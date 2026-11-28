Hóa chất và vật liệu xây dựng hiện đang đóng vai trò nền tảng cho xây dựng, hạ tầng và nhiều lĩnh vực sản xuất khác. Nhưng đây cũng là những ngành tiêu thụ nhiều năng lượng và phát thải lớn. Áp lực giảm phát thải ngày càng cao, nhất là với các quy định từ Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon.

TIẾT GIẢM CHI PHÍ ĐẦU VÀO TỪ NĂNG LƯỢNG XANH

Chi phí năng lượng gồm điện, than, nhiệt chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm của các ngành xi măng, sắt thép, hóa chất và phân bón. Vì vậy, giảm phát thải và tiết kiệm chi phí năng lượng không chỉ làm giảm ô nhiễm môi trường, mà còn giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn trong và ngoài nước.

Theo ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, ngành vật liệu sử dụng hầu hết là các tài nguyên khoáng sản tự nhiên. Khi sản xuất thì tiếp tục sử dụng một lượng lớn năng lượng, nhất là lĩnh vực xi măng.

Tại Diễn đàn "Năng lượng xanh cho ngành hóa chất và vật liệu xây dựng: Giải pháp đặt ra trong bối cảnh mới" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp vừa tổ chức, nhiều ý kiến chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp đã phân tích, thảo luận về tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh của Việt Nam.

Trong đó, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đã cải tiến kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong từng công đoạn sản xuất để giảm chi phí năng lượng, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu trong quá trình sản xuất để hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời, sử dụng các nguồn phế thải để làm nguyên liệu phụ gia cho quá trình sản xuất.

Thi công điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Ngọc Cường

CƠ CHẾ MUA BÁN ĐIỆN TRỰC TIẾP: CƠ HỘI TIẾP CẬN NGUỒN ĐIỆN TÁI TẠO LINH HOẠT

Theo ông Phạm Văn Bắc, trước đây Việt Nam phải nhập khẩu xi măng, sắt thép từ nước ngoài để phục vụ công trình xây dựng nhưng hiện ngành công nghiệp phát triển vật liệu xây dựng của Việt Nam đã phát triển ở mức rất cao. Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu clanke và xi măng lớn trên thế giới.

Doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường châu Âu phải kiểm kê, báo cáo lượng phát thải trong sản phẩm và có thể phải chịu chi phí carbon tương ứng. Trong bối cảnh đó, phát triển xanh vừa là áp lực, vừa là cơ hội. Đơn vị nào đi trước về công nghệ và nguồn điện sạch sẽ có lợi thế lớn hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng Eversolar Nguyễn Ngọc Cường cho rằng, chuyển đổi xanh xuất phát từ nhu cầu về tiết giảm chi phí; nhu cầu về giảm phát thải carbon; nhu cầu về các chứng chỉ và tuân thủ khi xuất khẩu.

Hiện nhiều doanh nghiệp đã tận dụng nhiệt dư, lắp điện mặt trời nhưng công suất mới đáp ứng được một phần nhu cầu điện của nhà máy. Vì vậy, doanh nghiệp mong chờ cơ chế mua bán điện trực tiêp (DPPA) được thực thi hiệu quả để tiếp cận nguồn điện tái tạo linh hoạt, thuận lợi và minh bạch hơn trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao.