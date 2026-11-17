Kết thúc phiên giao dịch ngày 17-11, VN-Index giảm 10,17 điểm, tương đương 0,59%, xuống 1.726,72 điểm. HNX-Index giảm mạnh 6,31 điểm, tương đương 2,48%, xuống 248,60 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index tăng 0,37 điểm, tương đương 0,3%, lên 122,50 điểm.

Diễn biến trên cho thấy áp lực điều chỉnh tập trung rõ hơn tại sàn Hà Nội, trong khi thị trường trên sàn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cũng chưa tìm được động lực phục hồi. Trên thị trường UPCoM, chỉ số giữ được sắc xanh nhưng mức tăng còn khiêm tốn.

Diễn biến nhóm cổ phiếu bất động sản chiều 17-11. Ảnh: VietstockFinance

Bảng điện tử tiếp tục ghi nhận sự phân hóa giữa các cổ phiếu. Tại nhóm tài chính, nhiều mã chịu áp lực giảm như LPB, VCB, VPB, MBB và BID; trong khi VIX giữ được sắc xanh. Diễn biến trái chiều giữa các cổ phiếu cho thấy, dòng tiền chưa tập trung rõ rệt vào một nhóm ngành đủ sức dẫn dắt thị trường.

Ở chiều tăng giá, một số cổ phiếu như PIT, VPG, DTA, HU1, TTF, COM, VDP, LAF, NNC và LM8 nằm trong nhóm tăng giá nổi bật trên bảng thống kê của HOSE. Tuy nhiên, diễn biến tích cực tại các mã riêng lẻ chưa đủ cải thiện xu hướng chung.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 359 tỷ đồng trên HOSE sau 2 phiên mua ròng trước đó. FPT chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị hơn 146 tỷ đồng, tiếp đến là VCB với hơn 102 tỷ đồng.

Ở chiều mua, MSN được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 146 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy áp lực bán ra của khối ngoại không thay đổi nhiều, trong khi giá trị mua vào thu hẹp, khiến cán cân giao dịch nghiêng về phía bán ròng trong phiên ngày 17-11.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 17-11 cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường. VN-Index tiếp tục giảm điểm, trong khi HNX-Index chịu áp lực mạnh hơn. Thanh khoản chưa tạo được chuyển biến đủ rõ để củng cố kỳ vọng hồi phục, còn sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu khiến xu hướng chung thiếu tính đồng thuận.