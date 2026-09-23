Áp lực bán khống giảm, vàng thế giới phục hồi

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh ngưỡng 4.363 USD/ounce.

Nhịp nảy giá xuất hiện ngay sau khi kim loại quý giảm sâu về mức đáy 3 ngày tại 4.291 USD/ounce, nơi đường trung bình động 50 ngày (MA 50) hội tụ cùng mức thoái lui Fibonacci 61,8% (4.298 USD) đã phát huy tối đa vai trò đệm đỡ.

Mặc dù đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tạo lực cản, dòng tiền mua bắt đáy vẫn tỏ ra khá kiên trì. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm hiện dao động trên mốc 4,76% khi công cụ CME FedWatch ghi nhận xác suất FED tăng lãi suất trong phiên họp tháng 10 đạt 53,1%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tiến sát 4,97%.

Việc thị trường không xuất hiện làn sóng tháo chạy hoảng loạn cho thấy cấu trúc tăng trưởng trung hạn của vàng vẫn được bảo toàn.

Dưới lăng kính kỹ thuật, hành vi giá sau nhịp kiểm thử hỗ trợ đang tạo tiền đề hình thành mô hình cờ tăng giá (bullish flag) tiếp nối đợt bứt phá khỏi nêm giảm. Để xác nhận đà bứt tốc mới, vàng cần chinh phục thành công mốc cản ngắn hạn 4.399 USD/ounce nhằm lấy lại đường MA 20 ngày.

Nếu vượt mốc này, mục tiêu hướng tới đường MA 200 ngày tại 4.543 USD và mức đỉnh cũ 4.511 USD/ounce sẽ chính thức rộng mở. Ngược lại, việc để mất chốt chặn 4.291 USD sẽ mở đường cho áp lực điều chỉnh trượt về dải 4.160 - 4.180 USD/ounce.

Ăn theo đà chựng lại của phe bán ở thị trường vàng, giá bạc giao ngay dao động giằng co quanh dải 66-67,44 USD/ounce, nhận sự hỗ trợ khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) hạ nhiệt về mốc 65,50. Bạc cần bứt phá dứt khoát qua mốc 68 USD để kiểm định vùng cản tâm lý 70 USD/ounce.

Trong khi đó, giá bạch kim giao ngay ghi nhận sắc xanh tích cực, leo lên dải 1.800-1.836 USD/ounce, vượt qua ngưỡng kháng cự 1.780 USD nhờ nhịp hạ nhiệt của giá dầu thô.

Giới phân tích tài chính nhận định, thị trường kim loại quý đang bước vào pha nén giá tích lũy. Diễn biến từ thị trường trái phiếu Mỹ cùng phát biểu định hướng của các quan chức FED sẽ là yếu tố quyết định liệu mô hình cờ tăng của vàng có đủ động lực để kích hoạt sóng tăng bứt phá tiếp theo hay không.