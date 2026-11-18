Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 23,71 điểm, tương đương 1,37%, xuống 1.703,01 điểm. HNX-Index giảm 5,87 điểm, tương đương 2,36%, còn 242,73 điểm; UPCoM-Index giảm 1,38 điểm, tương đương 1,13%, xuống 121,12 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 539 mã giảm giá, trong khi chỉ có 172 mã tăng. Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index lao dốc và duy trì sắc đỏ đến khi đóng cửa.

Diễn biến nhóm cổ phiếu bất động sản chiều 18-11. Ảnh: Vietstock Finance

Trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 530 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 11.150 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội (HNX), khối lượng giao dịch đạt hơn 47 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 588 tỷ đồng. Theo dữ liệu VietstockFinance, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 18.771 tỷ đồng, khối lượng giao dịch khoảng 853,5 triệu cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn gây sức ép đáng kể lên chỉ số. VIC, VCB, VHM và VPB là những mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi tổng cộng hơn 10 điểm của VN-Index. Ở chiều ngược lại, SAB, KDH, HVN và MSB giữ được sắc xanh nhưng mức đóng góp không đủ bù đắp áp lực giảm.

Xét theo nhóm ngành, sắc đỏ bao trùm thị trường với mức giảm chung 1,44%. Dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất, mất 3,28%; tiếp đến là công nghệ thông tin giảm 2,99% và nguyên vật liệu giảm 2,65%. Trong nhóm công nghệ thông tin, FPT giảm 3,2%; ở nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 2,62%, GVR giảm 2,86%, MSR giảm 8,35% và DPM giảm 3,66%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 1.113,55 tỷ đồng, tập trung tại FPT với 225,94 tỷ đồng, VIC 185,92 tỷ đồng, MBB 87,68 tỷ đồng và VCB 75,17 tỷ đồng. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 27,3 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS với 21,45 tỷ đồng và CEO với 8,12 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 18-11 cho thấy áp lực bán không còn tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu mà đã lan rộng trên thị trường. Thanh khoản tăng trong phiên giảm điểm phản ánh hoạt động giao dịch sôi động hơn, song lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cung. Trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng quy mô lớn, khả năng ổn định của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và sự trở lại của dòng tiền sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong các phiên tiếp theo.