Áp lực công việc bủa vây, nhiều người đến bệnh viện giải tỏa căng thẳng

Người bệnh được xoa bóp bấm huyệt tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM. Ảnh: H.P

Hàng trăm lượt người đến điều trị

Khi đến bệnh viện những người này kể với bác sĩ rằng họ thường xuyên bị đau mỏi cổ vai gáy, tê cứng thắt lưng, thậm chí mất ngủ. Trong đó, phần lớn là nhân viên văn phòng từ 20-40 tuổi.

ThS.BS Trần Thị Việt Trinh, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, cho biết nhiều nhân viên văn phòng dành nhiều giờ liền ngồi trước máy tính, ít vận động và không có thời gian nghỉ giữa giờ.

Tư thế làm việc kéo dài khiến các nhóm cơ vùng cổ, vai, gáy và thắt lưng bị căng cứng, gây đau nhức, mỏi cơ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh những cơn đau mỏi, áp lực công việc còn có thể khiến nhiều người khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Khi cơ thể liên tục phát tín hiệu mệt mỏi, không ít người tìm đến các phương pháp chăm sóc sức khỏe như xoa bóp bấm huyệt để thư giãn và cải thiện tình trạng khó chịu.

Theo bác sĩ Việt Trinh, mỗi ngày Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tiếp nhận hàng trăm lượt người đến điều trị đau nhức, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe bằng y học cổ truyền. Trong số này, các trường hợp đau cổ vai gáy liên quan đến tính chất công việc chiếm tỷ lệ đáng kể, khoảng 50% theo ghi nhận của bác sĩ.

Xoa bóp bấm huyệt chữa được mất ngủ

Theo bác sĩ Việt Trinh, xoa bóp bấm huyệt tại cơ sở y tế không chỉ nhằm tạo cảm giác thư giãn mà còn được thực hiện theo mục tiêu chăm sóc sức khỏe hoặc hỗ trợ điều trị bệnh lý cụ thể.

Với những người căng cơ, đau mỏi do áp lực công việc, phương pháp này hướng đến việc giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ giảm đau và phục hồi thể lực.

Trong khi đó, với người mắc các bệnh lý đã được chẩn đoán như đau thần kinh tọa, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hoặc cần phục hồi chức năng vận động sau tai biến mạch máu não, việc xoa bóp bấm huyệt cần được thực hiện theo chỉ định và đánh giá chuyên môn phù hợp.

Một lần xoa bóp bấm huyệt tại bệnh viện thường kéo dài khoảng 20 phút. Theo bác sĩ Việt Trinh, dù thời gian không dài như một số dịch vụ massage thư giãn bên ngoài, các thao tác kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt tại bệnh viện được thực hiện có trọng tâm, tập trung vào những vùng cơ co thắt và huyệt đạo phù hợp với tình trạng của người bệnh.

Sự khác biệt nằm ở việc người bệnh được thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và thực hiện kỹ thuật bởi nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn.

Với những người bị mất ngủ, bác sĩ có thể cân nhắc các kỹ thuật xoa bóp vùng đầu và tác động vào những huyệt phù hợp nhằm hỗ trợ thư giãn, cải thiện giấc ngủ.

"Hiệu quả và thời gian cải thiện phụ thuộc vào nguyên nhân, mức độ và thời gian mắc bệnh; những trường hợp mất ngủ kéo dài cần được bác sĩ thăm khám, không nên chỉ dựa vào xoa bóp bấm huyệt", bác sĩ Việt Trinh lưu ý.

Đừng để cơ thể phải lên tiếng vì ngồi quá lâu Để hạn chế tình trạng đau mỏi do công việc, bác sĩ Việt Trinh khuyến cáo người làm việc văn phòng cần điều chỉnh tư thế ngồi, bố trí bàn làm việc và màn hình máy tính ở độ cao phù hợp với tầm mắt. Đặc biệt, không nên ngồi liên tục suốt 3-4 giờ mà không vận động. Sau khoảng 30-60 phút làm việc, mỗi người nên dành thời gian đứng dậy, đi lại, vận động nhẹ nhàng và thư giãn các nhóm cơ vùng cổ, vai, lưng. Việc duy trì thói quen vận động, nghỉ ngơi điều độ và sắp xếp công việc hợp lý giúp hạn chế tình trạng căng cơ, đau mỏi kéo dài. "Điều quan trọng là phải điều chỉnh sinh hoạt và làm việc cho điều độ, không nên ngồi quá lâu ở một tư thế", bác sĩ Việt Trinh khuyến cáo. Theo bác sĩ Việt Trinh xoa bóp bấm huyệt là một trong những phương pháp điều trị không dùng thuốc của y học cổ truyền, vừa giúp nâng cao sức khỏe vừa hỗ trợ điều trị bệnh lý hiệu quả. Bên cạnh đó, việc chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt và duy trì tư thế làm việc khoa học cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Đặc biệt, nếu tình trạng đau nhức, tê bì hay mất ngủ kéo dài dai dẳng, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn phác đồ điều trị phù hợp nhất.