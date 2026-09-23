Áp lực lạm phát dai dẳng khiến Fed gặp khó trong điều hành lãi suất

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, Tom Barkin ngày 22/9 nhận định các điều kiện kinh tế Mỹ “đang trở nên vững hơn”, với chi tiêu tiêu dùng tiếp tục duy trì và đà tăng trưởng không chỉ tập trung ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông, những diễn biến này khiến Fed tiếp tục phải tập trung vào vấn đề lạm phát. Ông Barkin cho rằng rủi ro đối với lạm phát hiện lớn hơn rủi ro liên quan đến mục tiêu tối đa hóa việc làm. Đây là lý do Fed quyết định tăng lãi suất tại cuộc họp tuần trước. Theo ông, mức tăng 0,25 điểm phần trăm sẽ góp phần đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của Fed.

Tuần trước, Fed đã nâng lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm lên khoảng 3,75-4%, trong nỗ lực kiềm chế áp lực giá. Các quan chức Fed cũng dự kiến sẽ có thêm một lần tăng lãi suất trước khi năm 2026 kết thúc, mặc dù Chủ tịch Fed Kevin Warsh chưa xác nhận dự báo này và không muốn đưa ra định hướng cụ thể về chính sách tiền tệ trong tương lai.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston-bà Susan Collins cho biết bà ủng hộ quyết định tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp tuần trước, đồng thời cảnh báo nguy cơ lạm phát trong tương lai vẫn cao hơn mục tiêu 2%. Bà Collins cho rằng khả năng xảy ra những kịch bản mà lạm phát duy trì đáng kể trên mức 2% đã tăng lên. Theo bà, khi thị trường lao động đã có nền tảng tốt hơn, chính sách tiền tệ có thể tập trung vào việc đưa lạm phát trở lại mức ổn định, đặc biệt sau 5 năm rưỡi lạm phát ở mức quá cao. Bà Collins nhận định mức lãi suất “thắt chặt hơn” sẽ giúp bảo đảm lạm phát trở lại mục tiêu một cách bền vững, đồng thời không cho biết liệu có ủng hộ Fed tiếp tục tăng lãi suất hay không.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh một số quan chức Fed cho rằng áp lực lạm phát ngày càng xuất phát từ nhu cầu mạnh của nền kinh tế, thay vì chỉ từ các yếu tố về nguồn cung như năng lượng, thuế quan và các cú sốc khác.

Theo ông Barkin, ngay cả những cú sốc vốn được xem là tạm thời cũng không còn diễn ra trong thời gian ngắn hoặc chỉ xảy ra một lần, mà đang tạo ra áp lực giá dai dẳng hơn dự kiến. Ông cho rằng sẽ rất dễ quy mức lạm phát cao cho một số nhóm hàng chịu tác động lớn từ xung đột tại Trung Đông hoặc thuế quan. Tuy nhiên, phần lớn các nhóm hàng trong chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đang tăng với tốc độ trên 3%/năm.

Ông Barkin cũng cho biết những tín hiệu tích cực đang xuất hiện ở nhiều lĩnh vực ngoài các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Ngành quốc phòng đang tăng trưởng mạnh, các doanh nghiệp sản xuất bắt đầu có đánh giá tích cực hơn về triển vọng, trong khi các ngân hàng cho biết lượng khách hàng và nhu cầu tín dụng tiềm năng vẫn ở mức tốt.

Bà Collins cũng lưu ý Fed đang đứng trước một bài toán khó về chính sách tiền tệ, khi phần lớn áp lực tăng giá hiện nay xuất phát từ các cú sốc về nguồn cung, chẳng hạn cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel (I-xra-en) với Iran, vốn khó có thể được xử lý bằng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Tuy nhiên, việc lạm phát duy trì trên mục tiêu 2% đang khiến các quan chức Fed ngày càng khó bỏ qua những cú sốc giá từng được xem là chỉ mang tính tạm thời.