Doanh nghiệp dệt may nỗ lực chuyển đổi kép. Ảnh: Quang Vinh.

Còn nhiều dư địa phát triển

Giới chuyên gia kinh tế đánh giá, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tái cấu trúc, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh - chuyển đổi kép đang trở thành trụ cột định hình mô hình tăng trưởng mới. Đối với Việt Nam, đây là yêu cầu bắt buộc trong quá trình hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, DNNVV đang đối mặt nhiều thách thức về vốn, công nghệ, nhân lực, cùng áp lực từ tiêu chuẩn xanh, số hóa. Song đây cũng là cơ hội để DN tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DNNVV Hà Nội, đối với Việt Nam, yêu cầu chuyển đổi kép càng trở nên cấp thiết khi nền kinh tế hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại COP26, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số quốc gia. Điều đó có nghĩa rằng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành yêu cầu bắt buộc đối với DN. Hiện Việt Nam có khoảng hơn 900.000 DN, trong đó hơn 97% là DNNVV. Khoảng 60% DN đã ứng dụng công nghệ số ở mức cơ bản, 20% có chiến lược rõ ràng, nhưng chỉ khoảng 5% đạt mức chuyển đổi số toàn diện. Trong chuyển đổi xanh, khoảng 40% DN quan tâm đến tiêu chuẩn ESG, nhưng chỉ 10% triển khai thực tế quy mô lớn. Điều này cho thấy quá trình chuyển đổi vẫn đang ở giai đoạn đầu và còn nhiều dư địa phát triển.

Theo bà Trần Hoàng Phú Xuân, Tổng Giám đốc Faslink JSC, nếu trước đây khách hàng chủ yếu quan tâm đến chất lượng, giá cả, hiện nay các yêu cầu đã mở rộng sang nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, phát thải carbon và khả năng tuần hoàn sản phẩm. Đối với ngành dệt may, việc truy xuất thông tin xuyên suốt các công đoạn sản xuất đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều nhà cung cấp trong chuỗi giá trị.

Còn theo chia sẻ của bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Hiệp hội BACLINK, tổ chức này đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% DN thành viên tham gia chuyển đổi kép.

Thực tế cho thấy những DN chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng yêu cầu môi trường có thêm cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng.

Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Quá trình chuyển đổi kép của cộng đồng DN hiện nay đối mặt với nhiều thách thức. Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, chi phí đầu tư ban đầu cho công nghệ, đặc biệt là công nghệ xanh cao, có thể chiếm từ 10 - 20% tổng chi phí đầu tư mới. Bên cạnh đó là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, với dự báo Việt Nam có thể thiếu khoảng 500.000 lao động kỹ năng số vào năm 2030. Năng lực công nghệ và quản trị của nhiều DNNVV cũng còn hạn chế.

Tuy nhiên, cơ hội là rất lớn. Ứng dụng công nghệ số có thể giúp tăng trưởng GDP thêm 1 - 2% mỗi năm, trong khi thị trường tài chính xanh toàn cầu dự kiến đạt hơn 50 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh, để thúc đẩy quá trình này, cần hoàn thiện thể chế về kinh tế số và kinh tế xanh, phát triển hệ sinh thái tài chính xanh, hỗ trợ DN chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng số và phát huy vai trò của các hiệp hội DN trong kết nối nguồn lực.

Về những khó khăn của cộng đồng DN, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển DN tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đang tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển DNNVV trên cơ sở rà soát Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017, đồng thời bổ sung các chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Đáng chú ý, dự thảo Luật định hướng bổ sung các cơ chế hỗ trợ DN chuyển đổi xanh, bao gồm tư vấn chuyên môn, hỗ trợ lãi suất và chia sẻ một phần chi phí tiếp cận các giải pháp công nghệ. Những đề xuất này hướng tới tháo gỡ khó khăn về nguồn lực, tạo điều kiện để DN đầu tư đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững.

Ở góc độ giải pháp công nghệ cho chuyển đổi kép, ông Trần Quang Hiếu, Giám đốc phát triển thị trường và đối tác FPT IS cho rằng, DN không nên bắt đầu bằng những hệ thống phức tạp vượt quá khả năng tài chính và nhân lực. Thay vào đó DN có thể số hóa những quy trình thường nhật như quản lý hóa đơn, hợp đồng điện tử... Khi dữ liệu được tập trung, hoạt động quản trị minh bạch hơn, thời gian xử lý giảm, DN có thể từng bước mở rộng sang các giải pháp quản lý năng lượng và phát thải.