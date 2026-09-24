Áp lực bán tăng, VN-Index giảm về mức thấp nhất trong 1 tháng qua
Kết thúc phiên chiều 24/9, độ rộng toàn thị trường chứng khoán đã bảo phủ nhiều sắc đỏ khi ghi bên bán có 453 mã giảm và bên mua có 235 mã tăng. Áp lực bán của nhiều nhóm cổ phiếu tăng, đặc biệt, nhóm năng lượng đồng loạt quay đầu giảm sâu đã đẩy VN-Index mất gần 27 điểm.
Tương tự, sắc đỏ áp đảo trong rổ VN30 với 23 mã giảm, 4 mã tăng và 3 mã tham chiếu. Cụ thể, nhóm VN30 giảm gần 23 điểm, trong đó 4 mã giữ được sắc xanh gồm: GVR tăng 2%, MSN tăng 1,4% và VNM - VPB cùng tăng 0,2%.
Theo sau đó, ngành bất động sản và tiện ích với mức giảm lần lượt là 2.52% và 1.8%. Trong đó, một số mã ghi nhận giảm mạnh như: VHM (-4.11%), GAS (-3.3%), VIC (-2.54%), KSF (-0.64%), VRE (-3.01%), POW (-1.96%) và REE (-1.27%).
Đáng chú ý, trong phiên chiều 24/9, nhóm cổ phiếu năng lượng bị bán tháo mạnh, thuộc nhóm giảm sâu nhất thị trường với BSR đảo chiều giảm 4,2% xuống mức 30.000 đồng/cổ phiếu và vẫn dẫn đầu thanh khoản của ngành, đạt hơn 15,2 triệu đơn vị; GAS giảm 3,3%; PLX giảm 3,85%, PVD và PVT cùng giảm 3,4%...
Như vậy, so với phiên giao dịch trước đó, thanh khoản thị trường giảm hơn với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 516 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 13.4 ngàn tỷ đồng; HNX-Index đạt hơn 35 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 563.1 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch chiều 24/9, VN-Index giảm 26.56 điểm (-1.47%), xuống mức 1,775.09 điểm; HNX-Index giảm 3.68 điểm (-1.33%), xuống mức 272.77 điểm.
Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng hơn 918.42 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã VHM (349.31 tỷ), VIC (176.68 tỷ), VPB (113.59 tỷ) và HDB (99.29 tỷ). Tại sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 6.82 tỷ đồng, tập trung vào mã IDC (7.75 tỷ), NVB (1.8 tỷ), MBS (1.27 tỷ) và TNG (600 triệu).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ap-luc-ban-tang-vn-index-giam-ve-muc-thap-nhat-trong-1-thang-qua-post1388479.html