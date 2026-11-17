Theo kế hoạch, ngày 18-11, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, về tội Lừa dối khách hàng, sau hơn 3 năm kể từ khi tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.