Rời bàn giấy, thử sức với công việc ở nghĩa trang

Sau nhiều năm gắn bó với công việc văn phòng, Vân Hằng (29 tuổi, Hà Nội) bất ngờ đưa ra quyết định khiến nhiều người tò mò xin nghỉ phép 3 ngày để lên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) trải nghiệm công việc bảo vệ, chăm sóc mộ phần.

Hằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh tại Hà Nội, có khoảng 6 năm làm việc qua nhiều vị trí, từ trợ lý kinh doanh đến nhân viên marketing. Công việc giúp cô tích lũy kinh nghiệm nhưng cũng kéo theo không ít áp lực, đặc biệt là những giai đoạn phải tăng ca đến đêm, sáng hôm sau tiếp tục đến công ty.

Do đó, trong một lần xem video về công việc tại nghĩa trang, Hằng nảy ra ý định tự mình trải nghiệm. Thay vì tìm một chuyến du lịch hay nghỉ dưỡng, cô muốn thử làm một công việc chân tay, tạm gác những suy nghĩ liên quan đến công việc thường ngày.

Nhiều bạn trẻ tìm đến nghĩa trang trải nghiệm các công việc bảo vệ, chăm sóc và dọn dẹp mộ phần để giảm áp lực công sở.

Nghĩ là làm, Hằng liên hệ với một nghĩa trang tại Phú Thọ để xin trải nghiệm công việc bảo vệ. Sau khi được đơn vị đồng ý, cô xin nghỉ phép tại công ty, gửi con cho chồng chăm sóc rồi bắt xe khách đến nơi.

Chuyến trải nghiệm kéo dài 3 ngày, từ thứ 6 đến hết chủ nhật. Trong thời gian này, Hằng ăn, nghỉ ngay tại nghĩa trang và thực hiện những nhiệm vụ được giao như một nhân viên thử việc.

Ngày đầu tiên, công việc chủ yếu là đi tuần quanh các phần mộ, kiểm tra an ninh, phát hiện người lạ hoặc gia súc có thể xâm nhập, phá hoại khuôn viên. Cô cũng kiểm tra tình trạng cây cối và báo cáo lại với quản lý.

Thử thách lớn nhất khi Hằng được phân công trực ca đêm từ 17h30 đến 1h30 hôm sau.

Công việc trông mộ ban đêm mang đến trải nghiệm mới lạ cho nhiều bạn trẻ.

Lần đầu làm việc trong không gian nghĩa trang vào ban đêm, cô gái không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Xung quanh là hàng trăm ngôi mộ, tiếng ếch nhái và những khoảng không gian tĩnh lặng. Khác với văn phòng luôn có đồng nghiệp trò chuyện, ở đây chỉ có tiếng bước chân và ánh đèn pin trong những vòng tuần tra.

"Là con gái, lại lần đầu làm việc trong nghĩa trang vào ban đêm nên lúc đầu tôi cũng sợ lắm. May mắn vì là người mới nên nghĩa trang có cử thêm một đồng nghiệp đi cùng hỗ trợ", Hằng kể.

Có những lúc nghe thấy tiếng động lạ, cô và đồng nghiệp phải soi đèn kiểm tra để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, sau những bỡ ngỡ ban đầu, Hằng dần thích nghi với công việc.

Điều khiến cô bất ngờ là không gian nghĩa trang vào ban ngày khá yên bình, cây cối xanh mát, có hồ nước và tiếng nhạc thiền vọng lại từ chùa.

"Ở đây cây cối xanh mát, có hồ nước, nhạc thiền từ chùa vọng, các cụ đều đang 'ngủ', chẳng sợ làm sai bị trách mắng hay đồng nghiệp nói xấu, khiến tôi khá thư giãn", Hằng chia sẻ.

Ngoài nhiệm vụ tuần tra, những lúc rảnh rỗi, cô còn chủ động xin hỗ trợ lau dọn mộ phần. Sau 3 ngày trải nghiệm, Hằng được nghĩa trang chi trả tiền công 250.000 đồng/ngày theo mức hỗ trợ dành cho nhân viên bảo vệ.

