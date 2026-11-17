Áp lực hạ tầng sạc khi xe máy điện gia tăng
Cùng với xu hướng chuyển đổi sang xe máy điện, nhu cầu sạc pin tại các khu chung cư ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tại nhiều tòa nhà, đặc biệt là những chung cư xây dựng từ nhiều năm trước, hạ tầng điện và không gian để xe chưa đáp ứng kịp nhu cầu. Việc bổ sung các điểm sạc cũng phải bảo đảm những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu phát triển hạ tầng đồng bộ, đồng thời tìm kiếm thêm các giải pháp thuận tiện cho người sử dụng xe điện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ap-luc-ha-tang-sac-khi-xe-may-dien-gia-tang-246261117171912533.htm