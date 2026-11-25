Bên cạnh tiền gửi từ dân cư và doanh nghiệp, thị trường liên ngân hàng đang trở thành một kênh bổ sung vốn đáng kể đối với các ngân hàng thương mại.

Thông qua hoạt động gửi tiền và vay mượn lẫn nhau, các tổ chức tín dụng có thể chủ động cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu thanh khoản và phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tổng hợp báo cáo tài chính của 28 ngân hàng niêm yết cho thấy, đến ngày 30/9/2026, số dư tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác đạt gần 3,75 triệu tỷ đồng, tăng 5,2% so với cuối năm 2025. Khoản mục này chiếm khoảng 15,8% tổng nguồn vốn của các ngân hàng được khảo sát.

Dù tỷ trọng đã giảm so với mức 16,6% vào cuối năm 2025, con số hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với khoảng 13-14% ghi nhận trong giai đoạn 2022-2024. Điều này cho thấy nguồn vốn liên ngân hàng vẫn giữ vai trò tương đối lớn trong cơ cấu huy động của các nhà băng.

Đánh giá từ các chuyên gia từ Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) cho biết, nhu cầu vay mượn liên ngân hàng giảm chủ yếu nhờ nguồn vốn từ khách hàng cải thiện và các quy định mới mở thêm dư địa cân đối vốn, thay vì xuất phát từ việc Ngân hàng Nhà nước bơm thanh khoản.

Trong quý 3, tiền gửi khách hàng tăng 4,9% và giấy tờ có giá tăng 12,5% so với quý trước, đều cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng 3,2%.

Xét về giá trị tuyệt đối, VietinBank đứng đầu nhóm khảo sát với hơn 433.400 tỷ đồng tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác tại cuối tháng 9/2026, tương đương 14,7% tổng nguồn vốn.

Vietcombank xếp thứ hai với gần 370.000 tỷ đồng, chiếm 13,8% tổng nguồn vốn. Theo sát là VPBank, ghi nhận hơn 365.600 tỷ đồng, tương đương 22,7%.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về BIDV với gần 305.800 tỷ đồng, MB hơn 265.800 tỷ đồng, Techcombank gần 181.660 tỷ đồng và HDBank hơn 180.200 tỷ đồng. Ba ngân hàng còn lại trong nhóm 10 đơn vị có số dư lớn nhất là TPBank, ACB và VIB, với giá trị tương ứng hơn 170.600 tỷ đồng, 164.700 tỷ đồng và khoảng 164.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, VPBank là một trong những ngân hàng ghi nhận mức tăng đáng kể nhất về quy mô vốn từ các tổ chức tín dụng khác. So với cuối năm 2025, số dư khoản mục này tăng hơn 70.400 tỷ đồng, tương đương 23,9%, lên hơn 365.600 tỷ đồng sau 9 tháng.

Ở chiều ngược lại, BIDV giảm hơn 112.000 tỷ đồng so với đầu năm. Dù vậy, ngân hàng vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu về quy mô tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác.

Nếu xét theo tỷ trọng trong tổng nguồn vốn, thứ hạng giữa các ngân hàng có sự thay đổi đáng kể. Thay vì những nhà băng có quy mô tài sản lớn, nhóm ngân hàng nhỏ và vừa lại chiếm nhiều vị trí dẫn đầu.

Cụ thể, PGBank có tỷ trọng tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác cao nhất, đạt 32,3% tổng nguồn vốn, với số dư hơn 29.900 tỷ đồng tại cuối quý 3/2026. Nam A Bank đứng ngay sau với gần 148.800 tỷ đồng, tương đương 32,1% tổng nguồn vốn. SeABank cũng ghi nhận tỷ trọng trên 30%, đạt 30,6%, với số dư hơn 131.500 tỷ đồng.

Một số ngân hàng khác có mức độ sử dụng nguồn vốn liên ngân hàng tương đối lớn gồm TPBank với tỷ trọng 28,6%, MSB đạt 27,7% và VIB ở mức 27,4%. Trong khi đó, OCB, VietBank, ABBank và VPBank đều có khoản mục tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác chiếm trên 20% tổng nguồn vốn.

Ngược lại, tại VietinBank, dù số dư tuyệt đối lớn nhất nhóm khảo sát, nguồn vốn liên ngân hàng chỉ chiếm 14,7% tổng nguồn vốn.

Cơ cấu trên phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn vốn của các ngân hàng, thay vì chỉ dựa vào tiền gửi truyền thống từ khách hàng. Tuy nhiên, vốn liên ngân hàng có đặc điểm riêng khi lãi suất thường phản ứng nhanh với biến động cung - cầu thanh khoản.

Theo TCBS, lãi suất liên ngân hàng qua đêm bình quân giảm từ 5,7%/năm trong quý 2 xuống 3,9%/năm trong quý 3, thấp hơn mức 4,5%/năm cùng kỳ năm trước. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng cũng giảm từ 7,1%/năm trong tháng 7 xuống 5,3%/năm trong tháng 10.

Tuy nhiên, TCBS Research dự báo lãi suất liên ngân hàng có thể nhích lên trong quý 4 do yếu tố mùa vụ, khi nhu cầu tín dụng tăng cao và tiền gửi Kho bạc tiếp tục giảm.

Dù vậy, áp lực được đánh giá chưa đủ lớn để đưa lãi suất quay lại mức bình quân 5,7%/năm của quý 2, nhờ chênh lệch giữa tín dụng và huy động đã thu hẹp. Rủi ro biến động lãi suất sẽ tập trung nhiều hơn ở các ngân hàng có tỷ trọng vốn liên ngân hàng trên 30% tổng huy động.