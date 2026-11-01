Áp lực giao thông tại nhiều cổng trường giờ cao điểm

Ghi nhận tại Trường Tiểu học và THCS Đông Mỹ (xã Nam Phù) vào buổi trưa, phương tiện lưu thông qua khu vực cổng trường khá đông. Tuyến đường trước cổng trường có mặt cắt hẹp, mặt đường gồ ghề, trong khi nhiều phụ huynh sử dụng ô tô, xe máy đưa con đến lớp. Các phương tiện đưa đón đan xen với dòng xe lưu thông trên tuyến đường hẹp, khiến việc di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ và mất an toàn giao thông.

Khu vực cổng Trường Tiểu học và THCS Đông Mỹ (xã Nam Phù). Ảnh: PV

Anh Nguyễn Văn Thắng (thôn 1 Đông Mỹ, xã Nam Phù), có con học lớp 3 tại Trường Tiểu học và THCS Đông Mỹ, cho biết: "Tuyến đường trước cổng trường hẹp nhưng mật độ phương tiện luôn ở mức cao. Mặt đường gồ ghề, không bằng phẳng cũng gây thêm khó khăn cho việc di chuyển. Vào giờ cao điểm, xe của phụ huynh đưa đón học sinh cùng các phương tiện lưu thông qua lại khiến khu vực này dễ xảy ra ùn tắc".

Tình trạng ùn ứ cũng được ghi nhận tại khu vực Trường Tiểu học Vũ Lăng (xã Thanh Trì) vào giờ tan học buổi chiều. Khi học sinh các khối lớp cùng ra về, phụ huynh tập trung đón con trong một khoảng thời gian ngắn, khiến phương tiện tăng nhanh tại khu vực cổng trường.

Chị Trần Thị Thoa (thôn Tự Khoát, xã Thanh Trì) chia sẻ: "Việc học sinh các khối cùng tan học vào một thời điểm khiến lượng phương tiện tập trung trước cổng trường tăng nhanh, khó tránh khỏi tình trạng tắc nghẽn. Để hạn chế bất cập này, nhà trường cần nhắc nhở học sinh chờ người thân trong khuôn viên trường, không tụ tập ở khu vực cổng trường, vỉa hè. Phụ huynh khi đến đón cũng cần lựa chọn vị trí dừng, đỗ xe phù hợp, tránh chắn lối ra vào, gây cản trở giao thông và mất an toàn".

Phụ huynh tập trung đón học sinh vào giờ tan học tại Trường Tiểu học Vũ Lăng (xã Thanh Trì), tạo áp lực giao thông trước cổng trường. Ảnh: PV

Tại phường Yên Hòa, tình trạng ùn ứ giao thông cũng xuất hiện vào giờ đưa, đón học sinh. Ghi nhận tại khu vực xung quanh một số trường học vào giờ cao điểm, phương tiện tập trung đông, trong đó có tình trạng ô tô dừng, đỗ trên vỉa hè, ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ và trật tự giao thông khu vực.

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết: "Nguyên nhân chủ yếu do học sinh tan học cùng thời điểm, trong khi không gian giao thông hạn chế, phương tiện đưa đón khó quay đầu, lùi xe khi lượng ô tô tập trung đông. Bên cạnh đó, một bộ phận phụ huynh còn chen lấn, lấn làn, dừng, đỗ thiếu hợp lý để đón con nhanh hơn, khiến tình trạng ùn ứ thêm phức tạp".

Công an phường Yên Hòa xử lý vi phạm dừng, đỗ phương tiện trên vỉa hè, góp phần bảo đảm trật tự giao thông khu vực trường học. Ảnh: Công an phường Yên Hòa

Để khắc phục tình trạng này, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng cho rằng, các nhà trường cần xây dựng phương án cho học sinh ra về theo từng khối, từng khung giờ; nghiên cứu phân luồng lối vào, lối ra dành cho phương tiện đưa đón phù hợp với điều kiện hạ tầng. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh, học sinh và người dân chấp hành quy định giao thông, không dừng, đỗ tùy tiện gây cản trở lưu thông.

Bảo đảm an toàn, thông thoáng khu vực cổng trường không thể chỉ trông chờ vào việc mở rộng đường hay tăng cường lực lượng điều tiết trong giờ cao điểm. Cùng với việc tổ chức hợp lý thời gian, vị trí đưa đón học sinh, cần khắc phục những bất cập về hạ tầng và chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ phương tiện tùy tiện. Khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, tình trạng ùn ứ trước cổng trường mới có thể từng bước được cải thiện.