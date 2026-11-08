Áp lực bán tháo thử thách thị trường chứng khoán dù định giá cổ phiếu lùi về vùng hấp dẫn

Thanh khoản tăng vọt trong chiều giá giảm đè nặng lên nỗ lực phục hồi

Thị trường chứng khoán trải qua một tuần giao dịch giằng co quyết liệt. Chỉ số VN Index sụt giảm 16,3 điểm, tương đương 0,93%, lùi về mốc 1.725,3 điểm. Đây là tuần lao dốc thứ hai liên tiếp của thị trường. Chỉ số chung thậm chí có thời điểm xuyên thủng mốc hỗ trợ 1.700 điểm trong hai phiên đầu tuần trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện.

Trong hai phiên giao dịch ngày 4 và 5/11, chỉ số VN Index phục hồi mạnh mẽ với tổng mức tăng hơn 41 điểm, gần như lấy lại toàn bộ điểm số đã mất. Trợ lực chính cho nhịp tăng này đến từ hoạt động hoán đổi ngoại tệ USD của Ngân hàng Nhà nước và những thông tin tích cực xung quanh kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại thị trường Mỹ.

Đà tăng giá diễn ra vô cùng ngắn ngủi. Bước sang phiên cuối tuần ngày 6/11, áp lực bán ồ ạt quay trở lại đẩy thị trường giảm sâu 15,37 điểm và đóng cửa tại 1.725 điểm. Sự rung lắc này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến tiêu cực của các thị trường quốc tế như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đặc biệt là làn sóng bán tháo lan rộng tại nhóm cổ phiếu công nghệ.

Thanh khoản toàn thị trường trong tuần đạt 84.101 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng bình quân 16,9% so với tuần liền trước. Việc khối lượng giao dịch dâng cao trong một tuần giảm điểm phản ánh áp lực cung hàng vẫn đang lấn lướt, trong khi lực cầu mua lên chưa đủ sức bền để duy trì đà phục hồi.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị khoảng 965 tỷ đồng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm sáng hiếm hoi xuất hiện vào phiên cuối tuần khi khối ngoại bất ngờ mua ròng trở lại 393 tỷ đồng, ngắt chuỗi bán ròng liên tục kể từ ngày 22/10.

Định giá lùi về vùng thấp nhưng giới phân tích vẫn thận trọng với rủi ro vĩ mô

Đánh giá về xu hướng sắp tới, ông Nguyễn Đức Anh, chuyên gia phân tích tại Chứng khoán Pinetree giữ quan điểm trung lập đối với chỉ số VN Index. Chuyên gia này nhận định nhịp hồi phục giữa tuần nhiều khả năng đã kết thúc và thị trường vẫn chưa thoát khỏi kênh điều chỉnh kéo dài. Áp lực đè nặng lên chỉ số xuất phát từ nhóm cổ phiếu ngân hàng đang trong pha phân phối, kết hợp với việc nhóm cổ phiếu Vingroup chưa xác lập xu hướng rõ ràng. Cùng với đó, làn sóng giảm điểm của cổ phiếu công nghệ toàn cầu có nguy cơ tác động tiêu cực đến các đại diện niêm yết trong nước như FPT.

Phân tích chi tiết hơn về mặt bằng giá, báo cáo của SSI Research chỉ ra thị trường đã trải qua đợt sụt giảm đáng kể trong tháng 10. Nếu loại trừ sức ảnh hưởng của nhóm Vingroup, mức giảm của VN Index lên tới 2,6% trong tháng và mất 8,9% tính từ đầu năm. Điểm tích cực là bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng. Tổng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trên sàn HoSE tăng hơn 50% trong quý III, trong đó nhóm Vingroup đóng góp tới 55% mức tăng này. Phần còn lại của thị trường vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 24%.

SSI Research đánh giá tháng 11 có thể là thời điểm thị trường hình thành vùng đáy ngắn hạn. Nhận định này dựa trên các chỉ báo vĩ mô hỗ trợ như lạm phát hạ nhiệt, đồng Việt Nam tăng giá so với USD và lãi suất huy động giảm. Tỷ lệ giá trên thu nhập dự phóng năm 2026 của VN Index hiện lùi về mức 11,7 lần. Nếu bóc tách nhóm Vingroup, hệ số này chỉ còn 9 lần, tiệm cận vùng định giá rẻ trong các chu kỳ biến động mạnh của lịch sử.

Đưa ra góc nhìn thận trọng hơn, Chứng khoán Thiên Việt quyết định hạ mức P/E mục tiêu cuối năm 2026 của VN Index từ 15 lần xuống dải 11,5 đến 12 lần. Việc điều chỉnh này phản ánh những rủi ro vĩ mô tiềm ẩn lên nền kinh tế. Việc giá nhiên liệu leo thang gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất, cán cân thương mại và tỷ giá. Lãi suất huy động kỳ hạn một năm đang neo cao quanh mức 9% khiến tỷ suất sinh lời của chứng khoán kém hấp dẫn hơn hẳn so với kênh tiền gửi, cản trở dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường.

Mặc dù hạ mức định giá mục tiêu, Chứng khoán Thiên Việt vẫn nâng dự phóng tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường năm 2026 lên 37,8% dựa trên động lực từ nhóm ngân hàng và bất động sản. Mức tăng trưởng này vẫn tập trung lớn vào Vingroup, doanh nghiệp đang chiếm khoảng 29% tổng vốn hóa toàn thị trường. Cơ cấu này cho thấy lợi nhuận tích cực sẽ khó lan tỏa đồng đều trên diện rộng. Tổ chức phân tích này dự báo VN Index có thể tiến lên vùng 1.800 đến 1.850 điểm vào giai đoạn cuối quý IV/2026.