Trở về Hà Nội, cô gái cho biết bản thân thực sự yêu thích môi trường làm việc yên tĩnh này. Thậm chí, Hằng đã chia sẻ với chồng mong muốn nghỉ công việc văn phòng để chuyển lên làm việc tại nghĩa trang.

Gần 100 người trẻ đăng ký trải nghiệm công việc tại nghĩa trang

Không chỉ Vân Hằng, thời gian gần đây, công việc bảo vệ, chăm sóc và dọn dẹp mộ phần tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên còn thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ.

Nguyễn Thị Thủy Dương (27 tuổi), hiện làm công việc liên quan đến các sàn thương mại điện tử, cũng tìm đến đây sau khi đọc được thông tin tuyển người dọn dẹp mộ phần. Dương rủ thêm một đồng nghiệp cùng tham gia trải nghiệm.

Khác với Hằng, Dương lựa chọn công việc lau chùi mộ. Trước khi đến, cô hình dung nhiệm vụ chủ yếu là quét lá, vệ sinh khuôn viên và lau dọn phần mộ, tương tự những công việc gia đình vẫn làm mỗi dịp tảo mộ tổ tiên.

Tuy nhiên, khi trực tiếp bắt tay vào công việc, Dương mới cảm nhận rõ sự vất vả. Khuôn viên rộng, cây cối nhiều khiến việc quét dọn tốn không ít thời gian và sức lực.

Nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm công việc tưởng chừng ít người lựa chọn là trông coi và chăm sóc mộ phần.

"So với các cô chú ở đây, công việc văn phòng của tôi nhàn nhã hơn nhiều. Tôi chỉ quét dọn một khuôn viên đã thấy mãi không hết lá, mồ hôi túa ra", Dương chia sẻ.

Dù ấn tượng với không gian thoáng đãng, có núi, hồ và sông, cô gái thừa nhận khó có thể gắn bó lâu dài với công việc này bởi chưa quen vận động nhiều, cũng không thể làm nhanh như những lao động đã có kinh nghiệm.

"Tôi nghĩ công việc văn phòng vẫn phù hợp với mình hơn", Dương nói.

Trao đổi về xu hướng này, bà Hoàng Thị Quốc Khánh, đại diện nghĩa trang Lạc Hồng Viên cho biết, những người như Hằng và Dương không phải nhân sự được tuyển dụng chính thức mà đăng ký đến trải nghiệm công việc.

Trong thời gian tham gia, người trải nghiệm được hỗ trợ 250.000 đồng/ngày và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ như chăm sóc mộ phần, hỗ trợ công việc của nhân viên bảo vệ.

Theo bà Khánh, thời gian gần đây, nghĩa trang liên tục nhận được đăng ký từ nhiều bạn trẻ đã tốt nghiệp đại học, thậm chí có cả người sở hữu bằng thạc sĩ, mong muốn thử sức với công việc đặc thù này.

"Những ngày qua, có gần 100 người đăng ký đến nghĩa trang trải nghiệm. Chúng tôi đang sắp xếp lịch để lần lượt đón các bạn trẻ", bà Khánh cho hay.

Đại diện nghĩa trang cũng cho biết, công việc bảo vệ và chăm sóc mộ phần không đơn giản hay nhẹ nhàng như nhiều người hình dung. Người lao động phải thường xuyên làm việc ngoài trời, chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết nắng, mưa và đáp ứng những yêu cầu riêng của nghề.

Vì vậy, người đến trải nghiệm đều phải trực tiếp thực hiện công việc như nhân viên chính thức và được hỗ trợ kinh phí tương ứng với số ngày làm việc.

Theo bà Khánh, thông qua những trải nghiệm thực tế, các bạn trẻ có cơ hội hiểu hơn về đặc thù của từng nghề nghiệp, cảm nhận giá trị của lao động và có thêm góc nhìn về cuộc sống.