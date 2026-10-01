Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index thủng ngưỡng 1750 điểm

VN-Index đang tìm xuống vùng hỗ trợ thấp hơn quanh mốc 1920 điểm.

VIC đang trở thành gánh nặng đối với VN-Index, chiều nay cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường này giảm thêm 1,26% nữa, đóng cửa mất tổng cộng 3,47%. Đây là mức giảm trong ngày mạnh nhất 18 phiên và chỉ riêng VIC đã lấy đi tới 12,5 điểm ở chỉ số.

Tạo áp lực cùng với VIC là 18 cổ phiếu khác trong rổ VN30 cũng giảm giá so với phiên sáng, trong đó cũng có nhiều cổ phiếu vốn hóa khá lớn. BID riêng chiều nay giảm thêm 1,12%, đóng cửa mất 1,39%. GVR bốc hơi 1,95% và đảo chiều xuống dưới tham chiếu 1,65%. LPB thay đổi cực lớn -3,45% buổi chiều, chốt phiên giảm 4,55%. STB sốc không kém, chốt phiên sáng đã giảm 1,62%, chiều nay giảm thêm 3,43% nữa. MBB cũng để mất 1,01% và đảo chiều thành giảm 0,51% so với tham chiếu…

Trong khi đó số blue-chips có cải thiện giá là 9 mã, hầu hết chỉ thay đổi rất nhẹ. Cổ phiếu duy nhất đáng chú ý là TCB, nhờ lệnh mua lớn trong đợt ATC kéo vọt lên tăng 1,38% so với tham chiếu dù toàn thời gian buổi chiều giá vẫn đỏ. Tính về điểm số, VHM cũng có hỗ trợ nhẹ khi phục hồi 0,59% trong buổi chiều và co hẹp mức giảm chung cuộc còn -0,15%.

Với thanh khoản rổ VN30 chiều nay tăng gần 44% so với phiên sáng nhưng cổ phiếu lại suy yếu rõ nét, cho thấy áp lực bán hạ giá đã mạnh thêm. VN30-Index đóng cửa giảm 0,85% với 8 mã xanh và 20 mã đỏ, tệ hơn nhiều phiên sáng (giảm 0,21% với 11 mã xanh và 14 mã đỏ). Nhóm xanh vẫn chỉ có vài mã đáng chú ý là MSN tăng 2,75%, HDB tăng 1,82%, TCB tăng 1,38%.

Trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay, không nhiều mã chống lại được áp lực bán.

Đà giảm của điểm số và nhóm blue-chips có tác động đáng kể đến giao dịch ở phần còn lại của thị trường. Độ rộng kém với 110 mã tăng và 177 mã giảm và VN-Index lại có thêm gần trăm cổ phiếu nữa điều chỉnh quá 1% giá trị. Đã có thêm nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng bên cạnh VIC: STB giảm 5%, VIX giảm 1,22%, VNM giảm 1,35%, GEX giảm 1,45%, VND giảm 1,08%, VJC giảm 1,82%, GVR giảm 1,65%. Tính chung thanh khoản của nhóm kém nhất này chiếm xấp xỉ 30% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.

Ở phía tăng tình hình cũng không có nhiều cải thiện, nhưng các cổ phiếu mạnh buổi sáng vẫn duy trì được. TCB lọt vào danh sách các mã mạnh nhất và thanh khoản cũng cao. MSN, HDB, PLX, NVL, HAG, VTP, DCL vẫn là các cổ phiếu xuất hiện từ sáng. TPB và MWG rơi khỏi danh sách khi quay đầu giảm 0,35% (chốt phiên sáng tăng 1,04%). MWG cũng chỉ còn tăng yếu 0,28% do chiều nay đã tụt 0,95% so với giá chốt buổi sáng. HSL, BFC vươn lên giá kịch trần và thanh khoản khá tốt.

Điểm sáng duy nhất chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài tăng mua và giảm bán, giúp vị thế ròng đạt +185 tỷ đồng, bù lại đáng kể mức bán ròng 248,4 tỷ đồng trong buổi sáng. Khối này mua tốt SBT với +170,7 tỷ đồng, VHM +61,3 tỷ, HDB +61 tỷ, PLX +51,2 tỷ, MSN +50,6 tỷ. Phía bán ròng có TCB -86,1 tỷ, MSB -69,3 tỷ, VNM -47 tỷ, PNJ -41 tỷ.

VN-Index để mất hơn 19 điểm hôm nay đã xuyên thủng mốc 1950 điểm và gia tăng tốc độ tìm xuống vùng hỗ trợ quanh 1920 điểm, vốn là ngưỡng đã chặn nhịp điều chỉnh hồi giữa tháng 8 vừa qua. Dù vậy áp lực cắt lỗ ở cổ phiếu vẫn đang khiến thị trường trở nên kém tích cực, vì điểm số không đồng nghĩa với mức thua lỗ trên danh mục.