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Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 853 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 18.771 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 1.151 tỷ đồng, tập trung vào các mã FPT (225,54 tỷ đồng), VIC (185,92 tỷ đồng), MBB (87,68 tỷ đồng), VCB (75,17 tỷ đồng), VHM (63,84 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm KDH (41,63 tỷ đồng), FRT (21,99 tỷ đồng), BSR (20,97 tỷ đồng), DCM (15,47 tỷ đồng), CTD (14,54 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này đạt hơn 11.156 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 0,94 điểm gồm: SAB, KDH, HVN, MSB, MCH, FRT, POW, OCB, HAG, DMX.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 15,03 điểm của VN-Index gồm: VIC, VCB, VHM, VPB, LPB, BID, HPG, CTG, STB, GVR.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 3,14%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, CMT... Các mã tăng gồm ITD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này diễn biến tiêu cực, có mức giảm 1,29%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VPX, VIX, VCI, VND, MBS, SHS, ORS, DSE, BSI, FTS, AGR… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm CTS, ABW…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 1,83%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, CTG, VPB, MBB, TCB, HDB, STB, ACB, LPB, SHB, SSB, VIB, NVB… Các mã tăng gồm MSB, OCB, ABB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 1,08%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, BCM, KBC, NVL, VPI, IDC, TAL, SIP, NLG... Chiều ngược lại, các mã tăng gồm KDH, TCH, VCR, HDC, LSG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 1,79%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, OIL, PVT, PVP, PEG, TMB, PVC, GSP, POS, VIP… Một vài mã tăng gồm CLM, CCI…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 2,65%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, MSR, KSV, DPM, NTP, BMP, HSG, PHR, TVN, NKG, VIF… Số ít mã tăng gồm HT1, BFC, TDP, PRT, IJC, INN...

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 2,34%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, VNR, MIG, PRE, ABI, AIC…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,68%, chủ yếu từ các mã MWG, HUT, PET, PNJ, VVS, HTM, CTF, PSD, HAX, SHN… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm FRT, HHS…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ, VNXALL-Index giảm 40,85 điểm (-1,49%), xuống mức 2.694,23 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 811,39 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 17.889,35 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 72 mã tăng giá, 78 mã đứng giá và 314 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 242,73 điểm, giảm 5,87 điểm (-2,36%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 54,85 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 702,64 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 25 mã tăng giá, 48 mã đứng giá và 113 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 5,34 điểm (-1,25%), xuống mức 422,46 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 41,98 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 567,33 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 2 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và 22 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 121,12 điểm, giảm 1,38 điểm (-1,13%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 26,86 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 615,18 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 74 mã tăng giá, 72 mã đứng giá và 125 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 23,71 điểm (-1,37%), xuống mức 1.703,01 điểm. Thanh khoản đạt hơn 771,78 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 17.453,83 tỷ đồng. Toàn sàn có 64 mã tăng, 49 mã đứng giá và 272 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 30,59 điểm (-1,67%) và dừng tại mức 1.806,54 điểm. Thanh khoản đạt hơn 311,85 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 9.657,92 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 2 mã tăng, 2 mã đi ngang và 26 mã giảm giá.