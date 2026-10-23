Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của S&P Global, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Eurozone giảm từ 53,1 điểm trong tháng 9 xuống 51,9 điểm trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 6. Kết quả này thấp hơn tất cả các dự báo trong cuộc khảo sát của truyền thông mới đây, vốn dự kiến chỉ số này giảm nhẹ xuống 52,7 điểm. Chỉ số PMI trên 50 điểm cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng, trong khi mức dưới 50 điểm phản ánh sự suy giảm.

Ông Chris Williamson, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách hoạt động doanh nghiệp tại S&P Global Market Intelligence, nhận định nguyên nhân chính khiến tăng trưởng chậm lại là áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng trong tháng 10. Theo ông, chi phí đầu vào đang tăng mạnh trở lại, đặc biệt trong ngành chế tạo do giá năng lượng tăng cao, buộc các doanh nghiệp phải nâng giá bán nhằm bảo vệ biên lợi nhuận.

Tốc độ tăng chi phí đầu vào đã tăng nhanh tháng thứ hai liên tiếp, do giá năng lượng, nhiên liệu và vận tải đi lên, một phần bắt nguồn từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại tăng giá bán chậm hơn so với tháng 9, cho thấy biên lợi nhuận đang chịu sức ép thu hẹp.

Ông Williamson cho biết, lãi suất cao cũng bắt đầu tác động tiêu cực đến nhu cầu. Trong bối cảnh tăng trưởng vẫn được duy trì nhưng lạm phát dai dẳng ở mức cao, kết quả khảo sát PMI tháng 10 có thể làm gia tăng đồn đoán rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay hơn. ECB được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2,50% tại cuộc họp tuần tới, trước khi tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12, trong bối cảnh lạm phát vẫn cao gần gấp đôi mục tiêu 2% của ngân hàng này.

Kết quả khảo sát của S&P Global cũng cho thấy niềm tin kinh doanh tại Eurozone giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng, trong đó mức độ lạc quan của các doanh nghiệp chế tạo giảm mạnh nhất. Đáng chú ý, triển vọng kinh doanh tại Pháp đặc biệt ảm đạm khi nước này đang đối mặt với những khó khăn tài chính và bất ổn chính trị. Chỉ số PMI cho thấy hoạt động kinh tế Pháp đang thu hẹp, trong khi niềm tin kinh doanh giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012, nếu không tính giai đoạn đại dịch COVID-19.

Chi phí vay nợ của Chính phủ Pháp đã tăng mạnh trong những tuần gần đây do giới đầu tư lo ngại về khả năng cải thiện tình hình tài chính công của nước này. Trong khi đó, các làn sóng biểu tình trên đường phố tiếp tục làm gia tăng căng thẳng chính trị trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào mùa Xuân tới.

Một điểm tích cực trong kết quả khảo sát tháng 10 là số lượng đơn hàng xuất khẩu mới tại Eurozone tăng tháng thứ ba liên tiếp, sau gần 4 năm rưỡi liên tục sụt giảm theo tháng. Đáng chú ý, tốc độ tăng đơn hàng xuất khẩu mới còn vượt tốc độ tăng của tổng số đơn hàng mới. Tuy nhiên, xét trên toàn bộ nền kinh tế, số lượng đơn hàng mới, một chỉ báo quan trọng phản ánh nhu cầu, tăng với tốc độ chậm nhất trong 4 tháng mở rộng liên tiếp. Cả lĩnh vực chế tạo và dịch vụ đều chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn.