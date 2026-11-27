Nghĩa vụ thanh toán trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng mạnh trong tháng 12/2026. Ảnh minh họa

Áp lực đáo hạn không chỉ tập trung cuối năm

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn có khối lượng nghĩa vụ thanh toán lớn. Theo FiinGroup, nghĩa vụ thanh toán trái phiếu trong tháng 11/2026 dự kiến khoảng 24.700 tỷ đồng, giảm 24,6% so với tháng 10 nhưng tăng 80,7% so với cùng kỳ năm trước. Sang tháng 12, con số này dự kiến tăng lên 55.800 tỷ đồng, tăng 125,6% so với tháng trước và tăng 30% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong năm 2026.

Áp lực trả nợ cũng thể hiện qua quy mô trái phiếu đến hạn trong các quý tiếp theo. Theo VIS Rating, giá trị trái phiếu đáo hạn trong 12 tháng tới ước khoảng 235.000 tỷ đồng, cao hơn mức 169.000 tỷ đồng của 12 tháng liền trước.

Đáng chú ý, lịch đáo hạn phân bổ không đồng đều. Trong quý IV/2026, giá trị trái phiếu đến hạn dự kiến khoảng 77.000 tỷ đồng, giảm xuống khoảng 31.000 tỷ đồng trong quý I/2027, trước khi tăng mạnh lên 84.000 tỷ đồng trong quý II/2027. Như vậy, sau giai đoạn tương đối lắng xuống đầu năm, thị trường sẽ tiếp tục đối mặt với một đợt đáo hạn lớn vào giữa năm 2027.

Xét theo từng tháng, tháng 6/2027 dự kiến có khoảng 47.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ đến hạn, cao hơn 3 lần tháng 3 và hơn 2 lần tháng 5. Đến tháng 12/2027, tổng giá trị trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng đáo hạn dự kiến vượt 56.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 50.000 tỷ đồng là trái phiếu riêng lẻ và hơn 6.000 tỷ đồng là trái phiếu công chúng. Đây là mức cao nhất theo tháng trong giai đoạn từ tháng 10/2026 đến hết năm 2027 theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA).

Nhóm bất động sản, thách thức càng đáng chú ý do đặc thù cần lượng vốn đầu tư lớn, thời gian triển khai và thu hồi vốn kéo dài

Theo dự báo của S&I Ratings, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2027 ước khoảng 276.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2026. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm khoảng 156.000 tỷ đồng, tương đương 57%.

Các con số trên phản ánh những phạm vi thống kê khác nhau: nghĩa vụ thanh toán theo FiinGroup bao gồm cả gốc và lãi, trong khi số liệu đáo hạn của VIS Rating, VBMA và dự báo của S&I Ratings tập trung vào giá trị trái phiếu đến hạn theo phạm vi thống kê của từng đơn vị. Vì vậy, không nên cộng gộp trực tiếp các số liệu này, nhưng có thể thấy áp lực thu xếp nguồn tiền trả nợ sẽ còn kéo dài sang năm 2027.

Với nhóm bất động sản, thách thức càng đáng chú ý do đặc thù cần lượng vốn đầu tư lớn, thời gian triển khai và thu hồi vốn kéo dài. Khi tiến độ dự án hoặc tốc độ bán hàng không đạt kỳ vọng, dòng tiền từ khách hàng có thể không đủ để doanh nghiệp đồng thời thanh toán trái phiếu, trả nợ ngân hàng và các khoản phải trả cho nhà thầu, đối tác.

Vốn mới có giải quyết được áp lực nợ cũ?

Trong khi nhiều doanh nghiệp phải chuẩn bị nguồn tiền trả nợ, nhu cầu huy động vốn qua trái phiếu vẫn hiện hữu, đặc biệt ở nhóm ngân hàng. Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS, nhận định hoạt động phát hành trái phiếu ngân hàng có thể tăng tốc trong hai tháng cuối năm nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng.

Theo ông Sơn, mặt bằng lãi suất trái phiếu khó giảm nhanh, nhất là với các kỳ hạn trên 5 năm, do nhu cầu huy động vốn còn lớn. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp phát hành mới sẽ phải tính toán kỹ hơn về chi phí vốn, trong bối cảnh vừa cần nguồn tiền để duy trì hoạt động, vừa phải chuẩn bị cho các nghĩa vụ nợ đến hạn.

Thực tế, một số ngân hàng đã lên kế hoạch phát hành trái phiếu trong giai đoạn cuối năm và đầu năm sau. Tính đến ngày 18/11/2026, BIDV dự kiến phát hành 8.000 tỷ đồng trong quý IV/2026; VietinBank lên kế hoạch phát hành 16.000 tỷ đồng, chia thành hai đợt từ quý IV/2026; HDBank dự kiến huy động 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Ảnh minh họa

Các kế hoạch này cho thấy nhu cầu bổ sung vốn trung và dài hạn của hệ thống ngân hàng vẫn đáng kể. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa kế hoạch phát hành và lượng vốn thực tế huy động được. Khả năng phát hành thành công còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường, mức lãi suất chào bán và sức hấp dẫn của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư.

Ở phía doanh nghiệp, chi phí huy động vốn tăng có thể làm bài toán trả nợ thêm khó khăn. Ông Lê Tiến Trung, giảng viên Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Trường Kinh tế, Đại học Phenikaa, phân tích rằng trong quý III/2026, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 179.400 tỷ đồng, giảm 26% so với quý trước nhưng vẫn tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Trung, khi lãi suất phát hành tăng, chi phí vốn của doanh nghiệp sẽ chịu tác động trực tiếp. Chẳng hạn, với một khoản trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng, nếu lãi suất tăng từ 9% lên 11%/năm, chi phí lãi phải trả sẽ tăng thêm khoảng 20 tỷ đồng mỗi năm. Với doanh nghiệp đang phải xoay xở nhiều nghĩa vụ tài chính, khoản chi phí tăng thêm này có thể ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền.

Bởi vậy, việc phát hành trái phiếu mới để thanh toán trái phiếu cũ chỉ thực sự giúp doanh nghiệp giảm áp lực nếu đi kèm khả năng tạo ra dòng tiền trong tương lai. Nếu hoạt động kinh doanh chưa cải thiện, dự án chưa tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp tiếp tục phụ thuộc vào việc vay mới để trả nợ cũ, áp lực tài chính có thể chỉ được chuyển sang một kỳ hạn khác.

Khả năng trả nợ thực chất quyết định niềm tin

Một vấn đề khác đặt ra là khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp không còn giống nhau. Trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng hơn, việc chào bán trái phiếu với lãi suất cao chưa chắc bảo đảm doanh nghiệp huy động được vốn, nhất là khi thông tin về dự án, tình hình tài chính và nguồn trả nợ chưa đủ thuyết phục.

Theo ông Phùng Xuân Minh, Chủ tịch Saigon Ratings, trái phiếu bất động sản đang có xu hướng "kén" người mua hơn. Nhà đầu tư ngày càng chú trọng chất lượng dự án, mức độ minh bạch và năng lực tín nhiệm của tổ chức phát hành. Lãi suất hấp dẫn không thể thay thế cho khả năng trả nợ thực chất.

Điều này cho thấy thị trường đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng vốn huy động. Doanh nghiệp có dự án khả thi, dòng tiền rõ ràng và lịch sử thực hiện nghĩa vụ nợ tốt sẽ có lợi thế hơn trong việc tiếp cận nhà đầu tư. Ngược lại, những tổ chức phát hành có đòn bẩy tài chính cao, dòng tiền kinh doanh yếu hoặc phụ thuộc nhiều vào việc bán tài sản để trả nợ có thể phải chấp nhận chi phí huy động lớn hơn, thậm chí khó tìm được nguồn vốn thay thế.

Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến tính minh bạch thông tin và khả năng trả nợ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Với doanh nghiệp bất động sản, khả năng trả nợ cần được nhìn từ tiến độ triển khai dự án, lượng sản phẩm đã bán, tốc độ thu tiền từ khách hàng và khả năng chuyển hóa tài sản thành dòng tiền. Một dự án có giá trị tài sản lớn nhưng chưa thể hoàn thiện pháp lý, chưa đủ điều kiện mở bán hoặc tiêu thụ chậm vẫn có thể khiến doanh nghiệp thiếu hụt tiền mặt khi trái phiếu đến hạn.

Trong bối cảnh đó, việc cơ cấu lại kỳ hạn nợ hoặc đàm phán gia hạn trái phiếu có thể giúp doanh nghiệp giảm áp lực thanh toán trước mắt. Tuy nhiên, đây không phải giải pháp thay thế cho việc cải thiện hoạt động kinh doanh và năng lực tài chính. Nếu dòng tiền không được khơi thông, nghĩa vụ trả nợ vẫn tồn tại và có thể tiếp tục tạo sức ép ở những kỳ hạn sau.

Về phía doanh nghiệp phát hành, yêu cầu quan trọng là phải chủ động xây dựng kế hoạch dòng tiền theo từng kỳ hạn, xác định rõ nguồn trả nợ và cân đối giữa vốn ngắn hạn với nhu cầu đầu tư dài hạn. Việc đa dạng hóa nguồn huy động, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào một kênh vốn, cũng giúp giảm rủi ro khi điều kiện thị trường thay đổi.

Với nhà đầu tư, lịch đáo hạn lớn không đồng nghĩa tất cả doanh nghiệp đều mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, đây là thời điểm cần theo dõi sát tình hình tài chính của tổ chức phát hành, đặc biệt là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, quy mô nợ đến hạn, khả năng thanh toán lãi và tiến độ thực hiện các cam kết với trái chủ.

Áp lực đáo hạn trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027 vì thế không chỉ là bài toán thu xếp tiền trả nợ trong một vài tháng cao điểm. Đây còn là phép thử đối với sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng của thị trường trái phiếu. Khả năng huy động vốn mới có thể tạo thêm dư địa, nhưng về lâu dài, niềm tin của nhà đầu tư vẫn phải được bảo đảm bằng dòng tiền và năng lực trả nợ thực chất.