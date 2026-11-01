Áp lực của người dạy 25 cô gái Hoa hậu Việt Nam trình diễn

Sáng 31/10, biên đạo Khoa Nguyễn hướng dẫn Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tập vũ đạo cho chung kết ngày 7/11 tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Anh từng đồng hành với các thí sinh trong quá trình chuẩn bị cho đêm chung khảo.

Trở lại phòng tập, Khoa Nguyễn đặt yêu cầu cao hơn về kỹ thuật và tinh thần tập luyện. Anh mong các cô gái dốc sức cho chặng cuối, nghiêm túc với từng phần trình diễn của mình.

Theo Khoa Nguyễn, số lượng thí sinh giảm từ 53 xuống 25 khiến việc dàn dựng có thêm áp lực. Sân khấu rộng, khoảng trống lớn đòi hỏi từng người phải thực hiện tốt động tác, phối hợp đồng đều với đội hình.

Khoa Nguyễn thừa nhận có những lúc “tụt mood” khi đã chỉnh từng chi tiết nhưng thí sinh chưa thực hiện như mong muốn. Với anh, trình diễn tại cuộc thi sắc đẹp đòi hỏi cả động tác lẫn dáng dấp phải đẹp. Anh đặt kỳ vọng cao ở Hoa hậu Việt Nam, muốn các tiết mục được chuẩn bị chỉn chu, tương xứng với uy tín cuộc thi.

Không khí buổi học nhiều lúc căng thẳng.

“Tôi có bực, có căng thẳng nhưng sao bỏ được”, Khoa Nguyễn chia sẻ. Anh cho biết các cô gái là học trò của mình, còn việc theo sát, hướng dẫn họ cũng là trách nhiệm với ê-kíp. Điều anh mong nhất là sự tập trung, hợp tác của thí sinh để thời gian tập luyện đạt hiệu quả.

Theo Khoa Nguyễn, dàn dựng cho cuộc thi sắc đẹp cần trực tiếp quan sát khả năng của thí sinh để điều chỉnh cho phù hợp. Lịch trình lần này khá gấp gáp nên anh xây dựng bài ngay tại phòng tập, vừa hướng dẫn, vừa chỉnh nhạc, thêm bớt động tác theo mức độ tiếp thu của các cô gái.

Đội hình được thiết kế với nhiều phần di chuyển để màn trình diễn sinh động. Ngoài ghi nhớ vũ đạo, thí sinh phải nắm được vị trí và phối hợp với những người xung quanh. Khoa Nguyễn tiết lộ phần đồng diễn sẽ sử dụng bàn nâng để tạo hiệu ứng sân khấu.

Theo kế hoạch, thí sinh sẽ học xong bài đồng diễn và trình diễn bikini trong khoảng 2-3 ngày. Các tiết mục sử dụng bản phối âm nhạc riêng, đặt ra yêu cầu cao hơn khi tập luyện.

Sau mỗi buổi học, Khoa Nguyễn yêu cầu các cô gái xem lại video, ôn những phần chưa tốt để hôm sau tiến bộ hơn. Bên cạnh vũ đạo, biên đạo lưu ý các cô gái dành thời gian chuẩn bị phần phỏng vấn, ứng xử để có đêm thi trọn vẹn.