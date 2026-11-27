Áp lực chuyển đổi gia tăng

Tại diễn đàn “Năng lượng xanh cho ngành hóa chất và vật liệu xây dựng: Giải pháp đặt ra trong bối cảnh mới” diễn ra chiều 26/11 tại Hà Nội, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, hóa chất và vật liệu xây dựng là những ngành nền tảng, cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho xây dựng, hạ tầng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm ngành tiêu thụ nhiều năng lượng, phát thải lớn, trong đó chi phí năng lượng chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành sản phẩm.

Áp lực chuyển đổi năng lượng đến từ cả trong nước và quốc tế. Nhu cầu điện tăng nhanh, giá nhiên liệu hóa thạch biến động khó lường khiến doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng chịu nhiều rủi ro về chi phí và nguồn cung. Trong khi đó, các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu xanh.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI.

Đặc biệt, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) bước vào giai đoạn áp dụng chính thức từ năm 2026 đối với một số mặt hàng như xi măng, phân bón, thép, nhôm và hydro. Cùng với các tiêu chuẩn ESG, yêu cầu kiểm kê phát thải và chuỗi cung ứng xanh, những quy định này tạo sức ép buộc doanh nghiệp phải thay đổi nếu không muốn đối mặt nguy cơ mất đơn hàng, thị phần.

Dù đã có nhiều giải pháp như điện mặt trời mái nhà, mua điện tái tạo trực tiếp, hệ thống lưu trữ năng lượng, thu hồi nhiệt thừa, thay thế nhiên liệu và tiết kiệm năng lượng, khoảng cách từ lựa chọn đến triển khai thực tế vẫn còn lớn.

Gỡ nút thắt về vốn, cơ chế và công nghệ

Đối với ngành vật liệu xây dựng, ông Phạm Văn Bắc - Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam chia sẻ, yêu cầu giảm phát thải ngày càng cấp thiết khi Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 cũng đặt ra yêu cầu phát triển hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, giảm ô nhiễm và tăng cường sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu.

Thời gian qua, các doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp như giảm tỷ lệ clinker trong xi măng, tăng sử dụng nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải, thu hồi nhiệt thừa, nâng cao hiệu suất năng lượng, đổi mới công nghệ và phát triển vật liệu mới.

Ông Phạm Văn Bắc - Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam.

Dẫn số liệu của Bộ Xây dựng, ông Bắc cho biết các hoạt động giảm nhẹ phát thải giúp giảm khoảng 3,25 triệu tấn CO₂ tương đương so với kịch bản phát triển thông thường (BAU). Riêng nhóm sản xuất xi măng giảm khoảng 2,89 triệu tấn CO₂ tương đương. Giai đoạn 2022-2025, mức giảm phát thải của nhóm này ước đạt khoảng 13,86 triệu tấn CO₂ tương đương so với BAU.

Dù vậy, hệ thống dữ liệu phát thải trong ngành chưa đồng đều, nhiều cơ sở chưa có hệ thống theo dõi, lưu trữ đầy đủ dữ liệu về năng lượng và nguyên liệu. Trong khi nhu cầu xi măng, thép, kính, gạch và các vật liệu khác tiếp tục tăng, ngành không thể duy trì mô hình phát triển dựa nhiều vào tài nguyên và nhiên liệu hóa thạch.

Theo ông Bắc, hướng đi phù hợp là kết hợp các giải pháp nâng cao hiệu quả năng lượng, sử dụng nhiên liệu thay thế, giảm clinker, tăng vật liệu tái chế, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, vật liệu carbon thấp, công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon.

Với ngành xi măng, PGS, TS Lương Đức Long - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam nhìn nhận, bên cạnh nỗ lực đổi mới của từng nhà máy, cần tháo gỡ vướng mắc về cơ chế sử dụng đất, tiếp cận vốn và kết nối công nghệ.

Theo ông Long, giai đoạn 2015-2023, thị trường tiêu thụ xi măng trong nước yếu, phần lớn nhà máy không có lãi, thậm chí thua lỗ. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải trả các khoản vay đầu tư trước đó nên không còn đủ nguồn lực tài chính để triển khai các dự án chuyển đổi năng lượng.

Diễn đàn do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức theo sự chỉ đạo của VCCI, phối hợp với Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Xi măng Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Việc đầu tư điện mặt trời, điện gió cũng gặp khó về thủ tục do một số địa phương cho rằng đất và diện tích mỏ được giao cho nhà máy chỉ phục vụ sản xuất xi măng, không phải để sản xuất điện.

Từ thực tế này, ông Long kiến nghị các ngân hàng ưu tiên cho nhà máy xi măng vay vốn đầu tư hệ thống phát điện từ nhiệt thừa lò nung clinker, đồng thời có chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay. Nhà nước và địa phương cần cho phép doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời, điện gió trong phạm vi mặt bằng đã được giao, kể cả khu vực mỏ nguyên liệu.

Ông cũng đề xuất VCCI hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và các đơn vị cung cấp công nghệ, thiết bị phát điện tái tạo phù hợp với điều kiện Việt Nam; đồng thời tăng cường truyền thông về những tiến bộ trong sản xuất, bảo vệ môi trường và đóng góp của ngành xi măng.

Đối với ngành phân bón, TS Phùng Hà - Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, cho biết các doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất nhằm giảm tiêu hao năng lượng, giảm phát thải, tăng sử dụng năng lượng tái tạo và nguyên liệu thân thiện với môi trường. Một số doanh nghiệp còn nghiên cứu phát triển sản phẩm phân bón có hiệu quả sử dụng cao, giảm phụ thuộc vào phân đạm truyền thống vốn có mức phát thải lớn.

Tuy nhiên, chi phí đầu tư cao trong khi nguồn vốn xanh, tín dụng ưu đãi còn hạn chế vẫn là rào cản đáng kể. Đặc thù công nghệ hóa chất phức tạp khiến một số giải pháp xanh mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm, chưa được thương mại hóa rộng rãi.

Bên cạnh đó, khung pháp lý và cơ chế hỗ trợ chưa hoàn thiện, trong đó còn thiếu quy định cụ thể về công nghệ xanh, chuyển đổi xanh, cơ chế giá đối với hệ thống lưu trữ và điện mặt trời mái nhà tự dùng. Doanh nghiệp sản xuất phân bón xanh còn chịu áp lực cạnh tranh khi chi phí sản xuất cao hơn sản phẩm nhập khẩu.

Những ý kiến tại diễn đàn cho thấy chuyển đổi năng lượng xanh trong các ngành hóa chất và vật liệu xây dựng không chỉ phụ thuộc vào quyết tâm đổi mới của doanh nghiệp. Việc hoàn thiện cơ chế, mở rộng tín dụng ưu đãi, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư và tăng khả năng tiếp cận công nghệ sẽ là những điều kiện quan trọng để quá trình này đi vào thực chất.