Tiền ăn bán trú Hà Nội: Mức tối đa 45.000 đồng/ngày

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 163/2026/QĐ-UBND ngày 23/11/2026, quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Theo quyết định, mức trần tiền ăn bán trú được quy định theo từng cấp học và bữa ăn.

Cụ thể, đối với bữa sáng, mức thu tối đa là 22.000 đồng/trẻ/ngày ở cấp mầm non và 25.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, THCS và THPT.

Đối với bữa trưa và bữa phụ, mức trần tại cấp mầm non là 35.000 đồng/trẻ/ngày. Ở cấp tiểu học, mức thu tối đa là 45.000 đồng/học sinh/ngày. Riêng cấp THCS và THPT, mức trần tiền ăn bữa trưa là 45.000 đồng/học sinh/ngày.

Hà Nội quy định mức trần tiền ăn bán trú và các khoản thu dịch vụ tại trường công lập, áp dụng từ ngày 3/12/2026.

Đáng chú ý, mức trần tiền ăn bán trú cấp tiểu học đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định.

Nhiều khoản dịch vụ có mức thu tối đa mới

Ngoài tiền ăn, Quyết định 163/2026/QĐ-UBND còn quy định mức trần đối với nhiều dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập.

Trong đó, dịch vụ chăm sóc bán trú có mức thu tối đa 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với trang thiết bị phục vụ bán trú, mức trần là 200.000 đồng/học sinh/năm học đối với cơ sở giáo dục mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Các khoản thu dịch vụ khác cũng được quy định cụ thể:

Trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ: Tối đa 12.000 đồng/học sinh/giờ.

Giáo dục kỹ năng sống ngoài giờ chính khóa: 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy hoặc tiết dạy theo cấp học và loại hình cơ sở.

Đưa đón học sinh bằng ô tô: Tối đa 10.000 đồng/học sinh/km.

Nước uống học sinh: tối đa 16.000 đồng/học sinh/tháng.

Tiền ở nội trú tại một số trường có khu nội trú: Tối đa 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Các mức trên là mức thu tối đa, không phải khoản thu bắt buộc áp dụng đồng loạt tại tất cả trường học.

Trường học không được thu vượt mức quy định

Về cơ chế quản lý thu, chi, Quyết định 163 quy định các cơ sở giáo dục phải căn cứ mức trần để xây dựng dự toán chi phí và xác định mức thu cụ thể.

Việc thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch và không vượt mức quy định.

Nhà trường chỉ được thực hiện thu khi người học có nhu cầu và tự nguyện sử dụng dịch vụ; không thu đối với những nội dung đã được ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc thuộc chương trình giáo dục bắt buộc.

Đối với các khoản đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc bố trí từ nguồn kinh phí khác theo quy định, cơ sở giáo dục chỉ được thu phần chênh lệch (nếu có).

Các trường có trách nhiệm sử dụng khoản thu đúng mục đích, thực hiện công khai, minh bạch và báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Quyết định số 163/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2026.