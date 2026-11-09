Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất hơn 11 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9-11, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương ứng 0,64%, xuống 1.714,32 điểm. Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index giảm 1,49 điểm, tương ứng 0,58%, còn 255,24 điểm. Thị trường UPCoM cũng đi xuống khi UPCoM-Index mất 0,3 điểm, tương ứng 0,25%, xuống 121,45 điểm.

Diễn biến nhóm cổ phiếu tài chính trong phiên giao dịch ngày 9-11. Nguồn: VietstockFinance.

Thanh khoản trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đạt hơn 678,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 13.826,48 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 10.152,84 tỷ đồng, còn giao dịch thỏa thuận đạt 3.673,64 tỷ đồng. Diễn biến giảm điểm cùng thanh khoản ở mức thấp hơn so với một số phiên gần đây cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng.

Áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt ở nhóm tài chính - ngân hàng. Trên bảng điện, LPB giảm 1,69%, SSI giảm 2,45%, HDB giảm 1,33%, SHB giảm 0,47%, MSB giảm 0,31% và TCB giảm 0,23%. Một số mã đi ngược xu hướng như VPB tăng 0,91%, ACB tăng 0,74%.

Đáng chú ý, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ. Khối ngoại bán ròng khoảng 823 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng HOSE, giá trị bán ròng khoảng 806 tỷ đồng; trên HNX và UPCoM lần lượt khoảng 12 tỷ đồng và 5 tỷ đồng.

Tại HOSE, VPB được mua ròng mạnh nhất với hơn 85 tỷ đồng, tiếp đến là MBB với 61 tỷ đồng và TCB với 33 tỷ đồng. Ở chiều bán, HPG bị bán ròng khoảng 130 tỷ đồng, VIC khoảng 90 tỷ đồng và PNJ khoảng 84 tỷ đồng. Trên HNX, CEO được mua ròng khoảng 6 tỷ đồng, trong khi PVS bị bán ròng khoảng 9,4 tỷ đồng. Tại UPCoM, HPP bị bán ròng khoảng 6 tỷ đồng.

Diễn biến phiên đầu tuần cho thấy thị trường vẫn thiếu động lực nâng đỡ khi áp lực bán chưa giảm, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong phiên tới, nhà đầu tư cần theo dõi khả năng giữ vùng điểm hiện tại của VN-Index, diễn biến thanh khoản và giao dịch của khối ngoại để đánh giá sức mạnh của lực cầu.