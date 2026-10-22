Áp lực bán gia tăng, VN Index ‘xanh vỏ, đỏ lòng’

Kết phiên giao dịch ngày 22-10, sàn HoSE ghi nhận 149 mã tăng và 167 mã giảm. Trong nhóm cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số, VIC dẫn đầu với mức tăng 4,2%, đóng góp 15,7 điểm cho VN Index. VHM xếp tiếp theo với mức đóng góp 3,9 điểm, trong khi BSR đóng góp 1,2 điểm.

Ở chiều ngược lại, BID là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên thị trường, nhưng cũng chỉ khiến VN Index mất 0,5 điểm. Điều này cho thấy lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM, đã lấn át áp lực giảm giá trên diện rộng.

Nhờ đó, VN Index chốt phiên tăng 21,96 điểm, tương đương 1,26%, lên 1.769,6 điểm. Tuy nhiên, diễn biến trái chiều giữa chỉ số và độ rộng thị trường tiếp tục cho thấy trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”, khi phần lớn cổ phiếu chưa thực sự hưởng lợi từ đà tăng của chỉ số chung.

Sau khi vượt mốc 20.000 tỷ đồng trong phiên trước, thanh khoản HoSE phiên hôm nay suy giảm mạnh. Khối lượng giao dịch đạt chưa đầy 650 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 14.900 tỷ đồng, phản ánh dòng tiền có phần thận trọng hơn sau phiên tăng mạnh.

Điểm sáng của thị trường là giao dịch khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng. Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 340 tỷ đồng trên HoSE.

Thống kê cho thấy có 4 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trên 100 tỷ đồng, gồm VIC, TCB, VHM và MSN. Ở chiều bán ròng, FPT dẫn đầu với giá trị 264 tỷ đồng, tiếp đến là KDC với 95 tỷ đồng, STB với 85 tỷ đồng và ACB với 44 tỷ đồng.

Như vậy, dù VN Index tiếp tục tăng điểm nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu trụ và sự hỗ trợ của dòng vốn ngoại, diễn biến phân hóa cùng thanh khoản suy giảm cho thấy đà hồi phục chưa lan tỏa đồng đều. Thị trường cần thêm sự đồng thuận của nhiều nhóm cổ phiếu và sự cải thiện của dòng tiền để củng cố xu hướng tăng bền vững hơn.