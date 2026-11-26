Các chuyên gia phân tích tại UBS đã hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống còn 4.500 USD/ounce, thấp hơn 6,3% so với dự báo trước đó. Động thái này tương tự với điều chỉnh giảm của Goldman Sachs hồi đầu tháng.

Triển vọng giá vàng suy yếu trong bối cảnh thị trường cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong kỳ họp chính sách vào tháng 12 tới. Cùng lúc, giới đầu tư buộc phải bán tài sản thanh khoản cao như vàng để bù đắp các khoản lỗ trên thị trường chứng khoán và đáp ứng yêu cầu ký quỹ, theo SCMP.

Giá vàng đứng trước nhiều thử thách

Trước diễn biến trên, ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Julius Baer cảnh báo nhà đầu tư không nên vội vàng mua vào khi giá giảm, bởi quyết định này sẽ đẩy họ vào thế "bắt một con dao đang rơi".

"Nguyên tắc quan trọng nhất trong những thị trường bị chi phối bởi dòng tiền là không cố bắt một con dao đang rơi, bất kể đó là dao vàng hay dao bạc", ông Carsten Menke, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thế hệ mới tại Julius Baer, nhận định.

Theo cập nhật tối 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay quanh mức 3.575 USD/ounce, giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng qua. Chỉ số USD Index, vốn thường biến động ngược chiều với kim loại quý, vẫn duy trì ở mức cao nhất trong 20 tháng và đang được hỗ trợ mạnh mẽ bởi triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong 3 năm qua, giá vàng đã tăng gần 3 lần. Tuy nhiên, đà tăng kỷ lục này đang có dấu hiệu đảo chiều, khi các nhà đầu cơ rút khỏi thị trường, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất nhiều năm và Fed chuyển sang lập trường cứng rắn dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kevin Warsh. Kể từ khi đạt đỉnh 5.447 USD/ounce hồi tháng 1, giá vàng đã mất hơn 1/3 giá trị.

Triển vọng Fed tăng lãi suất càng được củng cố sau khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 của Mỹ, thước đo lạm phát yêu thích của Fed, đã trải qua đợt tăng mạnh nhất kể từ năm 2023. Thông thường, mặt bằng lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản không sinh lãi, so với các tài sản có khả năng mang lại thu nhập từ lãi suất.

Ngoài yếu tố lãi suất, biến động mạnh gần đây của thị trường chứng khoán Mỹ cũng gia tăng sức ép lên giá vàng. Khi thanh khoản suy giảm, các nhà giao dịch cổ phiếu đã đẩy mạnh bán vàng để bù đắp thua lỗ hoặc đóng các vị thế sử dụng đòn bẩy tài chính. Mối tương quan này thể hiện rõ trong tuần trước, khi chỉ số Nasdaq 100 lao dốc 10%, còn vàng cũng mất 9% giá trị.

"Đồng USD hiện là yếu tố tác động mạnh nhất đến diễn biến giá vàng, thậm chí vượt cả ảnh hưởng của lãi suất thực. Hoạt động bán tháo do nhu cầu thanh khoản cũng khiến áp lực lên kim loại quý gia tăng", ông Suryaveer Singh, chuyên gia tại Leo Wealth, nhận định.

Vị chuyên gia phân tích thêm khi thị trường cổ phiếu giảm mạnh, nhà đầu tư thường bán những tài sản có tính thanh khoản cao như vàng để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Ông đồng thời lưu ý giá vàng có thể suy yếu trong ngắn hạn khi thị trường đã tính đến khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào đầu năm 2027. Hiện xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 được dự báo lên tới 98%.

Mặt khác, chi phí vốn cao hơn cũng có thể tiếp tục làm suy giảm tâm lý thị trường đối với nhóm cổ phiếu công nghệ, vốn đang phải tăng huy động vốn để tài trợ cho việc mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, nhà đầu tư ngày càng hoài nghi về khả năng mang lại lợi nhuận tương xứng từ những khoản đầu tư vốn khổng lồ này.

Ngân hàng trung ương vẫn duy trì gom vàng

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng lực hỗ trợ dài hạn đối với giá vàng từ hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn được duy trì. Đây có thể là yếu tố giúp hạn chế đà bán tháo từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và những nhà đầu tư chạy theo xu hướng thị trường.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã tăng dự trữ vàng tháng thứ 24 liên tiếp trong tháng 10, đưa tổng lượng vàng nắm giữ lên 78,3 triệu ounce. Dù vậy, tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc chỉ khoảng 8%, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân toàn cầu 27%.

Trong khi đó, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua ròng 61 tấn vàng trong tháng 9, mức cao nhất tính theo tháng kể từ đầu năm 2026.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã tăng dự trữ vàng tháng thứ 24 liên tiếp trong tháng 10. Ảnh: Reuters.

Bà Kelly Chung, Giám đốc đầu tư bộ phận đa tài sản tại Value Partners, nhận định giá vàng đang dần hình thành vùng đáy và bà vẫn có quan điểm tích cực đối với kim loại quý này trong dài hạn, nhờ xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD (phi USD hóa) đang tiếp diễn và chiến lược đầu tư vào các tài sản có khả năng bảo toàn giá trị trước nguy cơ mất giá của tiền tệ.