Áp lực của 'Hoàng hậu tái hôn'

Ra mắt từ ngày 3/11 trên nền tảng Disney+, The Remarried Empress (Hoàng hậu tái hôn) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý công chúng. Được chuyển thể từ webtoon đình đám, tác phẩm xoay quanh câu chuyện của Navier (Shin Min Ah) - một hoàng hậu tài sắc vẹn toàn của Đế quốc Đông Đại. Sau khi bị Hoàng đế Sovieshu (Joo Ji Hoon) đòi ly hôn vì người tình kỹ nữ Rasta (Lee Se Young), cô quyết định chấp nhận và yêu cầu tái hôn với Hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Đế quốc phương Tây.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Shin Min Ah trên màn ảnh. Diễn xuất và thần thái của nữ diễn viên trong vai hoàng hậu được đánh giá cao. Trong phim, người đẹp 42 tuổi còn có nhiều cảnh táo bạo với bạn diễn Ju Ji Hoon. Dù vậy, trang phục, tạo hình của một số diễn viên, trong đó có Shin Min Ah trở thành chủ đề tranh luận trên MXH. Không ít khán giả nhận xét trang phục của phim nhìn "rẻ tiền", không xứng tầm với một "bom tấn" cổ trang.

Tờ Economist cho biết trên thực tế, những thiết kế mà Shin Min Ah diện trong phim lại giá trị khá lớn. Bộ đầm màu xanh bạc hà là thiết kế đến từ thương hiệu Georges Hobeika (Lebanon). Mẫu đầm tulle thêu hoa tỉ mỉ và đính hạt cườm bạc này có giá niêm yết lên tới 12.690 USD. Bên cạnh đó, Shin Min Ah còn diện hai trang phục đắt giá của Jenny Packham. Đầu tiên là chiếc đầm dạ hội màu xanh da trời đính đá lấp lánh kèm áo khoác cape, có giá 4.356 USD. Một thiết kế khác mang sắc đen huyền bí với chất liệu xuyên thấu và hạt bệt ánh bạc cũng sở hữu mức giá lên tới 3.784 USD.

Theo Munhwa, chia sẻ về vai diễn Navier, nữ diễn viên cho biết bản thân từng gặp không ít áp lực và cảm thấy khó khăn khi đảm nhận hình tượng hoàng hậu uy nghi, song đây cũng là cơ hội để cô bứt phá khỏi những vai diễn trước đây. "Tôi tiếp cận kịch bản trước khi đọc nguyên tác. Vì đây là một kịch bản rất mới lạ nên tôi vừa tò mò, vừa xen lẫn chút lo lắng lẫn kỳ vọng không biết khi lên phim sẽ ra sao. Dù câu chuyện vốn đã quen thuộc với nhiều người, tôi vẫn nỗ lực hòa trộn giữa cái mới và cái cũ để mang đến góc nhìn hài hòa nhất cho khán giả", cô nói.

"Navier là mẫu phụ nữ chủ động, tự quyết định số phận của chính mình. Bên cạnh sự kiên cường, tôi cũng muốn thể hiện khía cạnh rất đời thực của một người phụ nữ khi biết mở lòng và lựa chọn một tình yêu mới. Chiều sâu cảm xúc cùng áp lực từ vị thế của một hoàng hậu là thử thách hoàn toàn khác biệt so với các tác phẩm trước đây của tôi. Dù có đôi chút áp lực, tôi vẫn rất kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để mang đến cho khán giả một Shin Min Ah hoàn toàn mới", minh tinh Hàn nói thêm.

Thời gian gần đây, Shin Min Ah cũng tích cực tham gia các hoạt động quảng bá cho dự án. Cô góp mặt ở nhiều cuộc phỏng vấn, talk show và xuất hiện trên bìa của các tạp chí lớn. Sau The Remarried Empress, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong phim truyền hình của MBC mang tên Tứ, Ngũ, Lục, hợp tác cùng Lee Jin Wook và Yoo Tae Oh.

Shin Min Ah bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ 1998. Cô chính thức ra mắt với tư cách diễn viên qua Beautiful Days năm 2001 và nhanh chóng gây ấn tượng với các tác phẩm như A Love to Kill, Bạn gái tôi là Hồ ly, Điệu Cha-Cha-Cha làng biển... Năm 2025, cô tổ chức lễ cưới với Kim Woo Bin sau 10 năm gắn bó, đồng hành. Chuyện tình yêu của cả hai được xem là đẹp nhất nhì showbiz Hàn.

An Nhi