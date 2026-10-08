Áp lực điều chỉnh bủa vây VN-Index và bài toán quản trị rủi ro ngắn hạn

Nhận định thị trường

CTCK ASEAN đánh giá rằng xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt khi chỉ số đóng cửa tại 1.753 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10, MA20 cùng sự suy yếu của các chỉ báo động lượng như RSI (42) và MFI (27). Mặc dù áp lực bán gia tăng, thị trường vẫn chưa rơi vào trạng thái hoảng loạn khi chỉ số duy trì được mức giá trung bình phiên, gợi mở kịch bản giằng co tích lũy quanh vùng hỗ trợ gần trước khi xác lập xu hướng mới.

Trong bối cảnh rủi ro điều chỉnh tiếp diễn, công ty khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật, tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore. Ngược lại, đối với vị thế trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn đối với những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đồng thời tránh xa các nhóm ngành biến động mạnh và thiếu thanh khoản.

VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt khi chỉ số đóng cửa tại 1.753 điểm (Ảnh: FireAnt).

CTCK TPS nhận định thị trường đã lấy lại trạng thái cân bằng sau đợt điều chỉnh vừa qua, bên bán không còn chi phối quá nhiều đến diễn biến chung của thị trường, tuy nhiên thị trường vẫn chưa đủ động lực để phục hồi.

Về mặt kỹ thuật, VN-index đang giao dịch trong phạm vi vùng hỗ trợ, do đó áp lực điều chỉnh sâu trong ngắn hạn tương đối hạn chế, tuy nhiên hiện tượng rung lắc trong các phiên kế tiếp có thể vẫn còn tiếp diễn.

CTCK BETA kiến nghị nhà đầu tư nên kiên nhẫn trong phần còn lại của tuần để chờ KQKD quý III được công bố và có thêm cơ sở đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của từng doanh nghiệp.

Trong thời gian này, chưa cần vội gia tăng tỷ trọng mà nên tập trung quan sát những cổ phiếu đang thu hút dòng tiền tốt hơn mặt bằng chung, đặc biệt là khả năng duy trì sức mạnh tương đối qua các phiên.

Khi KQKD được công bố, cần đối chiếu kết quả thực tế với kỳ vọng và triển vọng tăng trưởng để xác định những doanh nghiệp còn dư địa. Trên cơ sở đó, có thể chủ động lựa chọn các cổ phiếu phù hợp và xây dựng kế hoạch giải ngân khi luận điểm đầu tư được xác nhận rõ hơn.

Thông tin tài chính - kinh tế nổi bật

EVF: Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Điện lực (HOSE: EVF) dự kiến phát hành riêng lẻ trái phiếu bằng USD tại thị trường quốc tế với tổng mệnh giá tối đa 300 triệu USD, kỳ hạn từ 3 năm trở lên.

Doanh nghiệp dự kiến thực hiện một đợt phát hành trái phiếu bằng USD trong quý IV/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục và nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan có thẩm quyền.

PNJ: Hai nhóm cổ đông ngoại T. Rowe Price và Sprucegrove đã bán ròng khoảng 12,06 triệu cổ phiếu PNJ.

Cụ thể, nhóm nhà đầu tư do T. Rowe Price Associates, Inc. (Mỹ) làm đại diện đã giảm sở hữu từ hơn 30,81 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 6,02% vốn xuống gần 25,36 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,95%.

Đối với nhóm Sprucegrove, lượng cổ phiếu PNJ do bên này nắm giữ giảm từ hơn 25,8 triệu đơn vị, tương ứng 5,04% vốn, xuống hơn 19,21 triệu đơn vị, tương ứng 3,75%.

MSN: CTCP Đầu tư Lepus - công ty thuộc hệ sinh thái Masan vừa thông báo đăng ký mua 73 triệu cổ phiếu của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MCH), tương đương 5,584% vốn điều lệ.

Sau giao dịch, CTCP Tập đoàn Masan (MSN) sẽ nâng sở hữu từ 69,4% lên 74,98% vốn MCH. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/10 đến 23/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

HUT: Công ty Cổ phần Tasco (sàn HNX: HUT) vừa thông qua kế hoạch phân phối hơn 35,6 triệu trái phiếu mã HUT426001.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu của công ty, tỉ lệ thực hiện quyền mua là 30:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua trái phiếu, cứ 30 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu.

Trái phiếu dự kiến được phát hành 1 đợt, giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động gần 3.561 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 15/10/2026. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 20/10/2026 đến 9/11/2026.