt đủ kỳ vọng?, ca sĩ cho rằng điều áp lực nhất đôi khi đến từ chính kỳ vọng của bản thân. Hơn lúc nào hết, cô không muốn phụ sự yêu thương của khán giả.

Nữ ca sĩ hiểu rằng không có con đường nào bảo đảm mọi quyết định đều hoàn hảo. Điều cô có thể làm là nghiêm túc với từng sản phẩm, lắng nghe những góp ý phù hợp và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Ca sĩ nói vẫn chịu áp lực mỗi ngày. Thay vì trốn tránh, cô tin tưởng vào nỗ lực bản thân.

“Trưởng thành không phải là hết sợ hãi mà là vẫn đủ tin tưởng vào bản thân, những người đồng đội để vững bước tiếp tục”, Phương Mỹ Chi bày tỏ.

Với nữ ca sĩ sinh năm 2003, thành công không chỉ nằm ở giải thưởng, lượt xem hay sự công nhận của khán giả mà còn ở việc trưởng thành sau mỗi dự án, hiểu rõ bản thân và biết mình muốn kể câu chuyện gì qua âm nhạc.

Từ dân ca đến những thử nghiệm mới, Phương Mỹ Chi tìm cách làm mới chất liệu văn hóa bằng ngôn ngữ gần gũi với khán giả.

“Thành công theo suy nghĩ của tôi là khi mình vẫn giữ được tình yêu với âm nhạc, sự tò mò để khám phá và sự chân thành với những người yêu thương mình”, cô nói.

MV Gạo của ta mở đầu bằng những hình ảnh từ Made in Vietnam, sản phẩm Phương Mỹ Chi từng góp mặt năm 2025. Trên nền câu hò quen thuộc, câu chuyện đưa người xem đến khung cảnh làng quê với cánh đồng lúa mùa gặt và bữa cơm gia đình. Hình ảnh hạt gạo gợi nhắc công sức người nông dân cùng những giá trị gắn bó với nhiều thế hệ người Việt.

Hành trình của Phương Mỹ Chi được tái hiện từ tuổi thơ gắn với âm nhạc dân gian đến khi trưởng thành và theo đuổi con đường nghệ thuật.

MV còn khắc họa những người bạn thuở nhỏ của nhân vật chính, nay lựa chọn những hướng đi khác nhau, từ bác sĩ, kỹ sư đến nghệ sĩ hoặc xây dựng gia đình. Qua đó, tác phẩm mở rộng câu chuyện về hành trình lập nghiệp của người trẻ với những ước mơ và lựa chọn riêng.

Phần âm nhạc do DTAP thực hiện, kết hợp chất liệu dân gian với những chi tiết gợi nhắc lịch sử, trong đó có truyền thuyết Thánh Gióng. Thông qua hình ảnh hạt gạo, MV đề cập đến nền văn minh lúa nước, công sức lao động và sự tiếp nối các giá trị văn hóa Việt qua nhiều thế hệ.

Trích MV "Gạo của ta" của Phương Mỹ Chi

Ảnh, clip: NVCC