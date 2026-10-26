Áp lực giải ngân đầu tư công, Tây Ninh rà soát từng dự án

Tây Ninh tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, góp phần hoàn . Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, khơi thông nguồn lực đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, UBND tỉnh Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, dự án chậm tiến độ và chưa đủ điều kiện phân bổ vốn. Tỉnh phấn đấu giải ngân tối thiểu đạt 95% kế hoạch vốn đầu tư công đến hết quý IV/2026 và hoàn thành 100% kế hoạch vào cuối niên độ ngân sách năm 2026.

Ông Trương Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Trọng tâm là đánh giá thực chất tình hình từng chủ đầu tư, từng dự án; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền xử lý và giải pháp khắc phục.

Việc kiểm tra, đôn đốc phải bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Mỗi nội dung vướng mắc phải được xác định cụ thể cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và giá trị giải ngân dự kiến, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Công trình giao thông đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giúpkết nối các khu vực và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh:Minh Phú - TTXVN

Để chủ động cho công tác giám sát, UBND tỉnh Tây Ninh đã thành lập hai Tổ công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, ưu tiên làm việc với 38 chủ đầu tư có kế hoạch vốn trên 10 tỷ đồng nhưng tỷ lệ giải ngân dưới 75%, được phân thành 5 nhóm theo quy mô vốn và tiến độ giải ngân.

Nhóm trọng điểm gồm 11 chủ đầu tư có kế hoạch vốn từ 100 tỷ đồng trở lên nhưng tỷ lệ giải ngân dưới 75%. Đây là nhóm được ưu tiên kiểm tra do quy mô vốn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giải ngân chung của tỉnh. Trong nhóm này, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh được giao hơn 24.087 tỷ đồng, đã giải ngân 65,86%, còn hơn 8.222 tỷ đồng chưa giải ngân. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh được giao hơn 1.335 tỷ đồng, giải ngân 52,55%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp tỉnh được giao hơn 953 tỷ đồng, giải ngân 34,37%.

Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp như: xã Hòa Khánh đạt 4,3%, xã Tân Thạnh đạt 15,11%, xã Đức Hòa đạt 18,78%. Đây là những đơn vị cần tập trung rà soát tiến độ triển khai dự án, khối lượng thực hiện, hồ sơ thanh toán và khả năng giải ngân trong những tháng cuối năm.

Công nhân thi công hạng mục kết cấu bê tông cốt thép tại một công trìnhgiao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Đối với nhóm chủ đầu tư có kế hoạch vốn từ trên 10 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng, tỉnh xác định 7 đơn vị chưa giải ngân hoặc giải ngân dưới 10%; 9 đơn vị giải ngân từ 10% đến dưới 30%; 4 đơn vị giải ngân từ 30% đến dưới 50% và 7 đơn vị đạt từ 50% đến dưới 75%; trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh mới giải ngân 0,99%; phường Tân An chưa giải ngân; xã Khánh Hưng đạt 0,08%; xã Tân Hưng đạt 2,38% và xã Hậu Nghĩa đạt 5,1%. Các đơn vị này được yêu cầu làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân, xác định khối lượng công việc còn lại và đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể.

Cùng với việc đôn đốc các chủ đầu tư, Tây Ninh tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với 6 dự án dự kiến bố trí tổng cộng 606 tỷ đồng nhưng chưa đủ điều kiện giao vốn. Đối với những dự án này, UBND tỉnh yêu cầu rà soát tiến độ phê duyệt quyết định đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định rõ những thủ tục còn thiếu, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý; đồng thời, đánh giá khả năng giải ngân trong năm 2026 để có phương án điều hành, phân bổ vốn phù hợp, tránh tình trạng vốn được bố trí nhưng không thể đưa vào thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII cập nhật, đối chiếu số liệu giải ngân; rà soát số vốn không còn nhu cầu hoặc không có khả năng giải ngân hết để tham mưu điều chỉnh, điều chuyển sang những dự án có khối lượng thực hiện và khả năng giải ngân tốt, bảo đảm đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm cũng yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành dự án, chủ động giải quyết khó khăn, thường xuyên cập nhật tiến độ và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân nguồn vốn được giao.

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành gópphần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đến tháng 10/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã phân bổ khoảng trên 36.478 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đạt gần 20.638 tỷ đồng, tương đương 56,58% kế hoạch UBND tỉnh giao và 66,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, vốn do cấp tỉnh quản lý giải ngân gần 18.239 tỷ đồng, đạt 59,67% kế hoạch; vốn do cấp xã quản lý giải ngân gần 2.399 tỷ đồng.

Cụ thể, trong số 108 chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, có 38 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân trên 75%. Ghi nhận còn hơn 644 tỷ đồng chưa đủ điều kiện phân bổ vốn, gồm hơn 605 tỷ đồng dự kiến bố trí cho 6 dự án, hơn 30 tỷ đồng thanh toán khối lượng hoàn thành và gần 9 tỷ đồng phục vụ nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.